Roberto García Moritán: "Voy a votar a Milei, pero no sé si va a ser Menem o si va a ser Castillo"

Roberto García Moritán participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de periodismo de la Escuela de Comunicación del Grupo Perfil, en la que se refirió a su intención de voto en favor de Javier Milei de cara a las elecciones del próximo domingo. “Por mi parte el voto de este domingo va a significar un voto de protesta, de insatisfacción, de desilusión, pero no de resignación”, declaró.

El político y empresario expresó su punto de vista en relación a los dichos de la candidata a vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, sobre las hectáreas del predio de la ESMA. "Tengo la sensación de que a ninguna persona menor de cuarenta años ya le interesa, es un tema viejo", dijo Moritán en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Qué mensaje le dejaría a Javier Milei y a Sergio Massa en caso de que cualquiera de los dos sea presidente?

—Le recordaría a Sergio Massa, vinculándolo quizás a la denuncia, que no está por encima de la ley. Es muy peligroso cuando los políticos creen que a ellos no les afecta la ley. Lo segundo es recordarle que lo público es de todos. No puede hacer con lo público lo que quiere. Y a Milei le diría que, va a tener que tener la valentía de hacer lo que todos nosotros creemos que se puede hacer. Que vuelva a convertir a la Argentina en un lugar que nos permita a nosotros volver a tener proyectos, propósitos, sueños. No tiene margen de error, porque va a haber una forma de pensar en juego, si le sale mal, van a venir muchos a echarle la culpa al neoliberalismo.

—En las últimas entrevistas que ha dado, usted dijo que votaría a Milei. ¿Sigue pensanado lo mismo?

—Sí, voy a votar a Milei. Por mi parte el voto de este domingo va a significar un voto de protesta, de insatisfacción, de desilusión, pero no de resignación. No quiero que sigamos como estamos viviendo hoy por hoy. Se perdió la esperanza y la ilusión.

—¿Milei está preparado emocionalmente para sostener las presiones de un presidente?

—No tengo idea. Yo creo que es diferente. Pero todos los presidentes que hemos tenido supuestamente sí podían resolver los problemas del país y ninguno lo ha hecho, aún teniendo enormes preparaciones académicas y mucha experiencia en la función pública. Y lo hicieron mal, muy mal. Tengo una certeza y una enorme duda. La duda es qué puede llegar a pasar, intentaremos ayudarlo, pero independientemente de lo que pase, lo que se tiene que identificar en esta elección es que ese voto es un voto de cambio, con su cuota de riesgo como todo cambio, por supuesto. Pero la cosa tiene que cambiar. Ahora lo que sí sé, y estoy seguro, es que con el otro proyecto seremos Venezuela.

—Dijo que tiene dudas sobre un gobierno de Milei. ¿Cuáles son esas dudas?

—Voy a votar a Milei pero no sé si va a ser Menem o si va a ser Castillo. Si va a generar los consensos necesarios para tener gobernabilidad o va a entrar a las patadas y todos sabemos lo qué pasa en consecuencia. Sí puedo decir que mi posición frente a esto va a ser acompañar en todo lo que crea que haya que acompañar y ponerle freno en todos los lugares donde haya que ponerle freno. Ese es el compromiso de todos aquellos que decimos a viva voz que vamos a votar a Milei.

—¿Formaría parte de un gobierno de Milei?

—No, no tengo ninguna idea de ser parte del gobierno de Milei. Yo soy parte del equipo de Jorge Macri, él va a ser uno de los que va a encabezar la renovación de la política. Es una persona que viene de mucha gestión y está preparado políticamente de una manera muy hábil y destacable, yo quiero trabajar con él, juntos podemos hacer muchísimo para la Ciudad.

—Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de Milei, dijo que las hectáreas de la ESMA habría que ponerlas a disposición para que las pueda "disfrutar" el pueblo. ¿Está de acuerdo con esta declaracion?

—Esos son temas que nos han quitado tanta energía, que nos han preocupado y ocupado a todos, pero que hoy por hoy se sigue llevando mucho de nuestra tensión política y energía. Me parece que lo único que hay que focalizar en este momento es cómo hacemos para que no haya más chicos pobres. Yo tengo la sensación de que a ninguna persona menor de cuarenta años ya le interesa, es un tema viejo. Ocupémonos de los niños, que no se mueran de hambre.

—¿Usted dice que ninguna persona menor de cuarenta años le interesa lo que pasó durante la dictadura?

—No, ya está. No digo que no le interesa, digo que no le ocupa el tiempo en este momento con todos los problemas que tenemos.

Roberto García Moritán en el Ciclo de Entrevista con estudiantes de Periodismo de la Escuela de Comunicación

—Después de la PASO, su pareja, Carolina “Pampita” Ardohain, dijo que le daba miedo la propuesta de Milei sobre la libre portación de armas. ¿A quién vota ella?

—¿Sabés que no sé? Podes creer que no lo sé. Ella es una mujer independiente, inteligente, con posición sobre todos los temas. Todo el tiempo lo analiza desde el rol que más le significa en la vida, que es de su rol de madre. La verdad yo tampoco estoy de acuerdo con esa propuesta. Ahora bien, hoy tenemos un problema que es grave, la gente como vos y yo que tenemos ganas de vivir una vida tranquila, no tenemos armas. Pero el tipo que tiene ganas de hacerte daño y sacarte ventaja, sí, los que están armados son los delincuentes. El sistema como está hoy, fracasó también. Eso hay que corregirlo.

—Sobre la denuncia penal que usted realizó a Massa por violar la veda electoral, ¿considera que va a prosperar esa denuncia?

—La denuncia realizada es una denuncia penal, por su incumplimiento en sus deberes como funcionario público. Rompió la veda en diez ocasiones, antes de la PASO, entre la PASO y la General y después de la General de la segunda vuelta. El código electoral establece en el artículo 133 que podría sufrir una imposibilidad de cumplir cualquier función pública de 1 a 10 años. O sea, si hubiera Justicia en la Argentina, te podría decir teniendo pruebas bien concretas, que, si se elige a Sergio Massa como presidente, podría terminar gobernando Rossi por esta misma denuncia. Así que espero que se cumpla la ley y no gobierne Massa.

—¿Por qué afirma que podría gobernar Rossi? ¿Usted dice que Massa terminaría preso?

—No, pero estaría inhabilitado de ejercer cualquier función pública

—En 2021 usted había hecho una especie de predicción sobre el valor del dólar: dijo que llegaría a los 400 pesos. Esa declaración generó mucho impacto, pero ese valor luego terminó alcanzando. ¿A cuánto ve el valor del dólar los primeros seis meses del 2024?

—En una economía donde no se interviene el dólar, ya sea no subiendo la tasa de interés demasiado, no usando demasiado dólares de la reserva para tocarlo, se tiene que mover al compás de la inflación. Hoy por hoy, tenemos la tasa de interés más alta del mundo y tenemos reservas negativas millonarias. Se han destruido el valor y la credibilidad de la Argentina. Si no tuvieras estos problemas, te diría que es imposible prever. Teniendo estos problemas, yo me imagino que van a dejarlo correr. Ahora, ¿cuál va a ser el índice inflacionario para el 2024? Es muy difícil saberlo. Depende con la credibilidad que arranque el que gane la elección primero, los acuerdos que haga y las certezas que nos ofrezca.

—¿No quiere volver a predecir el valor del dólar?

—Lo que sí te puedo decir es que hay reglas que se cumplen sí o sí. El dólar siempre va para arriba, nunca va a bajar de forma significativa, eso es algo que no se equivocan.

—Hace unas semanas el analista Martín Rodríguez dijo que alguien podría no comprarle un auto usado a Massa, pero que esa persona mucho menos dejaría sus hijos a cuidado de Milei. ¿Usted le compraría un auto usado a Massa y dejaría a sus hijos con Milei?

—Yo no quiero ni que me vendan un auto usado, ni que cuiden a mis hijos, yo me ocupo de eso. Quiero que resuelvan los problemas de la economía y que dejen de afanar, que respeten a la ley, que nos respeten a nosotros como individuos, sin tratar de uniformarnos.

—¿Si gana Massa pensará en vivir en el exterior?

—Yo no me voy de Argentina por nada al mundo, por supuesto, y me quedo a pelearla cueste lo que cueste.

—En su momento, usted bajó su candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y eso terminó potenciando el triunfo de Jorge Macri. ¿Cree que hay algunos sectores de Juntos por el Cambio que podrían haber hecho más por la candidatura de Patricia Bullrich?

—Sí. Mucho más. Siento que la interna nos hizo muy mal, fue desordenada, cargada de arrogancia y poca cooperación, no tuvo nada de constructivo y perdió una gran oportunidad. Con lo cual era esperado que nadie acompañase el proyecto del ganador con entusiasmo si esto fuera a fallar.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas con estudiantes de Perfil Educación y le damos la posibilidad de cerrar el reportaje con un comentario final.

—Hay momentos en que la vida te pide que des un poco más, donde lo que hicimos no alcanzó. Todos podemos dar un poco más, sea quien sea que venga, todos debemos poner un gran esfuerzo para sacar adelante el país.

Por Karina Andrea Neumann, Fernando Romano y Tamara Zanotti

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Escuela de Comunicación del Grupo Perfil