"No me gustó": la reacción de la campeona española que fue besada por el presidente de su federación

Mientras el seleccionado campeón del Mundial Femenino de Fútbol celebraba su primera copa, un gesto extraño llamó la atención de todos los espectadores. Cuando entregaba la medalla a la delantera española Jenni Hermoso, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le dio un inesperado beso en la boca, luego de abrazarla fuertemente.

En un vivo de Instagram desde el vestuario, Hermoso comentó el hecho entre risas y aclaró: “Eh, pero no me ha gustado”. Además, si bien el episodio causó rechazo y dos ministras españolas repudiaron públicamente el beso y lo definieron como “violencia sexual”, la jugadora salió a aclarar que fue “un gesto mutuo de amistad y gratitud”.





La primera reacción de Jenni Hermoso

En la transmisión en vivo realizada por la jugadora delantera del seleccionado español, se puede ver al conjunto celebrando con música fuerte, comida, champagne y cervezas. Con la cámara apuntando a su rostro, se escucha que es consultada por el beso y exclama: “Eh, pero no me ha gustado”, entre risas. Luego dio contexto y dijo: “Pero, ¿y qué hago yo? Mírame a mí”.

Luego de que el video se viralizara, las ministras españolas de Igualdad, Irene Montero, y de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, criticaron el beso que Luis Rubiales le dio en la boca a Hermoso tras ganar el Mundial y han tachado el gesto de "violencia sexual".

"No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo ‘que pasa’. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí", publicó en la red social X (exTwitter) la ministra de Igualdad.

En la misma línea y compartiendo este último tweet, se expresó Belarra: "Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las CampeonAs!", sumó la ministra de Derechos Sociales.

Las aclaraciones posteriores de Hermoso y Rubiales

La delantera de la selección española de fútbol, Jenni Hermoso, quitó importancia al beso que le dio el presidente de la Real Federación de Fútbol, Luis Rubiales, en la entrega de medallas después de ganar el Mundial este domingo. Lo definió como un "gesto mutuo totalmente espontáneo", "de amistad y gratitud".

"Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", expuso Hermoso en declaraciones facilitadas por la Federación que dirige Rubiales.

La campeona mundial quiso aclarar su posición frente al hecho de acoso con una solicitud: "No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante", añadió.

Por su parte, Rubiales pidió: “No hagamos caso de los idiotas. Un pico de dos amigos celebrando algo, con todo lo que ha pasado, más tontos, no. Vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comenten cosas de pringados que no saben ver lo positivo”, dijo el hombre en comunicación con COPE.

ML / ds