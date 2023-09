El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, insistió con sus críticas al Papa Francisco y consideró que está "del lado de dictaduras sangrientas", al tiempo que también aseguró que no quiere relacionarse con China, Rusia y Brasil. Sus declaraciones fueron en el marco de la entrevista que le dio a Tucker Carlson.

El periodista, cercano a Donald Trump, viajó al país días atrás para conocer a Milei, el “posible próximo presidente de Argentina”.

En el video que Carlson dio a conocer este jueves 14 de septiembre en sus redes sociales, el candidato de La Libertad Avanza opina sobre temas de la actualidad política, económica y social del país; y también reitera sus críticas al sumo pontífice.

Ep. 24 Argentina’s next president could be Javier Milei. Who is he? We traveled to Buenos Aires to speak with him and find out. pic.twitter.com/4WwTZYoWHs