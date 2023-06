Habló el padre de Cecilia Strzyzowski: "No le tengo miedo a esta gente"

Casi 20 días después de la desaparición de su hija Cecilia Strzyzowski, su padre biológico rompió el silencio y habló sobre su relación con la joven de 28 años desaparecida en Chaco. El hombre tuvo dos hijas con Gloria Romero, con las cuales nunca volvió a tener contacto tras divorciarse de su esposa hace unos veinte años.

"Me enteré porque me llamó la mamá. Comenzó una pesadilla. ¿Cómo están diciendo que le hicieron eso de cortarla? No puedo pensar eso", lamentó Miguel Strzyzowski entre lágrimas durante una entrevista realizada el pasado 19 de junio y difundida recientemente por la agencia Noticias Argentinas.

"No puedo pensar que haya gente que pueda hacer eso. No sé si tienen perdón, sinceramente no sé si tienen poder. Lo fundamental es que los culpables paguen", reclamó el padre de la joven, quien habló respaldado por los abogados Miguel Ángel Pierri y Fernando Burlando.

Miguel estuvo preso por lavado de activos y, actualmente, vive en una pequeña casa en Resistencia, Chaco, desde donde estuvo informándose toda la semana a través de los medios sobre la investigación de la desaparición de su hija.

"No le tengo miedo a esta gente", sostuvo firmemente en relación al vínculo entre el caso de Cecilia y el "Clan Sena". A su vez, este había sido vinculado con dicha familia, aunque aclaró que solo estuvo en contacto por chat con Patricia Acuña, herma de la madre de César Sena, a quien tenía como amiga en Facebook y conocía desde el secundario.

En aquellas conversiones, la hermana de una de las principales sospechosas del crimen intentó convencer al padre biológico de la joven de que esta había viajado hacia el sur del país. Acto seguido, ante la insistencia del hombre, la mujer intentó llevar a cabo un encuentro entre Marcela Acuña y el desesperado padre.

Sin embargo, las hermanas Acuña dejaron de responder el 7 de junio, dos días después la familia Sena fue detenida.

El papa de Cecilia y sus problemas de salud

"Por mi problema de salud no salí en su momento. Tengo un par de stent y problemas cardíacos", reveló luego el hombre y remarcó que recuerda mucho a su hija, al mismo tiempo que "habla una o dos veces al día con la mamá". "No importa lo que haya pasado o no haya pasado. Lo que importa es nuestra hija", enfatizó.

Cecilia Strzyzowski.

Sobre el final de la entrevista, el padre de Cecilia insistió en la necesidad de él y de Gloria de recibir "algo" de su hija "para poder decir 'acá está'". Además, le solicitó al presidente Alberto Fernández y al gobernador chaqueño Jorge Capitanich que "no haya más Cecilias, que traten de que se terminen este tipo de cosas".

"A Cecilia le diría que la adoro. Era mi bebé, era 'la yeye'. La madre dice que se parecía a mí, ella saltaba, cantaba. Era mi retrato", concluyó Miguel entre lágrimas.

