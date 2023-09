Encuesta nacional: Javier Milei crece y sigue primero, Massa sube tres puntos y Bullrich cae fuerte

Los primeros estudios de opinión pública tras las PASO del 13 de agosto muestran a Javier Milei primero y con una posición más favorable frente a Sergio Massa y Patricia Bullrich. Según un sondeo nacional, el candidato de La Libertad Avanza creció 4 puntos tras las primarias y se ubica en el 34% de intención de voto.

El estudio fue realizado por Opina Argentina, que midió entre el 1 y el 7 de septiembre a los candidatos que superaron el umbral de voto de las primarias y están en carrera de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. Milei está primero y es el que más creció desde las primarias de agosto, cuando había sacado un 30%.

Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria también creció y logró pasar del tercer puesto al segundo. El ministro de Economía había sacado un 27% en las PASO, pero de acuerdo al estudio realizado sobre 2.359 casos (2.073 telefónicos y 286 presenciales) con un margen de error de +/- 2%, está posicionado en 29%.

Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, dijo a PERFIL que "Massa registra un crecimiento moderado, que está dentro del margen de error en relación con el resultado de UxP en las PASO (27%). Lo que parece claro, hasta acá, es que (Massa) parece fidelizar y contener bien tanto su voto como el de (Juan) Gabois de las primarias". En esa línea, el consultor sostuvo que "no encontramos migraciones significativas de votantes, como le pasa a Bullrich con Milei".

Sergio Massa se recupera y está segundo en intención de voto.

Si bien parece haber crecido la candidatura del ministro de Economía, el desafío es seguir sumando de cara a las generales. "La gran apuesta de Massa es conseguir el apoyo de los que no fueron a votar en las PASO y ahora se pueden ver movilizados por el temor a un triunfo de Milei", estimó Nejamkis.

Bullrich, la más perjudicada

La más perjudicada parece ser Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio. La exministra de Seguridad había sacado un 28% en las primarias, donde se había posicionado en segundo lugar después de Milei. Pero el trabajo la ubica en tercer puesto, siendo la única candidata -entre las tres opciones más competitivas- que cayó: tiene un 25% de intención de voto.

El desagregado del voto a Milei, Massa y Bullrich.

Según indicaron desde la consultora, la exministra "parece enfrentar dificultades para retener la totalidad de los votantes PASO de Horacio Rodríguez Larreta".

En sintonía con esos resultados, Milei es el candidato con mejor imagen positiva: tiene 43% pero con un 52% de rechazo. Bullrich tiene 36% de imagen positiva y 61% negativa, mientras que Massa presenta un 34% de imagen positiva y 64% negativa.

"Bullrich presenta dificultades para contener al votante de Juntos de las PASO. Una parte de sus propios votantes de las primarias están migrando hacia Milei, y un porcentaje de los votantes de Rodríguez Larreta se muestran indecisos, o migran hacia otras opciones. Eso produce que Bullrich caiga 3 puntos con relación a la cosecha de Juntos en agosto", explicó.

"En la última semana, Bullrich reforzó su mensaje anti-kirchnerista, ignorando a Milei. Su apuesta es recuperar votos con un discurso netamente anti-kirchnerista. Resta saber si la estrategia tendrá eficacia", agregó Nejamkis.

Javier Milei sumó cuatro puntos, según Opina Argentina.

Por fuera de esos nombres, la fórmula encabezada por Myriam Bregman en el Frente de Izquierda tiene 3% de intención de voto. Por su parte, Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, tiene un 2%. Hay un 4% que no sabe o no tiene decidido el voto y un 3% que manifestó que votará en blanco o no irá a votar.

Ahora Milei cataliza el voto "esperanza"

Un denominador común de las interpretaciones del voto a Milei en las PASO fue el llamado "voto bronca" o castigo, a partir de la confrontación con la "casta política" que mantuvo discursivamente el candidato de La Libertad Avanza. Sin embargo, el estudio de Opina Argentina muestra un panorama diferente.

Fue cuando consultaron acerca de la "razón principal" por la que votan a Milei: un 75 por ciento dio respuestas vinculadas a la esperanza mientras que una porción de 22% habló de enojo.

Esperanza vs. enojo: ¿qué motiva el voto a Milei?

Entre los que se inclinaron por la esperanza, un 43% señaló que le gustan las ideas económicas del economista, mientras que un 32% expresó que cree que "es el único que puede sacar el país adelante".

Pero, por el contrario, los que manifestaron votarlo por causas relacionadas con el enojo, dijeron que lo votarán en las generales "porque estoy enojado con los políticos" (14%) y "porque es el menos malo" (8%). Un 3% expresó que no sabe o no tiene opinión.

"Las propuestas económicas son el principal driver del voto a Milei entre los más jóvenes (49%) y la franja 30-49 años (49%) y en los sectores económicos medios (49%) y altos (50%). Entre los votantes de bajos recursos de Milei, la creencia de que el libertario es el único capaz de sacar al país adelante es la principal causa de voto", señalaron desde Opina Argentina.

