Falleció el padre de Cecilia Strzyzowski: "Algún día le pediré perdón en el cielo"

Miguel Strzyzowski, el padre de la joven desaparecida en Chaco, falleció este jueves a los 53 años, tras ser internado de urgencia en las últimas horas a raíz de un infarto. "Algún día le pediré perdón en el cielo", había declarado, luego de haber abandonado a la familia 25 años atrás.

Este jueves hubiera sido el cumpleaños de Cecilia Strzyzowski, cuya desaparición es investigada por la Justicia chaqueña y por la cual hay siete personas detenidas, incluidas su pareja, César Sena, y sus padres.

En las últimas horas, la familia había recibido amenazas en la clínica en la que habían sido notificados que Miguel tenía un estado crítico "irreversible". En la única entrevista que brindó, el hombre aseguró que tenía stents y que trataba de no angustiarse por las mentiras que se decían en los medios de comunicación sobre su relación con Gloria Romero y sus vínculos con el Clan Sena.

La madre de Cecilia Strzyzowski reveló su charla con Alberto Fernández: "Le pedí que intervenga la Justicia de Chaco"

El padre de Cecilia fue compañero de primaria de Patricia Acuña, hermana de una de las detenidas por el homicidio, Marcela, madre de César Sena. En chats a los que accedió Noticias Argentinas, Miguel le pedía a Patricia Acuña saber dónde estaba su hija y la mujer le sugería que se había ido al sur con un hombre, algo que se comprobó era la estrategia elegida por el Clan Sena para ganar tiempo con la familia de la víctima.

Según la familia de Miguel, su presente era muy complicado, dado a que estuvo preso por lavado de activos y la Justicia había embargado sus cuentas personales. Ttras el infarto, no tenían dinero en efectivo para pagar la internación de urgencia en el Instituto del Corazón en el centro de Resistencia.

El miércoles, en los pasillos de la clínica hubo una discusión entre familiares del padre biológico de Cecilia y una abogada cercana al gobernador Jorge Capitanich, Viviana Visconti.

La entrevista que brindó Miguel Strzyzowski

Casi 20 días después de la desaparición de su hija, el padre biológico de Cecilia rompió el silencio y habló sobre su relación con la joven de 28 años desaparecida en Chaco. El hombre tuvo dos hijas con Gloria Romero, con las cuales nunca volvió a tener contacto tras divorciarse de su esposa hace unos veinte años.

Cecilia desapareció el 2 de junio y este jueves hubiera cumplido 29 años

"Me enteré porque me llamó la mamá. Comenzó una pesadilla. ¿Cómo están diciendo que le hicieron eso de cortarla? No puedo pensar eso", se lamentó Miguel, en referencia a la teoría que apoyó el abogado Fernando Burlando, quien aseveró que a Cecilia "la desmenuzaron y trituraron"

Además, sobre los detenidos por el crimen, dijo: "No puedo pensar que haya gente que pueda hacer eso. No sé si tienen perdón, sinceramente no sé si tienen poder. Lo fundamental es que los culpables paguen" y agregó: "No le tengo miedo a esta gente".

"A Cecilia le diría que la adoro. Era mi bebé, era 'la yeye'. La madre dice que se parecía a mí, ella saltaba, cantaba. Era mi retrato", concluyó Miguel entre lágrimas.

