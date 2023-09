Milei volvió a atacar al papa Francisco y en la Iglesia debaten cómo responderle

Al tiempo que Javier Milei reitera sus ataques al papa Francisco, el sacerdote porteño Guillermo Marcó —ex vocero de Jorge Bergoglio—cuestionó duramente la misa organizada por el Equipo de Curas de Villas y barrios populares de CABA y GBA contra los dichos de Javier Milei el pasado 5 de septiembre, palabras que ofenden al papa Francisco y a la comunidad católica en general.

Inesperadamente el ex vocero padre Marcó, abrió una polémica desde el diario Clarín descalificando la misa de la villa 21 en Barracas y al Padre Pepe: “La misa de desagravio al papa Francisco –dijo- organizada por los curas villeros no terminó de convencer a muchos miembros de nuestras comunidades. Incluso algunos se sintieron molestos”. Buscó desmarcarse de los curas villeros señalando que “no me gustan los modos de Javier Milei, pero nuestros feligreses tienen la libertad de votar a quien quieran”.

Marcó elude responder el planteo del padre Pepe y los curas de las villas señalando que es “el modo” de Milei lo cuestionable. Mientras que Di Paola sostiene que son los agravios e injurias, lo inaceptable: “El Papa es el maligno en la tierra y un h… de p… que anda pregonando el comunismo por el mundo y la justicia social, que es una mie…a".

El Papa "está del lado de dictaduras sangrientas" y otras frases de la entrevista de Milei con Tucker Carlson

La cuestionada misa se realizó en las puertas de la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé donde ofició de anfitrión el Padre Lorenzo “Toto” de Vedia. Allí se congregaron centenares de vecinos de las villas porteñas así como integrantes de los Hogares de Cristo, una iniciativa pastoral que lleva adelante el Padre Pepe con jóvenes con problemas de adicciones que llegaron con sus bombos, pancartas e imágenes de la Virgen de Luján y de Caacupé.

En su homilía, Di Paola afirmó que "es indigno de un candidato decir lo que dice contra el Papa e ir en contra de la justicia social que es parte del evangelio y la doctrina social de la iglesia" (…) "el ataque va hacia las raíces de la fe y el humanismo. Entiendo el voto bronca para la clase dirigente pero es necesario que los políticos y todos los candidatos pongan sobre sus escritorios la agenda de los barrios populares", y destacó la importancia de "la presencia del Estado inteligente y presente en los barrios".

"Puentes hacia Milei"

Marcó tendió puentes hacia Milei: “No sumar grietas. Además, las críticas de Milei fueron en 2019”, justificó. “Será el pueblo quien elija y hay que respetar su decisión. Otra cosa suena a actitud paternalista”.

Lo interesante de los artículos de Marcó pasa porque dice representar a otros miembros de la Iglesia —que no identifica— que rechazan la defensa del Papa que hicieron los curas villeros.

Eurnekian critica a Milei por atacar al Papa y toma distancia del libertario

Las duras críticas del padre Marcó a los curas villeros es un tanto atrevida, ya que sin haber pisado una villa, dicta cátedra sobre la situación social, que Pepe Di Paola conoce como pocos… y con la compañía de propio Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires.

Se pregunta Marcó si el mensaje del padre Pepe fue efectivo y si la gente humilde dejará de votar a Milei por la opinión de “una parte de la iglesia”. Se podría decir que en todo caso sería de una parte muy importante de la Iglesia ya que tras el mensaje de la homilía y la Declaración de los curas de villas llegó el mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea: “es imposible construir un país sin diálogo y con insultos, gritos y descalificaciones”. También se pregunta cómo se va a gobernar una nación dividida y afirma que el clima de violencia en las expresiones de los candidatos no ayuda a la paz social.

Ojea aseguró: “Uno de los candidatos se ha expresado con insultos irreproducibles y con falsedades. Como expresó monseñor Gustavo Carrara el Papa es para nosotros un profeta de la dignidad humana en un tiempo de violencia y exclusión. Pero, por otra parte, también es un Jefe de Estado al que se le debe un respeto particular”.

En el mismo sentido, monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo, precisó que “votar, siendo una expresión fundamental, no es suficiente”. También insistió en que “no habrá superhéroes que nos vengan a socorrer. Salir adelante o seguir descendiendo en el barro dependerá de cómo se articulen políticas públicas locales y del contexto internacional".

La Iglesia apuntó otra vez contra Milei por sus "insultos" a Francisco: "Se le debe un respeto particular"

"Adolfitos"

En una entrevista concedida a Gustavo Sylvestre del canal C5N, el papa Francisco advirtió sobre los “Adolfitos” de la política en clara alusión al dictador alemán Adolf Hitler unido en el imaginario al candidato argentino Javier Milei. Bergoglio explicó quiénes son los “Adolfitos” de la política y para ello citó la obra “Síndrome 1933”: “Se narra el internismo tremendo que había en Alemania y luego Franz Von Papen (diplomático y militar llamado el ‘diablo con sombrero de copa’) presenta a un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Probemos con este que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, su condición. Todos votaron a Adolfito. Así terminamos. Le tengo miedo a los salvadores sin historia”.

Y en la misma entrevista dijo: “Me preocupa el avance de la ultraderecha en el mundo. La ultraderecha se recompone siempre porque es centrípeta, no es centrífuga. No crea hacia afuera posibilidades de reformas. No hay otra solución que la justicia social. Hablar en horizontal”.

Desde los Estados Unidos el periodista Tucker Carlson compartió este jueves una entrevista que le realizó al candidato presidencial Javier Milei. El libertario lanzó sus dardos envenenados nuevamente contra el papa Francisco. A las injurias arriba señaladas agregó que: “El Papa Francisco tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena y es bastante condescendiente también con la dictadura venezolana” y reafirmó el concepto: “es condescendiente con todos los de izquierda, aunque sean verdaderos asesinos. Pero además es alguien que considera a la justicia social como un elemento central y eso es muy complicado”. Injurias que fueron realizadas hace pocas horas, no en 2019. Ahora sí, el Padre Marcó podrá manifestar su desacuerdo con Milei “Adolfito” y no con el Padre Pepe Di Paola.

Ante la ausencia de voceros (sic), fue el propio papa Francisco el que salió a enfrentar a los muchos Javier Milei del mundo y fueron los curas de las villas quienes pusieron la cara en la Argentina expresando el repudio popular y la solidaridad con el papa Francisco.

El Padre Pepe fue muy claro: “En Javier Milei encontramos insultos y agravios que son muy particulares, por ejemplo: La mie..a de la justicia social. O hablar de que el Papa Francisco es Satanás y que está en el trono de Dios. Hay cosas que afectan al catolicismo, porque para nosotros hoy el sucesor de Pedro es Francisco. Siempre el Papa para la ley católica es aquel que conduce el rebaño de la Iglesia”.

El sacerdote Guillermo Marcó tituló uno de sus artículos como “La urgencia de poner paños fríos en la campaña”. Parece no ser la idea del papa Francisco.

* Director de FM 96.9 Cristo de los Villeros de la Parroquia San Juan Bosco de Villa La Carcova en José León Suárez, y de PatriaGrande.com