Una fiscal de La Libertad Avanza denunció por "acoso laboral y sexual" a un candidato de Milei en Formosa

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Formosa, Gerardo González, fue denunciado por una mujer que lo acusó de "acoso laboral y sexual". La denunciante, de 35 años, se desempeña como fiscal de mesa de la coalición de Javier Milei en dicha provincia. Según su relato, viralizado a través de un video en redes sociales, fue convocada a una "reunión que nunca existió". "Fui a trabajar y terminé a 50 kilómetros de Formosa, sin mi consentimiento" refirió la autora de las acusaciones.

Leyla Naser reside en la capital de la provincia de Formosa y presentó la acusación contra el dirigente cercano a Milei el último 25 de agosto en la subcomisaria del barrio Guadalupe. En la causa interviene el Juzgado de Instrucción y Correccional número 4 de Formosa.

Según información judicial a la que pudo acceder la agencia de noticias Télam, el hecho habría ocurrido el jueves 24 de agosto, cuando la mujer viajaba en un automóvil conducido por González, “quien al trasponer la rotonda de Villa Del Carmen oeste, y tras pasar el control policial", le pidió que se sentara a su lado y comenzó una secuencia de "manoseos", de acuerdo con lo consignado en la denuncia.

A su vez, Naser complementó su denuncia con una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde ofreció más detalles sobre su acusación.

El 22 de agosto, según la fiscal, recibió la invitación para concurrir a una reunión del partido La Libertad Avanza.

"Gerardo González pasó a buscarme para dirigirnos a la reunión que íbamos a tener ese mismo día junto con otras personas", explicó Leyla Naser en el video.

Espacios de trabajo seguros: 8 de cada 10 mujeres sufrió alguna situación de acoso laboral

"El señor [González] me pide que lo acompañe a buscar unas cosas, vino solo en el auto a buscarme, a lo cual yo le digo que no hay problema. Me dijo que después íbamos a ir a la reunión...", relató la mujer de 35 años.

"Reunión que nunca existió", graficó la mujer.

"Gerardo González es a quien estoy denunciando públicamente, candidato de La Libertad Avanza a diputado nacional", afirmó Naser y agregó que el acusado la llevó "a un lugar muy retirado de la provincia donde me sucede esta situación de acoso sexual y laboral".

La fiscal de mesa advirtió asimismo que "no sabía que hacer" porque "no quería complicar" al partido de Javier Milei.

Imputan al exasesor presidencial Antonio Aracre en una causa de abuso y allanan dos de sus domicilios

Naser apuntó a otros dirigentes, que habrían intentado 'convencerla' para que no realice la denuncia

En el video también hizo referencia a los dirigentes provinciales de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni y Emilia Maciel, quienes según la denunciante intentaron disuadirla de que no presente la denuncia en cuestión.

"Se reían de mi, como diciendo, 'y bueno esto siempre pasa'”, sostuvo la mujer en el clip difundido en redes sociales.

De acuerdo con la versión de Naser, cuando se comunicó a raíz del acoso con la electa diputada provincial de La Libertad Avanza, Emilia Maciel, esta le respondió: “Pensalo, mirá que va a ser diputado nacional”.

"Estoy realizando una denuncia pública porque quiero que mi partido, LLA -la fuerza que conduce Javier Milei a nivel nacional- se haga presente y me dé una respuesta y una contención ante esta situación. Este señor (por González) se está presentando para diputado nacional. La denuncia está hecha”, apuntó Leyla Naser.

CA/GI