Natalia Zaracho participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación de Grupo Perfil, en la que se refirió al fenómeno de Javier Milei y las nuevas medidas económicas de Massa. “Esas medidas que sacaron no alcanzan, son buenas pero nosotros vamos a celebrar todas las medidas que tengan que ver con el reconocimiento para los sectores trabajadores”, dijo la diputada pero afirmó que va a militar por el candidato oficialista.

En su paso por el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación, desmintió el rumor creado por otros medios de comunicación sobre su vinculación con uno de los detenidos por el asesinato de Morena Dominguez. “La gente consume esa información y hacen que la sociedad nos tenga bronca, nos odie. Oyen y mal informan y es muy grave”, aseguró.

—¿Las medidas de Sergio Massa alcanzan para frenar el aumento de la pobreza?

—Esas medidas que sacaron no alcanzan, son buenas pero nosotros vamos a celebrar todas las medidas que tengan que ver con el reconocimiento para los sectores trabajadores. Porque no es casualidad que justamente la población que está votando a Javier Milei hoy, es la gente que no llega a fin de mes, que no le alcanza el sueldo. Nosotros estamos discutiendo, tratando de no corrernos de la fila, porque entendemos que tenemos que aportar a construir esa unidad y fortalecerla todo el tiempo. Nos presentamos a las elecciones, no nos dieron los votos para gobernar, y no es una discusión del sector, es una discusión de la gente común que está votando a Milei, porque claramente este gobierno no lo está conteniendo, no lo está resolviendo.

—¿Cómo hace para militar por el oficialismo en los barrios populares en este contexto tan inflacionario?

—Más allá de ser diputada, yo vivo en un barrio, entonces a mí no me van a contar qué implica un gobierno como el de Milei. Estuve viendo los spots que sacó y ya no disimulan nada, es el mismo spot que se sacó (Fernando) De la Rúa. Yo soy hija del 2001 porque lo viví en carne y hueso, entonces tenemos muchas diferencias que creo que nunca las negamos. Nuestro sector, el de Juan Grabois del Frente Patria Grande, fue el sector que siempre estuvo diciendo lo que faltaba y tensionando todo el tiempo para que se tomen medidas. Nosotros vamos a militar por Massa, porque sabemos lo que es Milei, lo que es Patricia Bullrich. Sabemos lo que se viene. Y ya no se habla de un lugar del sector, sino de cuidar la democracia a ese nivel.

—¿Por qué cree que algunos sectores populares encuentran una esperanza en Milei?

—Cuando vos ves todo de lejos, no te sentís representado, entonces viene alguien y te dice es todo culpa de otro, de la casta, del Estado. Instalan un discurso de odio donde vos te enojás con el que está al lado, y ese que está al lado es un compañero, una compañera que recibe un potencial trabajo. Yo creo que es antipolítica, antirepresentación, decir son todos lo mismo, necesitamos un cambio. Nos pasó con Macri en el 2015, que la gente no sabía para qué lo iba a votar, pero decía “queremos un cambio”. Bueno, después sabemos qué hizo ese cambio. Pienso que Milei es algo armado de los medios de comunicación, que instalaron y que nos instalan y nos hacen discutir dos proyectos de ultraderecha.

—Comentaba recién el caso de Macri y los sectores populares. ¿Por qué cree que la gente vota a los libertarios sabiendo que pueden perder derechos, salud pública y educación?

—Macri no cumplió con el objetivo, el modelo o la estrategia que vienen a instalar, sí la vienen cumpliendo. Primero fue el acuerdo con el fondo después la proscripción de Cristina, romper el pacto Nacional y Popular, ella es la referente que tiene mayor intención de voto de ese campo, pero no se pudo presentar. Eso no fue casualidad, la quisieron matar. Ahora están haciendo que la sociedad esté dividida y van a ir por los movimientos sociales porque no quieren que la comunidad esté organizada porque ellos van a proponer –lo dicen públicamente- hacer todo lo que propusieron, pero mucho más rápido, se viene un avance de la ultraderecha de todo.

Natalia Zaracho en el Ciclo de Entrevistas de la Escuela de Comunicación de Grupo Perfil.

—¿En qué cree que el Estado está fallando y debe corregir?

—Hoy hay una discusión del Estado sí y el Estado no. Nosotros vamos a trabajar con el equipo de comunicación para poner en el centro el por qué es importante un Estado presente, porque a veces lo naturalizamos y nos acostumbramos, pero ¿qué pasaría si la gente tiene que pagar el boleto sin el subsidio que da el Estado? ¿Cuántos irían si tienen que pagar la educación, la salud o las cosas esenciales para vivir? Nos falta un montón, pero no podemos decir que el Estado está presente, el Estado no está presente, el Estado no sirve. Hay muchas cosas para ordenar.

—¿La gente qu rodea a Sergio Massa es muy distinta a la que trabaja con Juan Grabois?

—Sí, estoy convencida de que es muy distinta. Nos estuvimos matando cuatro años, la gente no es tonta. Tenemos que partir de las diferencias que tenemos, después construir un campo donde entremos todos y que podamos discutir cuáles van a ser las prioridades y en algunas cosas vamos a ganar y en otras vamos a perder. Pero nosotros representamos esto, con la poca incidencia que tenemos, estamos haciendo cosas muy zarpadas y nosotros propusimos leyes como la del salario básico universal, que lo que venía a plantear es esto, esa gente que está votando a Milei, es gente que no es cooperativista. Digo, sí, vive en los barrios, pero es el compañero que trabaja en una ferretería y no llega a fin de mes. Son pibes que están estudiando y no pueden alquilar, que no pueden mantenerse. Nosotros estamos planteando eso, no es discusión sectorial de representación. Estamos diciendo que, si queremos seguir gobernando, tenemos que mirar ahí.

—¿Ustedes creen necesario que Massa debe dar más respuestas a los sectores postergados?

—Para mí es urgente. Creo que es necesario y confío que va a pasar porque la gente se va a mostrar también. La verdad que dejó expuesto a los dirigentes políticos sociales. Siempre lo corrían a Grabois con que tenía más planes sociales que votos y bueno, quedó demostrado que es al revés. Eso también es un mensaje político. La verdad es que hoy los precios de los alimentos son violentos y si nosotros no tenemos un gesto con ese sector que le está yendo mal, que no llega a fin de mes, que ve como los alimentos suben y los sueldos no. La verdad es que no nos va a ir bien, tenemos que pensar. Si no los conmueve lo humano, que los conmueva por lo menos una agenda electoral que sea buscar voto.

—A partir del paso de Massa por distintas experiencias políticas previas, ¿usted cree podría hacerte sentir representada con un gobierno massita o estará en conflicto?

—Yo no me veo en conflicto con Massa, sino con lo que vaya sucediendo, que no tenga nada que ver con nuestra agenda. Nosotros claramente somos una coalición donde hay distintas miradas. Pasó en el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. Vamos un poco a ese proceso. Lo que sí creo es que nosotros vamos a fortalecer y construir un poder popular que nos permita también recuperar lo que fue lo mejor del gobierno de Néstor, de Cristina, de Perón. Pero no nostálgicamente, sino con transformaciones, con una agenda que tenga que ver con la actualidad, con reconocer a los trabajadores de la economía popular, que es una emergente que todavía estamos discutiendo. Si trabajan o no, si son planeros o no. Y la verdad es que ya esa discusión la pueden tomar para generar odio en la sociedad. Vos antes podías decir no los conozco, pero ahora salís y hay un vendedor ambulante, un cartonero. Conocés al trabajador que te vende los productos. El problema no es que no hay trabajo, sino que no hay derechos para esos trabajadores

—¿En un escenario de balotaje entre Milei y Bullrich, usted a quién votaría?

—No lo quiero ni imaginar la verdad. Nosotros vamos a trabajar para que gane Unión por la Patria. Vamos a militar y lo vamos a dejar todo. Tenemos muchas diferencias, pero vamos a dejar todo. De hecho, lo estamos haciendo, estamos recorriendo cada barrio, así como lo hicimos cuando Juan Grabios era precandidato. Nosotros seguimos militando con nuestra agenda y diciendo que vamos a trabajar para que Massa sea presidente, para que siga gobernando Unión por la Patria, pero también para que nuestra agenda sea incluida.

—¿Qué análisis hace de lo que sucedió en la política y en los medios tras el asesinato de Morena?

—Fueron semanas complicadas, hubo muchos medios que salieron con notas y que después nadie dijo que eran mentiras. No hubo menores detenidos. Esa es la policía que claramente nos quieren imponer o un sistema que claramente te quiere poner en una situación de marginalidad. Yo vivo en Villa Fiorito. A nosotros los pobres, los que vivimos en los barrios, también sufrimos la inseguridad. Y yo creo que eso les molesta, que salgamos a decir que se vienen llevando los soldaditos a los tranzas, pero los narcos, los que se llenan de plata que vienen a los country o Puerto Madero, no les pasa nada. Ellos no quieren que se vea porque son cómplices de ese sistema. El patrullero que te tiene que cuidar es el que pasa a cobrarle a los tranzas.

—¿Cuál es la última novedad sobre el caso de Morena?

—Me peleo todos los días con el intendente Diego Kravetz, si él no hubiese pisado el palito con un periodista que le hizo la nota y que tuvo que decirle que yo no tuve nada que ver, todo eso quedaba sin aclararse. La gente consume esa información y hacen que la sociedad nos tenga bronca, nos odie. Oyen y mal informan y es muy grave. Ese pibe es nuestro, pero esa piba también es nuestra. La última novedad es que salió Kravetz a decir es que habían liberado a un pibe que el juez le dijo que no tenía nada que ver. El caso es que hay un detenido, hay un prófugo, que ahí te muestra también la incapacidad que tienen. Ese día estuvieron cazando pibes como locos, porque todas las compañeras me llamaban y decían, veían un pibe en una esquina y se lo llevaban. Hay operativos donde te bajan por exportación de cara, por tener una visera, por ser morocho del colectivo y no es que bajan y te piden el documento, te bajan y te pegan o te llevan, y nadie sabe dónde estás. Pero el caso va así, hay un detenido y un prófugo.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas con estudiantes de Periodismo de Perfil Educación y le damos la posibilidad de cerrar el reportaje con un comentario final.

—Quiero dejar como mensaje que ustedes tienen una responsabilidad y es hacer que la gente se informe. Entonces creo que está bueno que tomen conciencia de eso. No vengo de la política tradicional, yo terminé el primario antes de asumir, pero creo que nosotros tenemos mucha capacidad para marcar un camino, que es la justicia social y el no individualismo.

Por Marcos Pintos, Valentina Bustos y Agustín Mera

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Escuela de Comunicación del Grupo Perfil