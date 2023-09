La mamá de Cecilia Strzyzowski denunció que su hija figuraba en el padrón de las PASO: la respuesta de la CNE

Mientras rige la veda en la provincia de Chaco para las elecciones que tendrán lugar este domingo, Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, difundió en redes una serie de capturas extraídas de la página de la Justicia Electoral Nacional, donde figuran el nombre y el DNI de su hija desaparecida en una “constancia de no infractor”. circunstancia que la mujer interpretó como si su hija hubiera integrado el padrón en las elecciones primarias del 13 de agosto. Frente a esto, la Cámara Nacional Electoral (CNE) explicó que "el registro de no Infractora no implica la emisión del voto".

La polémica se produjo porque la joven desaparecida aparece registrada como “no infractora” para las PASO del 13 de agosto en el Registro de Infractores al deber de votar. “Mi hija se levantó del río Tragadero a votar”, dijo Gloria Romero en un posteo con matices irónicos, dado que su hija fue vista por última vez el pasado 2 de junio, presuntamente víctima de un femicidio.

Entretanto, la CNE respondió que la desaparición de la joven se produjo "con posterioridad a la fecha límite para incorporar novedades al padrón a utilizarse (que el Código Electoral fija en 180 días antes de la elección general, es decir, el 25/04/2023), se la excluyó del padrón a utilizarse mediante el procedimiento conocido como “tacha” y el troquel del padrón de mesa correspondiente fue anulado".

A su vez, puntualizaron que también figuran registrados como “no infractores” todos aquellos electores mayores de 70 años y los menores de 18 años (aunque no hayan votado), los que justificaron la no emisión del voto, quienes regularizaron su situación mediante el pago de la multa y aquellos cuyos troqueles no son leídos por cualquier eventualidad.

La explicación de las autoridades electorales

El malentendido inicial alimentó la versión de que algún ciudadano hubiera emitido el sufragio por Cecilia, una conjetura que fue desmentida por la propia jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger.

En efecto, la magistrada remarcó que Cecilia integraba el padrón de su mesa “pero no para votar, sino con el troquel quitado y puesto un sello de anulado”.

“Figura en el padrón porque no existe comunicación del Registro Nacional de las Personas para que se pueda dar la baja como fallecida. Pero se ha quitado el troquel y se ha puesto sello de anulado; por lo tanto nadie podría haber votado en su nombre”, explicó Niremperger.

A su vez, la jueza declaró a la agencia oficial Foco que cuando se realiza una consulta en el Registro de Infractores al deber de votar, se visualiza un mensaje que dice “Recuerde que la condición de no infractor no implica que el elector haya emitido su sufragio”.

Por otro lado, la magistrada remarcó que por el momento no está acreditado fehacientemente el fallecimiento de Cecilia, sino que “está desaparecida con presunción de fallecimiento hasta el día de hoy; cuya constancia tampoco tenemos”.

