Un pelotón de heridos por Milei empezó a conversar con Bullrich

Un nutrido grupo de dirigentes provinciales que pasaron por las filas de Javier Milei y terminaron de la peor manera con el libertario no serán neutrales en las próximas elecciones: empezaron a conversar con Patricia Bullrich para explorar acuerdos y un trabajo en conjunto, aunque todavía restan varios detalles. El pelotón de desencantados promete hacer todo lo que esté a su alcance para que el candidato de La Libertad Avanza quede fuera del ballottage.

Las charlas entre aquellos que terminaron con los pies afuera de LLA, sin lugar en las listas y lanzando denuncias sobre venta de candidaturas, y el sector de Juntos por el Cambio que trabaja para que la exministra llegue a la presidencia empezaron el lunes pasado, en un zoom que comenzó a las 15 y duró casi dos horas.

Allí, se dieron cita Carlos Eguía, el dirigente que compitió este año para la gobernación de Neuquén; autoridades del partido SER de Entre Ríos, referentes liberales de Córdoba, Chaco, Santa Fe y San Juan, además de aquellos que trabajaron en la provincia de Buenos Aires y quedaron sin hacer pie en el frente liberal. Por el lado de la alianza opositora, estuvo Damián Arabia, postulante a diputado nacional y armador nacional bullrichista.

La intención del encuentro, como le señalan a PERFIL desde el entorno de Bullrich, fue conocer a quienes desde un primer momento creyeron en el proyecto político del economista y terminaron decepcionados “porque Milei cerró listas con toda la casta”. En esta línea, mencionan casos específicos como el de Tigre, distrito en el que Martín Urionagüena aspiraba a ser el postulante a la intendencia, pero rompió con el espacio señalando un pacto entre Milei y Massa.

Y el de San Juan, que tiene a Barlomé Abdala como candidato a senador del frente libertario con “un pasado con los Rodríguez Saá”, tal como afirman desde JxC. Aunque omiten decir que Abdala fue parte del PRO, máxima autoridad del partido amarillo de la provincia, y terminó distanciado del macrismo.

“Está claro que Milei rascó de la olla para todos sus armados y defraudó a mucha gente. La idea es sumar a todos”, añaden cerca de Bullrich. De hecho, remarcaron que los defraudados formarán parte de los equipos de campaña de la exministra de cada provincia. Sin embargo, del lado de un exlibertario que participó del cónclave marcan ante este medio que aún restan algunas conversaciones para rubricar un pacto.

Principalmente, hay varios que creen el zoom no ayuda a discutir este tipo de cuestiones y proponen que el próximo encuentro sea cara a cara. “Hagamos una reunión con Patricia, le decimos que la acompañamos, que nos den material para trabajar y listo, no es tan difícil”, planteó un dirigente que promete hacer todo lo que esté a su alcance para que el diputado no llegue a la segunda vuelta.

Es más: en las últimas horas, este núcleo de dirigentes está elaborando un comunicado para dar a conocer sus razones para no votar a Milei, sin un explícito apoyo a ningún postulante a la jefatura de Estado. Cada representante provincial mencionará sus desacuerdos con las propuestas libertarias y detallarán todas las situaciones que atravesaron en su estadía en el partido de boleta violeta.

¿Qué dicen en LLA de los “desencantados”? Una fuente los califica de despechados y que “después del cierre de listas, y en la discusión, los dirigentes que quedaron afuera o no obtuvieron los lugares que buscaron comenzaron a lanzar acusaciones falsas de cualquier tipo”. Incluso, un cuadro dice que en las listas aparecen leales y aliados.