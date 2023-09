Milei con Tucker Carlson: "El Estado destruye la riqueza, hay que terminar con la garra del socialismo"

La anunciada entrevista que el destacado periodista estadounidense Tucker Carlson le hizo en Buenos Aires a Javier Milei, al que definió como "el candidato libertario que está a punto de convertirse en presidente en Argentina, un país desesperado", se conoció este jueves, y tal como se esperaba dejó durísimas frases del líder de LLA, en las que volvió a cargar contra el socialismo, recalcando que "escudándose en la Justicia Social solo busca vivir del Estado y de quienes trabajan, destruyéndolo todo", rebatió la afirmación de "donde hay una necesidad hay un derecho", cargó también contra China, Lula da Silva, Vladimir Putin, y fue lapidario con el Papa Francisco, al que acusó de "estar siempre del lado de las dictaduras sangrientas”

Carlson quien viajó al país la semana pasada para entrevistar a Milei y luego de una breve introducción en la que definió a la Argentina como "un país desesperado" por la crisis económica y los sucesivos fracasos de los gobiernos "que llevaron a un país desarrollado a esta crisis", empezó preguntándole a Milei cuales eran las razones de su explosiva popularidad en tan poco tiempo. Fue allí cuando el candidato de LLA recordó "he sido jugador de fútbol, he sido cantante de rock and roll y además soy economista, esa combinación es atractiva en términos de producto televisivo, pero también es importante el tema de las ideas, y Argentina es un país que lleva 100 años abrazando las ideas socialistas, entonces eso lleva a esta rebelión natural, de los liberales y sobre todo de los jóvenes".

