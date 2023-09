La Iglesia y la economía se suman a la campaña

La campaña hacia octubre está en plena marcha. Se van sumando nuevos actores y se van modificando estrategias. Así como el clima electoral benefició a Milei en las PASO, la primera vuelta podría funcionar a la inversa. Obviamente, ello dependerá de la capacidad de sus opositores para cambiar la dinámica electoral.

El clima electoral suponía que la batalla sería entre Bullrich y Massa. Hoy muchos dan por hecho que Milei podría ser presidente.

Dicha creencia lo puede complicar en la medida en que se vea forzado a ir a una segunda vuelta. Y que la diferencia supuesta entre el primero y el segundo, al igual que sucedió en 2015, sea menor a lo esperado.

Milei cuenta a favor que desde 2015 las dos principales coaliciones perdieron más de 10 millones de votos, y ello sin contabilizar el incremento del padrón electoral vía crecimiento vegetativo. Quiere decir que parte de los 7 millones de votos del libertario en su momento votaron o al peronismo o al macrismo. Milei, para evitar perder electores y al mismo tiempo incrementar su caudal, aparentemente juega al doble discurso.

La curiosidad latina

A sus fieles les reafirma la idea de que irá contra la “casta” y por la dolarización como modo de beneficiar de los que padecen pobreza, inflación y se cansaron de los fracasos que vienen acumulando los gobiernos desde hace más de diez años. Pero también al fluir de la ola triunfalista para captar nuevos votantes, su entorno va poniendo en duda que al momento de tener que gobernar estará al frente un administrador eficaz y no el personaje desequilibrado del que hablan tanto un sector de la Iglesia como la revista The Economist.

En ese caso estaría “el Loco” al frente del gobierno. Hay un sector de sus votantes, básicamente los jóvenes, al cual eso no le da miedo pero hay otro que es el que está dudando de parte de sus propuestas y conductas.

Para su núcleo duro, Milei les reafirma la inmediata dolarización, al tiempo que sus asesores dicen que sin dólares no se dolarizará o que el cepo no se sacará de inmediato. Él dice que cerrará el Banco Central, sus asesores dicen que es una metáfora, que no se cerrará sino que dejará de emitir.

Veremos finalmente si lo que se lee como una estrategia coordinada de campaña no termina en una crisis interna.

El resultado de las reuniones que está teniendo parte de sus asesores económicos con fondos de inversión de Wall Street también será un indicador de cuán creíbles puede ser sus propuestas. Bullrich intenta dar batalla con la incorporación de Melconian, pero tiene un problema que se llama Macri.

El expresidente termina siendo un puente por donde pasan votantes de Cambiemos hacia LLA.

Mientras que Patricia apunta a las contradicciones de Milei, Melconian apela a ese exvotante de Cambiemos que pide un cambio pero no un salto al vacío. Pero Macri, que ya la noche de las PASO terminó diciendo que ellos y Milei eran el cambio, no se desdijo de ello, deja correr que recaudadores de su confianza están buscando dinero para la campaña de Milei y no rechazó nunca el invite de ser su embajador ante el mundo. Patricia no logra retener el total de los votos de Cambiemos en las PASO, su campaña no avanzará si no logra parar la gangrena de votos hacia LLA.

Electores, entre la aceptación del conflicto y el temor al caos

Por el lado del peronismo, la reunión en Tucumán puede ser un antes y un después.

Son capitales el NOA y el NEA, en donde se realiza la reunión de territorios, en la que, salvo excepciones, los votos oficialistas estuvieron ausentes, ya sea por trasvasar hacia el libertario, ya sea por ausencia. Es el relanzamiento de la campaña tanto en lo conceptual como en lo territorial. es el modo en que el candidato Massa, gobernadores y dirigentes necesitan consolidar un discurso y una acción mancomunada, dándoles a sus militantes instrumentos para trabajar en el territorio y tener un discurso único en los medios y una política de comunicación en las redes. No deja de ser simbólico que el encuentro tenga como anfitrión a Juan Manzur, el mismo que fue desplazado junto a Wado de su candidatura. Demostrar que es el jefe del peronismo del norte consiguiendo un importante caudal de votos le puede significar un espaldarazo en su seguro próximo rol de senador nacional.

Así como Milei le tomó votos a Cambiemos en los sectores medios y altos, también le tomó al peronismo votos en los sectores pobres y en la clase media baja. Parte de ellos tampoco fue a votar. El articulo de The Economist puede ser de ayuda para Cambiemos, la activación de la Iglesia en las parroquias defendiendo su doctrina social en donde está incluida la justicia social es un ayuda impensada para el peronismo. Ya la Iglesia demostró su capacidad de persuasión en 2015 trajinando en contra de la candidatura de Aníbal Fernández.

Claro que hay otro sector de la Iglesia, la misma que apoyó a Bolsonaro, haciendo campaña a favor de Milei. No en vano este se manifiesta en contra del aborto.

*Consultor y analista político.