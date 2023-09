Patricia Bullrich viajó a Chaco para acompañar al gobernador electo Leandro Zdero, que ganó las elecciones de este domingo 17 de septiembre y le arrebató la posibilidad de ser reelecto a Jorge Capitanich. Durante su recorrida, la exministra de Seguridad visitó el barrio Emerenciano, montado por el clan acusado por el crimen de Cecilia Strzyzowski, y fue recibida por un grupo de mujeres que le dijeron "mándese a mudar".

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio llegó a la provincia del norte del país para festejar un nuevo triunfo.

Después de mostrarse junto al candidato ganador y gobernador electo de la provincia, este lunes la candidata a presidenta del espacio se dedicó a recorrer la capital provincial, Resistencia. Entre los puntos de interés estuvo el barrio Emerenciano, ubicado en las afueras de la provincia, donde el clan liderado por Emerenciano Sena montó años atrás decenas de viviendas y una escuela.

La madre de Cecilia Strzyzowski elogió a los chaqueños tras la derrota de Capitanich: "Hicieron limpieza"

En sus redes sociales, la exministra subió un video en el que reportó su visita al lugar con el objetivo de bajar como mensaje que "con nosotros se terminan las organizaciones paraestatales mafiosas". Si bien tuvo que retirarse de uno de los lugares del barrio al que intentó llegar, pudo grabar un video en otras zonas.

"En Resistencia vinimos al barrio Emerenciano Sena, lugar en donde desapareció Cecilia. Un emblema de la corrupción y mafia K, utilizado para formar un Estado paralelo como el de Milagro Sala. En la Argentina, ordenada, no va a haber lugar para los extorsionadores y piqueteros", escribió junto con un video en el que se la ve hablando a cámara desde el lugar que supo ser cuna de los Sena.

El video de la agresión a Bullrich

Pero minutos antes se había filtrado en las redes un video grabado por una vecina y militante del barrio, donde se la ve a Bullrich intentando recorrer una de las zonas del barrio. "Hasta ahí no más, señora, con mucho respeto", se la escucha decir a una de las mujeres que estaba en el lugar. Bullrich, como respuesta, le dijo: "Yo puedo andar en mi Patria como quiera".

A lo lejos son varias las voces que dicen "acá no, señora. Nosotros hicimos este barrio".

"Yo respeto que ustedes hagan este barrio, pero ¿saben qué? Este barrio es de todos los argentinos, ¿se entiende? Yo me voy a sacar una foto acá", replicó la candidata presidencial, junto a una pared con la inscripción "Emerenciano".

Patricia Bullrich festejó con Zdero: "Ahora vamos a entrar a la provincia de Buenos Aires y a gobernar el país"

La tensión no bajó, y si bien no pasó a mayores, las mujeres que estaban en el lugar no dejaron de increparla a la candidata de Juntos por el Cambio. "Mándese a mudar" y "no venga a provocar" fueron algunas de las frases que le dijeron.

Bullrich calificó como asesino a Emerenciano Sena y las militantes del lugar la trataron de la misma manera, al mencionarle a Santiago Maldonado. "Maldonado se ahogó", respondió la exministra de Seguridad. A los pocos segundos se retiró junto a un grupo de personas de su equipo audiovisual.

Bullrich festejó en Chaco

Anoche, junto al radical Zdero, Bullrich pronunció un discurso en el escenario del búnker tras conocerse los números del recuento provisorio.

"Acá hay una mujer coraje y un pueblo coraje que se animó y ganó el Chaco", lanzó la candidata a presidenta. "Empezamos a entrar en los feudos que parecían estar para toda la vida", apuntó Bullrich.

En esa línea, comentó: "Nosotros teníamos la convicción de que iba a haber una necesidad de cambio profunda. Esta cruzada que se hizo en Chaco es la cruzada que sigue, como lo hizo en San Luis y Santa Fe. Va a seguir también en Mendoza, a la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Y de ahí nos vamos a gobernar toda la Argentina”.

Elecciones en Chaco: el séptimo triunfo opositor en 2023

En las elecciones de este domingo, Zdero, de Juntos por el Cambio, ganó con el 46,1% de los votos, mientras que el actual gobernador terminó con el 41,7%, sin ni siquiera posibilidad de que haya un balotaje.

AS/fl