ADN que no es de Cecilia y las promesas de Capitanich a la familia: las últimas novedades del caso Strzyzowski

Mientras continúa la investigación por la desaparición y posible femicidio de Cecilia Strzyzowski, la madre de la joven, Gloria Romero, mantuvo una reunión con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que le manifestó su apoyo y definió una serie de acuerdos. En ese marco, se conoció el resultado de una nueva pericia que indicó que la sangre encontrada en la camioneta de César Sena no pertenecen a la víctima.

Las novedades trascendieron después de que el Ministerio Público Fiscal resolviera que el abogado Ricardo Osuna no podrá seguir representando al novio de la joven desaparecida, sospechoso de femicidio, y a su padre, el líder social Emerenciano Sena. Mientras los imputados buscan un nuevo letrado, Romero se reunió con el mandatario provincial -vinculado a la familia Sena-, acompañada de su abogado, Fernando Burlando.

La madre de Cecilia, sobre los seguidores de Emerenciano Sena: "Son soldados dispuestos a todo"

"Fue una reunión muy positiva, necesaria, donde primero el gobernador manifestó a la señora Gloria su absoluto acompañamiento durante todo el proceso", informó Juan Manuel Chapo, ministro de Gobierno y Trabajo chaqueño y candidato a intendente de Resistencia, lugar donde desapareció Cecilia.

Además, el jefe provincial le transmitió "el compromiso más absoluto del Gobierno por la verdad y la justicia, para que aquellos que han sido responsables de un hecho tan atroz paguen con todo el peso de la ley", añadió el funcionario, acorde a lo consignado por Diario Norte.

Qué le prometió Capitanich a la madre de Cecilia

Chapo contó que el gobernador estableció una serie de puntos sobre la situación del barrio Emerenciano y la propiedad de las viviendas y acerca de la fundación que conduce Marcela Acuña, madre de César Sena y otra de las detenidas. "Se definió la conformación de un equipo especial, que estará a cargo del Ministerio de Gobierno, y que estará abocado a la regularización dominial de todas las viviendas" del ahora ex barrio Emerenciano, dijo.

César Sena junto a Cecilia Strzyzowski.

Tres días atrás, el Estado chaqueño declaró la emergencia habitacional a través de un decreto con el objetivo de optimizar los procesos y "dar mayor nivel de serenidad". Sobre uno de los pedidos de Burlando, el funcionario provincial señaló que se comprometieron a hablar con los fiscales que integran el Equipo Especial "para brindar todas las garantías que sean necesarias en este escenario con el objetivo de que puedan continuar su trabajo con absoluta tranquilidad".

En otro de los acuerdos el vocero sumó que se le comunicará a la madre de Strzyzowski sobre el proceso de intervención de la Fundación Saúl Acuña y la auditoría que se le realizará, adelantando que "una vez finalizada y transparentados los resultados", Capitanich procederá a su disolución.

Falleció el padre de Cecilia Strzyzowski: "Algún día le pediré perdón en el cielo"

Por último, el integrante del gabinete del gobernador chaqueño aseguró que buscan "garantizar que no existan manifestaciones que sean agraviantes ni violentas" hacia Gloria y o hacia ningún ciudadano "que quiera expresarse libremente en favor de la justicia para determinar quiénes han sido los responsables de este hecho".

"Fue una charla amena y respetuosa. Nosotros estamos para acompañar la lucha y acompañar el dolor de Gloria", finalizó Chapo.

César y Emerenciano Sena junto a Marcela Acuña.

Una nueva pericia en la camioneta de César Sena

Este jueves, el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses confirmó que la sangre hallada en el asiento trasero de la camioneta de César Sena no pertenece a Cecilia. Los fiscales creen que habría sido utilizada para trasladar el cuerpo de la joven el día 2 de junio, cuando fue vista por última vez.

Según indicaron los peritos, la muestra recolectada no corresponde a la joven en razón de que se lo comparó con lo aportado por su madre y su hermana Ángela. Esto significa que no existe coincidencia genética y no puede precisarse de quién serían las huellas.

Se trata de un información que no inquietó a los fiscales ni a la querella, ya que estiman que presuntamente el cuerpo de la joven habría sido transportado en la caja de la Toyota Hilux del hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Esto se desprende del testimonio de uno de sus colaboradores, Gustavo Obregón -imputado por encubrimiento en la causa-, que había revelado que habrían usado el vehículo para transportar a Cecilia envuelta en una frazada a uno de los campos que pertenecen a la familia Sena.

FP CP