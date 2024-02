La Asociación Síndrome Down de a República Argentina (ASDRA) rechazó la actitud del presidente Javier Milei por haber avalado con un "me gusta" una publicación discriminatoria contra el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, en medio del conflicto por el recorte de los fondos de la Coparticipación para esa provincia.

La Red Trisomía 21, que integra la asociación, repudió el accionar del líder de La Libertad Avanza y le exigieron que se disculpara por el posteo en redes sociales por la imagen en la que se ve a Torres "con el rostro editado con características de una persona con síndrome de Down".

"Se trató de un claro acto de discriminación, en el contexto de la tensión política que atraviesa la Nación con la provincia. Desde la Red T21 hubo un contacto con el Equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, que consideró el episodio como 'un error'”, expresaron desde el organismo a través de un comunicado.

Coparticipación a Chubut: Ignacio Torres celebró el fallo de la Justicia y consideró que el tema "está saldado"

"El exabrupto de Milei preocupa porque antes de que asumiera a la Presidencia utilizó el término “mogólico” para insultar y descalificar a una persona", resaltaron.

En ese sentido, recordaron que a raíz de los ocurrido en ese momento se envió una nota a la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) y se realizaron distintos pedidos de reunión "a través de contactos con asesores para tratar temas fundamentales en relación a la situación del colectivo de las personas con síndrome de Down, en particular, y con discapacidad, en general, pero aún no hubo novedades".

El tweet al que Javier Milei le dio "Me Gusta" en la red X.

Según señaló la Red T21 en el documento, "es crucial entablar un diálogo con las autoridades, ya que la Argentina tiene una deuda muy grande con las personas con discapacidad".

Además, citaron los datos de la encuesta “Síndrome de Números”, que se realizó a través de ASDRA, y que manifiesta que el 66% de las personas con síndrome de Down que no tienen Certificado Único de Discapacidad son niños y niñas; y que el 58% de estas personas que declaran no tener cobertura médica también son niños y niñas.

Entre otros resultados, subrayaron que el 85% de quienes padecen este trastorno genético están fuera del mercado laboral, y el 93% que tuvo alguna formación laboral no acceden a un trabajo.

Exigen que Milei se disculpe

"Quiero pedirle al presidente que pida disculpas públicamente por lo que él hizo y defender al colectivo discapacidad", afirmó medianta una publicación Dominique Kantor, vicepresidenta del Consejo Asesor de Personas con Síndrome de Down de ASDRA.

"Nos sentimos ofendidos. Las personas con Síndrome de Down no merecemos este trato, no merecemos que nos ofendan y que nos hagan mal diciendo esas cosas", añadió.

El posteo contra el gobernador de Chubut

Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

La publicación contra el gobernador de Chubut apuntaba a que el ministro del Interior, Guillermo Francos, le había enviado un correo electrónico a sus funcionarios para compartir documentos de deuda de la provincia, lo cual fue negado por el vicegobernador chubutense, Gustavo Menna. "No mandó ningún mail", sostuvo a TN.

Tras conocerse el posteo discriminatorio, que cosechó un amplio repudio, el propio Torres le contestó al Presidente: "¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna tuitea riéndose de un chico con Síndrome de Down? ¿Qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento?".

"Me generó tanto rechazo ver una cosa así. ¿Qué ejemplo le da el presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto", afirmó el mandatario provincial.

