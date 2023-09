Luego de que Diego Sehinkman, periodista de Todo Noticias (TN), acusara a Javier Milei de no asistir a su programa tras pedirle la lista de invitados de la noche y conocer quiénes serían los otros participantes, el candidato presidencial de La Libertad Avanza salió a responderle y explicó por qué debe "tomar recaudos".

"COOOOOOORRECTO (Sic). Ante las sistemáticas emboscadas y trampas de los distintos programas que operan en favor de Juntos por el Kargo de manera grosera resulta clave tomar recaudos...", manifestó el economista liberar a través de X (ex Twitter) junto al video de la acusación realizada por el conductor de Solo una vuelta más.

En el breve fragmento del programa compartido por Milei, se puede ver a Sehinkman junto al director y productor de cine Juan José Campanella, a quien le comenta: "Te voy a decir genuinamente lo que pienso y por qué estoy muy preocupado. A mí me parece que estamos teniendo síntomas que hay que atender".

"Milei el otro día estaba invitado al programa y pidió la lista de invitados, como nosotros no tenemos ninguna cuestión que ocultar se la pasamos. Los impugno y decidió no venir. Entonces, yo digo...¿alguien que empieza a revisar listas de invitados?", relató el periodista.

En este sentido, analizó: "Me parece interesante romper el statu quo con ideas que rompieron tabúes, que sacudieron el tablero, y que elongaron la conversación pública sobre cuestiones que eran imposibles de mencionar. Eran campos electrificados, no se podía. Hasta ahí yo te acompaño".

"No nos olvidemos que el kirchnerismo, más allá, del contenido fue una forma, autoritaria, prepotente, con pretensiones de superioridad moral", aclaró luego, vinculando los modos del referente de La Libertad Avanza con el kirchnerismo.

"¿Vamos a canjear una pretensión moral y un espacio que te llevaba a los rebencazos por otro que te impone revisión de lista?", cuestionó el conductor televisivo y rápidamente se respondió: "Yo, particularmente, no quiero pasar de la arquitecta egipcia a un emperador".

Para cerrar, el periodista expresó: "No entiendo cómo podemos elegir a alguien que viene a maltratarnos. Está todo el tiempo maltratando, invalidando".

Repercusión en redes

Como era de esperarse, las declaraciones de Sehinkman se difundieron velozmente en las redes sociales, donde varios usuarios compartieron el video y expresaron su desacuerdo por la falta de participación del candidato en debates públicos.

"Esto es gravísimo...celebro que el periodismo empiece a hablar de esto”, escribió el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, Pablo Quirno. Luego se sumó la periodista Viviana Canosa, conductora en LN+, quien expresó: "¡¡¡Gracias Diego!!! Ya somos dos los que contamos quién es Javier Milei!!! Viva la libertad de expresión".

Luego, la periodista Laura Di Marco se expresó al respecto. "A La Trama dejó de venir porque no le gustó que invite a Blumberg que denunció a massistas en las listas de LLA. Cumplimos 40 años de democracia, son actitudes que no podemos soportar", advirtió.

Por su parte, el periodista y escritor Osvaldo Bazán aclaró: "Nunca se pensó cruzar a Milei con Campanella ni con nadie. Eran días diferentes. Exigió saber quiénes serían invitados ese día, durante las dos horas del programa. Exigió que se los bajaran, aunque ni se cruzarían con él. Obviamente, no se aceptó. Todo lo demás que digan, es mentira".

Del lado contrario, Darío Epstein, director de Research for Traders, defendió al libertario y expresó: No entiendo mucho lo que dice Diego Sehinkman. Esta obligado Milei a ir a su programa? O es libre de elegir adonde ir y con quien sentarse o interactuar? No es un poco soberbio de parte del periodista? Si no le gusta que no lo invite. Si a JM no le gusta que no vaya".

AS/fl