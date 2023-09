Considerado por el equipo de fiscales que investigan el atroz asesinato de Cecilia Strzyzowski como uno de los nombres fundamentales del caso, Gustavo Melgarejo era el casero de la chanchería del Clan Sena en el Chaco. Los investigadores creen que se ocupó de "mantener durante horas el fuego encendido" para hacer desaparecer el cuerpo de la joven luego de haber sido asesinada en la casa de los Sena en Resistencia. Hasta allí el resumen de su vinculación con el crimen, en el que está acusado de 'encubrimiento agravado'. Pero la noticia este jueves que llegó desde el Chaco es que Melgarejo fue víctima en las últimas horas del rigor carcelario, y uno de los presos con los que compartía una celda en la Comisaría Undécima de Resistencia lo apuñaló, aunque se aclaró que está fuera de peligro.

En el caso interviene la justicia chaqueña para tratar de determinar qué pasó, pero Melgarejo siguiendo "códigos tumberos", declaró que "no sabe" quien de sus cuatro compañeros de calabozo le clavó un cuchillo en un brazo, aunque esa no es la única característica insólita del episodio, sino que tampoco se sabe cómo es que uno de los presos tenía un arma blanca en la celda.

La noticia del ataque a quien trabajaba como encargado del campo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña fue confirmada al Diario Norte de esa provincia por el fiscal Jorge Gómez, uno de los miembros del equipo que la justicia chaqueña dispuso para investigar la desaparición y asesinato de Cecilia Strzyzowski. Por el hecho, como se sabe, el matrimonio Sena y su hijo César están en prisión, y arriesgan a recibir pesadas condenas.

Cecilia y Gustavo Melgarejo, el casero de los Sena que habría ayudado a desaparecer sus restos en "la chanchería".

"Melgarejo no quiere denunciar a nadie, no quiere acusar y entonces dice que no sabe quién lo atacó", agregó el fiscal Gómez, destacando que "el ataque no tuvo nada que ver con el caso de Cecilia".

Como se sabe, Melgarejo quedó seriamente comprometido en la causa no solo porque para los fiscales ayudó a César Sena a deshacerse del cuerpo de Cecilia, sino que además en sus declaraciones se contradijo varias veces, incluso según sospechan los fiscales "mintiendo para tratar de desviar y entorpecer la investigación".

Luego del ataque en la celda, Melgarejo fue conducido al Hospital Perrando, donde fue atendido de la herida en el brazo, y las autoridades analizan ahora el lugar en el que continuará detenido, ya que luego del lo sucedido no regresará a los calabozos de la Comisaría Undécima.

Melgarejo y su esposa, Griselda Reinoso, son dos de los cuatro imputados por encubrimiento agravado que tiene el caso Cecilia, y se estima que mantuvieron el fuego para incinerar los restos de Cecilia durante varias horas, desechando luego las cenizas en el río Tragadero. Allí fueron encontrados pequeños restos óseos.

HB