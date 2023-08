Cecilia Strzyzowski: renuncias, audiencias clave y una extraña versión sobre César y Emerenciano Sena

Comenzó una semana clave para el caso de la desaparición y posible femicidio de Cecilia Strzyzowski, que se ve inmerso en renuncias de representaciones legales y nuevas designaciones. En ese marco, uno de los abogados que formaba parte de la querella hizo mención a una extraña teoría en relación a la familia Sena, relacionada al vínculo de padre e hijo entre Emerenciano y César Sena.

"Hay muchas trampitas que hoy puedo contar porque ya estoy afuera de la causa y no vuelvo más", expresó el letrado Juan Arreguín, que hasta hace unos días era parte del equipo que representa a Gloria Romero, madre de la víctima. "En algún momento nos llegó una versión de que César Sena no sería hijo biológico de Emerenciano Sena", lanzó.

"Si no es el hijo, no hay vínculo y de alguna forma es una acción que podría beneficiarlo. Es una causa que hasta que no tengamos los requerimientos de elevación a juicio puede pasar cualquier cosa. Las cosas no son tan sencillas en derecho penal. Las motivaciones, las acciones, todo es difícil", indicó en diálogo con Diario Norte.

Tras la polémica, más tarde el letrado dejó en claro que esta sería una versión que habrían querido dejar trascender desde la defensa de los imputados y que él no afirmaba que esto fuera cierto. "Yo lo que dije es una forma de destrancar (NdR: destrabar) esa situación de la protección legal que le dan al encubridor como padre y se podría plantear el cuestionamiento".

Cecilia Strzyzowski y César Sena.

Sus dichos se debían a que, ante esta versión, se evaluaba en un momento solicitar un ADN. La participación del dirigente político y social es uno de los puntos que están en disputa porque, de acuerdo al expediente, es uno de los menos vinculados al crimen,

La renuncia de Arreguín

Días atrás se confirmó que Arreguín dejó de ser abogado de Romero, luego de la difusión de un polémico audio en el que se hace referencia a "celos profesionales" entre él y Fernando Burlando. El detonante de ello habría sido el encuentro entre la mujer y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, desaconsejado por Arreguín por estar cerca de las elecciones.

“Porque mi abogado es Burlando y porque hay una cuestión de celos profesionales que se está poniendo en evidencia (...) Es muy probable que Arregin sea desplazado de su cargo porque no va con el mandato que propone Burlando”, se escucha en el mensaje de voz que se conoció.

El Dr. Juan Arreguín.

Ante la divulgación del audio, Arreguín desestimó la defensa de la mamá de Cecilia y a pesar de que en el escrito al Equipo Fiscal Especial de Chaco explicó que se trató “por motivos expresamente personales”, en un video expuso la áspera relación que había entre él y Burlando.

Allí, se refirió al abogado de alto perfil mediático como "ese colega con el que nunca pude hablar", al que "le mandé dos o tres mensajes que jamás me contestó".

Cambio de abogado y pedido de libertad de César Sena

Otro de los temas que envuelven al caso que intenta descubrir que ocurrió con la joven que fue vista por última vez el pasado 2 de junio es que la Justicia designó una nueva representante para la defensa de César Sena. Se trata de Gabriela Tomljenović que ya se entrevistó con el detenido en el Complejo Penitenciario Villa Barberán.

Fuentes cercanas a la causa informaron que en la reunión el joven de 19 años "estaba tranquilo" a pesar de que había pedido que su abogado siga siendo Ricardo Osuna. El motivo del cambio está sustentado a que a principios de agosto el juez de Garantías y los fiscales sostuvieron que "hay intereses contrapuestos" porque Osuna también defiende a su padre.

César Sena.

En instancias anteriores, Emerenciano y su esposa, Marcela Acuña, indicaron que el responsable del crimen habría sido su hijo y los funcionarios judiciales quieren asegurarse que el adolescente no plantee posteriormente que no tuvo una defensa justa.

Esto se da una semana antes de una audiencia clave para definir el pedido de libertad de César Sena, principal imputado en el caso por "Femicidio", en el cual sus padres están acusados de ser coautores y otras cuatro personas, por "encubrimiento agravado".

En ella se tratarán las apelaciones a la prisión preventiva tanto de César como de los cuatro acusados de ser supuestos encubridores: Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso.

