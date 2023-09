Leandro Zdero triunfó este domingo 17 de septiembre ante Jorge Capitanich en las elecciones para gobernador en Chaco y terminó con 16 años de dominio peronista en la provincia. Con ese resultado, la madre de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, expresó su satisfacción por el resultado electoral y reiteró su pedido de justicia.

"Estoy muy contenta, feliz. Siento que Chaco me eligió a mí, era lo que le pedí a Chaco e hicieron limpieza", manifestó la mujer este domingo, y remarcó: "Yo mucha fe a los políticos no les tengo, pero espero que se haga justicia".

"Yo no lo conozco a Zdero, nunca me reuní con él. Agarré la boleta de él porque estaba muy enojada, entonces salí y recorrí toda la peatonal de Resistencia, negocio por negocio, y decía: 'Por favor, ayudame. No sé si este tipo es bueno o malo, pero por favor ayudame a sacarlo a Capitanich'", contó Romero en diálogo con José Del Rio, en el programa Comunidad de Negocios por LN+

"Lo elegí a él porque había salido en las estadísticas de las PASO que tenía posibilidades", sostuvo Romero y agregó: "No soy radical, nunca milité para él. Simplemente pedí a Zdero porque era el que estaba ahí con posibilidades de ganar y sacarlo a Capitanich".

Luego, la madre de Cecilia insistió: "Emerenciano iba a terminar siendo una Milagro Sala, ya estaba manejando desde la cárcel a su gente. Era la única posibilidad de que se hiciera justicia, de que mi hija y yo podamos vivir en Chaco. Lo único que quiero es perpetua para esas tres personas que mataron a mi hija".

"Era injusto que yo me tenga que ir de la provincia cuando me mataron a mi hija, por presiones, por amenazas armadas por este delincuente", profundizó la mujer que hace unos días se había ido de la provincia junto a su hija Ángela y reiteró: "Espero que ahora que sale el amigo de Emerenciano en el poder, se haga Justicia".

Unos minutos después se sumó a la entrevista la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien expresó: "La mamá de Cecilia sabe perfectamente que aquí había un Estado paralelo de gente que manejaba mucho poder, mucho dinero y que Cecilia fue asesinada producto de ese grupo que se creía los dueños del poder".

"La destruyeron, destruyeron la familia y todo eso es lo que hay que erradicar de la Argentina. Zdero sabe que eso es lo primero que tiene que hacer, sacar esa ideología de grupos que creen que el Estado es de ellos, que destruyen a la ciudad", amplió.

Bullrich añadió: "Nosotros venimos con un proyecto de orden. Esto tiene que ser una sociedad donde todos sean iguales a la ley. Y quienes usan sus privilegios para matar, esos merecen la cárcel para siempre. En eso somos muy duros".

"Quiero mandarle un abrazo a Gloria. Como mamá que soy, como abuela que soy, sé el dolor que tiene y la lucha que lleva por delante. Puedo asegurarle que Zdero no es lo mismo. Zdero nunca tendría un estado paralelo de gente enriquecida como ha sucedido acá", concluyó Bullrich.

AS/ff