Juan Luis González: “¿Qué pasa si a un país inestable lo gobierna un líder inestable?”

Juan Luis González está sobrepasado de demandas periodísticas, la mensajería de su teléfono estalla con propuestas de entrevistas de medios argentinos y extranjeros.

Periodista político de la revistas Noticias, colaborador de Anfibia, con 31 años 'recién cumplidos' –avisa– y a pocas materias de concluir sus estudios de Historia en la UBA, se convirtió en el narrador de una biografía que venía ‘scroleando’ desde hace años y que, de repente, adquirió el halo de revelación: la vida de Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), que ganó el domingo último las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de Argentina.

En los últimos cuatro años lo entrevistó por lo menos cinco veces. Dos fueron en ciclos de Periodismo Perfil, otra para la revista Noticias y otra antes de las PASO.

Los apuntes que tomó en todas esas citas, más las entrevistas que hizo a los entornos de Milei, desde la escuela secundaria donde comenzó a emerger su imagen de rockstar hasta el presente, los volcó en ‘El loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina’.

La narrativa, los datos, la descripción, los diálogos y definiciones que González cita en su libro, hacen de la obra un relato que se devora.

Eduardo Eurnekián, José Luis Espert, Carlos Maslatón, Carlos Kikuchi, su hermana Karina, sus perros muertos devenidos en musas inspiradoras, los tormentosos vínculos familiares, son algunos de los detalles que menciona para entender la vida y los entornos de Milei.

Pero González no se queda en las anécdotas. Su búsqueda está anclada en el intento de explicar el fenómeno de un personaje abrumadoramente solo e inestable, que podría convertirse en el próximo presidente argentino, si reitera o incrementa su performance en las primarias.

EL LOCO. El libro que cuenta la historia de vida de Javier Milei y su irrupción en la política va por su segunda edición.

—¿Cómo nació El loco?

—Venía siguiendo a la Nueva Derecha desde el 2021 porque me parecía que algo sucedía ahí. Lo notaba en las redes y con los pibes que comenzaban a meterse en política. El libro en sí nace en septiembre del 2022 con la idea de tratar de entender este fenómeno. Las opciones de la Nueva Derecha crecen en Estados Unidos, Italia, Chile, España. Pero hay algo que une a todo esto. No puede ser casualidad. El libro comienza con la convicción de que Milei encarnaba eso en Argentina. Haciendo esta investigación, va ganando terreno el concepto de ´El loco´, sin proponérmelo.

—¿Cómo eligió el título?

—Me tomó por asalto. Era la frase que aparecía en toda la investigación. Hablando con los compañeros de colegio de Milei me decían que le hacían bulliyng y que lo apodaron ´el loco´ porque era un tipo raro, solitario. A la gente que trabajaba con Norberto Milei, su padre, quien justificaba los golpes a su hijo porque era ´loco´ y había que enderezarlo. Los amigos de Milei, a quienes les contaba su lado esotérico y místico, el remate era invariablemente el mismo. En Chacarita, donde era arquero, también le decían ´el loco´. Es el título que eligió la sociedad argentina para Milei. La semana pasada, la consultora Giacobbe que hizo varias encuestas sopa de letras sacó que la gente lo definió ´loco´, tanto los que lo iban a votar como los que no lo votarían. Y en el 2021 cuando yo les contaba a mis amigos no politizados sobre mi investigación, la primera pregunta que me hacían era: ¿Este tipo está loco?

EL TÍTULO. González cuenta que surgió de la caracterización recurrente y unánime de quienes lo trataron a lo largo de la vida. Incluso en las encuestas de opinión de la consultora Giacobbe saltó la misma definición de votantes y personas que no lo elegirían

—¿Usted también lo define así?

—En el libro lo digo. Yo terminé encontrando a un hombre solo. La Nueva Derecha o el libertarismo vienen mucho después de su primera marca identitaria que es la soledad, que lo acompaña donde va. Tuvo una vida terrible, mucho más difícil que la del 95% de sus críticos. No recuerdo un político de Argentina que haya tenido las dificultades de Milei y que lo transformaron en quién es. ¿Cuántas chances tuvo Milei de no ser quien es ahora, si el padre lo fajaba, si la madre era cómplice de la violencia, si no tuvo amigos, ni pareja? El padre se dedicó toda la vida a decirle que era inútil, un fracasado, una basura. Lo torpedeó, cada vez que pudo. Intentó impedir que se reciba en la universidad. No sé si tuvo otra oportunidad como para no ser lo que es.

—¿Tiene estructura política?

—No. Quien mejor lo definió es el humorista ‘Fede’ Simonetti, el de País de Boludos, que llamó al equipo de Milei la ‘casta base’. Da en el clavo porque LLA, el partido que dice que vino a terminar con la casta, se rodeó ya no de la casta sino de la resaca de la casta, los que no tienen lugar en otros partidos, porque no les da la capacidad, no tienen trayectoria, recursos o contactos. Así se fue armando el partido de Milei. Es llamativo y abre preguntas sobre cómo gobernaría. Antes de las PASO, yo discutí mucho la tesis de "le fue mal en las provinciales le irá mal en las nacionales". Y así se dio. Ahora, para gobernar necesitará acuerdos en las Cámaras. En el mejor de los casos tendrá 40 diputados y ocho senadores. De ahí, a poder sacar una ley está lejos. Genera muchos interrogantes. Lo que más me preocupa, y es la pregunta que abre el libro: qué pasa si en un país inestable aparece un líder inestable. Ahora la debería cambiar por: qué pasa si a un país inestable lo gobierna alguien inestable. Qué miedo me da. Llamo a todos a tener esta idea en la cabeza.

—¿Eduardo Eurnekian fue quien lo catapultó a la política y a los medios?

—En el libro hay un capítulo cuyo título es ‘Dale una mano a Javier’. Es un textual que le dice Eurnekian a (José Luis) Espert cuando le pide que lo sume a su frente. Eurnekian lo empuja a Milei a los medios, en un contexto de guerra propia contra el gobierno macrista. Si ves los nombres que van alineándose para el gabinete de Milei, tenés a varios miembros del grupo de Eurnekian. Yo creo que es un tipo que influye mucho en la cabeza de Milei. Su visión del mundo empresarial tiene que ver con su trabajo junto a él.

—Hay una definición fuerte en el libro que pertenece a Yamil Santoro: “Javier es psiquiátrico, está roto y por eso es potente”. ¿Piensa que Milei emergió en el momento oportuno de Argentina para que sus ideas penetren en la voluntad de los votantes?

—Milei es genuino. Lo que ves es, para bien y para mal. No está coacheado por otros políticos. Es parte de su éxito. Quizás en 10 años Milei, estando igual, no funcione. Matchea muy bien en este momento de Argentina. Insisto mucho en esto porque es clave para entender su discurso donde el norte y futuro de las dos grandes coaliciones políticas es muy mediocre y chato. Milei recupera un cierto romanticismo con la política. No hay ningún pibe que salga a pegar un cartel de Massa, no hay una utopía propia de la juventud. Sin embargo viene Milei, con su look, cada vez que va a un canal de televisión sube el rating, cada vez que le hacen una nota da bits, viene con La Renga, pelos largos, te grita, te habla de la dolarización, el Banco Central, que va a hacer una Argentina potencia, da soluciones mágicas en un momento de gran angustia. Por eso entiendo al votante de Milei.

—En su libro menciona investigaciones del enriquecimiento veloz de Norberto Milei, su padre, que pasó de ser chofer de colectivo a tener empresas off shore en Estados Unidos. Si se investiga a fondo eso, ¿podría rozar a Javier Milei?

—No sé cuánto lo afectaría. Mauricio Macri fue presidente teniendo al padre, Franco. Uno de los socios del padre de Milei dice en el libro que si los que van por la vereda son ciudadanos honestos y los que van por la calle son truchos, Norberto siempre caminó por el cordón. Perdió un juicio en 2004. A eso hay que sumarle el vínculo siniestro con el hijo.

—¿Recuperó la relación con el padre a partir de la mediación de Karina, su hermana?

—Se arreglaron en el 2019 y 2020. Hay muchas novedades que voy anotando ahora. Me dijeron que en estos días, Milei le rozó el auto a los padres porque no lo llamaron. Algo sucedió. No sé cómo estará la relación en la actualidad.

—¿Quién es Iñaki Gutiérrez? ¿Sigue manejando las redes de Javier Milei?

—Iñaki le maneja Tik Tok y Facebook. El Instagram lo coadministra con él. Twitter es Milei. Seguramente hay una revisión. También está Agustín Romo que maneja la cuenta de La Libertad Avanza.

—¿Qué le pareció el discurso que dio el domingo de las PASO?

—Arrancó el discurso agradeciendo a los perros muertos.

—¿Cómo se explica ese misticismo a la par de cierta lógica en sus razonamientos?

—Él toma decisiones sobre la realidad en base a su gabinete de perros, que tienen tareas específicas, uno en política, otro en economía, otro en el futuro para evitar los errores. No es un tema superficial.

—Escapa a toda lógica.

—Es difícil de entender. Es parte de los misterios de Javier Milei. Creo que tiene que ver con su vida difícil.