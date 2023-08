Investigan si Marcela Acuña orientó declaraciones de su asistente: "Esto declaró César, aprendételo de memoria"

Este jueves se incorporó al expediente el peritaje tecnológico realizado a uno de los teléfonos secuestrados en la casa del matrimonio Sena, que reveló que Marcela Acuña orientó declaraciones de su asistente. “Esto declaró César, aprendételo de memoria", le indicó a Fabiana González, otra de las imputadas.

Los mensajes, que se consideraron “de interés” para la causa, se enviaron el jueves 8 de junio a las 19.33. Luego de adjuntarle las capturas de lo que declaró su hijo y pareja de Cecilia Strzyzowski, César Sena, Marcela Acuña envió la contundente directiva a su asistente, apenas horas después de que los tres declararan ante el fiscal Jorge Cáceres Olivera, acerca de los datos que tenían sobre la joven desaparecida.

“Fabi, esto es lo que declaró César. Aprendételo de memoria, vos, Gustavo (Obregón) y Diana (González, hermana de Fabiana). Vamos a anular la testimonial diciendo que estabas nerviosa y te confundiste en algunos tiempos”, le dijo la esposa de Emerenciano Sena a González y enfatizó: “Lean y relean lo de César. Diana, vos y Gustavo”.

Falleció el padre de Cecilia Strzyzowski: "Algún día le pediré perdón en el cielo"

Además, según informó Infobae, Acuña añadió: “Ya hablé con otro abogado, Juan no sirve”, refiriéndose a Juan Díaz, el abogado de su defensa que renunció alegando “diferencias irreconciliables” y dijo: “Es un hecho criminal y hay límites".

En la declaración, primero testificó César Sena, luego su madre y, tercera, Fabiana González. Según informó el diario Norte, aquel trámite duró varias horas y se realizó en un marco de mucha tensión, ya que Acuña movilizó a su fuerza de choque, Mujeres al Frente, y estuvo a punto de forzar que se interrumpiera la declaración de su asistente, momento que le preocupaba ya que, de hecho, González contradijo las declaraciones previas.

Fabiana González, con una remera de los Sena, junto a Marcela Acuña

Por ello, Acuña insistió en anular su testimonio y dijo “te confundiste en algunos tiempos”. Su mano derecha había afirmado que el día de la desaparición de Cecilia, el 2 de junio, ella se encontraba en la casa de los Sena, en Santa María de Oro al 1400, con su hermana Diana González y que, cerca de las 10, llegaron César y Cecilia. “Ella estaba con una mochila. Él me preguntó si la madre no le había dejado algo, después me fui al barrio Emerenciano”, sostuvo.

También comentó que conocía a los Sena “hace unos 20 años” y a Cecilia desde el “año pasado”. La describió como “una chica que apareció con César de la nada” e hizo referencia a que se casaron en secreto. “A los pocos días, se divorciaron”, sostuvo, sin hacer referencia a los motivos que, se cree, estuvieron relacionados al rechazo de Marcela Acuña hacia el matrimonio.

Ya imputada por encubrimiento del femicidio de Cecilia, Fabiana González amplió su declaración, 15 días después del primer testimonio. Allí, habló sobre el 3 de junio y relató que Marcela Acuña le pidió que donara un colchón y algunos muebles que estaban en la planta baja de la casa, donde se cree que asesinaron a Cecilia. Posteriormente, una pericia genética determinó que en esos muebles había sangre de la joven.

El peritaje al teléfono de Emerenciano Sena

El peritaje del teléfono de Emerenciano Sena reveló una conversación que mantuvo con Gustavo Obregón, pareja de Fabiana González, asistente del líder piquetero e, incluso, integrante de la lista del Frente de Chaco que llevaba como precandidato a diputado provincial a Sena para las elecciones de este año.

A las 13:04, cuando se estima que ya había sido asesinada Cecilia y César había dejado la vivienda, Emerenciano Sena le dijo a Gustavo: “Estate mucho en contacto con César. Cuando llegue te pegás a él y tratá de que se quede acá. Comele la oreja para que se quede, porque me pica que está teniendo un drama por ahí, ¿sabés? Ocupate de eso, de él. No le digas a nadie de esto. Que quede entre vos y yo nomás”.

César Sena junto a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña

Este mensaje, enviado como audio, fortalece la hipótesis de que Emerenciano Sena estaba al tanto del crimen de Cecilia, a pesar de que lo niegan desde un principio. Para la querella, podría dar cuenta del plan que se montó para encubrir a César y destruir el cuerpo de la víctima.

Según informó Télam, las defensas del matrimonio Sena se opusieron a las prisiones preventivas de ambos, al considerar que no existen en el expediente pruebas suficientes que acrediten su participación en el hecho. Este viernes se debería conocer la resolución del juez de Garantías, Héctor Sandoval.

Además, este jueves, César Sena fue trasladado al Edificio de Fiscalías, donde se le dieron a conocer las nuevas pruebas en su contra. De acuerdo con los medios locales, el principal imputado por el crimen de su pareja se abstuvo de declarar, nuevamente.

ML