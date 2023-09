"Me voy por tiempo indefinido": la hermana de Cecilia Strzyzowski rompió el silencio

Ángela, hermana de Cecilia Strzyzowski, dialogó por primera vez con los medios tras el asesinato que conmocionó a la provincia de Chaco y al país, y anunció que viajará junto a su madre Gloria el próximo jueves, a raíz de una oportunidad laboral. "Me voy por tiempo indefinido. Mi mamá viene conmigo el primer mes”, expresó la joven de 26 años en el marco de una entrevista realizada por el portal Infobae.

Desde el femicidio de su hermana, Ángela había adoptado una postura distante de los medios de comunicación. Sin embargo, esta semana decidió romper el silencio y dialogar con la periodista Florencia Illbele, de Infobae.

“Estoy cansada de que inventen cosas. Dicen que [Gloria] no nos crió, que era una mala madre. Mi mamá estuvo siempre para nosotras”, manifestó Ángela, en defensa de su mamá Gloria Romero, con quien viajará en los próximos días.

“Me voy de Chaco para llevarme a mi mamá. No quiero que se quede acá. Está con un nivel de exposición muy alto y hay muchas personas que la insultan y la acosan en las redes sociales. No quiero que esté expuesta a todo eso y la única manera es protegerla es llevándomela”, declaró la muchacha, profesional de la medicina.

Con respecto a la fecha del viaje que surgió gracias a una propuesta laboral, Ángela Strzyzowski subrayó que la decisión de viajar “no tuvo nada que ver” con los comicios que tendrán lugar este domingo en la provincia de Chaco, en el marco de una jornada electoral en la cual el gobernador Jorge Capitanich buscará su reelección.

“La fecha fue una casualidad. Se trata de una oportunidad de trabajo que decidí aprovechar, básicamente, por una cuestión económica. Me voy por tiempo indefinido. Mi mamá viene conmigo el primer mes”, detalló la hija de Gloria Romero, en diálogo con Infobae.

“En lo personal, trato de mantenerme alejada de las noticias. Casi todo lo que me entero, es porque me lo cuenta mi mamá. Pregunto poco y me dedico a trabajar. Mi escape fue el trabajo. Mientras trabajo no soy ‘la hermana de Cecilia’ sino, simplemente, una empleada más”, advirtió Ángela durante el reportaje.

Sin especificar el destino de su viaje, la mujer aclaró que le da "lástima" dejar su ciudad, Resistencia, "pero es lo que siento que tengo que hacer. Mi tía abuela, Mercedes, no quería que me fuera pero bueno... Por el momento, es temporal: si después se hace permanente, me la llevaré conmigo”.

La nueva vida de los familiares de Cecilia Strzyzowski

A su vez, la joven se refirió al impactante cambio en su vida diaria tras la desaparición de su hermana. “Ya no ando por la calle. Si tengo que ir al supermercado, voy con custodia”, especificó.

Como detalle más íntimo, Ángela contó que con frecuencia mira junto a su mamá por las noches un capítulo de la serie “Bridgerton”, circunstancia que se convirtió en un hábito que ambas eligieron para "distraerse" y retomar de manera gradual una vida "normal".

Por su parte, Gloria Romero también dialogó con la periodista de Infobae y se refirió a las perspectivas del viaje que realizará junto a su hija.

“Por el momento solo voy para acompañarla el primer mes. No estaré para las elecciones, pero mi deseo es que no gane Capitanich. Es lo único que me interesa”, sentenció.

