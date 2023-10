Zaffaroni le respondió a Milei: "Es un supuesto liberal pero condena las garantías que inventaron los liberales"

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, salió a analizar lo que fue el segundo debate entre candidatos a presidente y hasta le respondió a Javier Milei, quien lo había responsabilizado de hechos de inseguridad y lo que sucede en las cárceles.

"Es lo mismo que siempre, una contradicción porque Milei pretende ser liberal, es un supuesto liberal condenando las garantías que inventaron los mismos liberales. Mandan fruta", manifestó en diálogo con El Destape, y agregó que "las garantías son para que no te metan en cana porque se les da la gana".

La crítica de Milei a Zaffaroni durante el debate

En el bloque temático de Seguridad, Milei había sostenido que "el país falla en esta materia y el país es un baño de sangre porque ha abrazado las ideas del doctor a Zaffaroni, lo que provocó un desastre en este país, cambió el rol de víctima y de victimario, los delincuentes son tratados como víctimas cuando deberían estar encerrados".

"No sólo es importante el rol de la seguridad sino el de la Justicia para hacer efectivos los castigos, que sea costoso ser delincuente, para eso vamos a hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, de la ley de Inteligencia, vamos a modificar el sistema carcelario, modificar el Código Penal para que el Poder Judicial sea independiente. En la Argentina liberal los que la van a pasar mal y van a tener miedo van a ser los delincuentes", planteó.

Zaffaroni, contra las propuestas demagógicas

El ex magistrado consideró que sobre los candidatos presidenciales que "ninguno sabe nada de Seguridad y dicen cualquier verdura demagógicamente", aunque elogió algunas cuestiones de Myriam Bregman y Sergio Massa: "Arrimó un poco el bochín Myriam Bregman, Massa dijo una cosa racional que es la necesidad de crear un FBI, yo siempre dije eso de tecnificar a nuestra policía".

El jurista señaló que "la propuesta de Massa de crear una suerte de Policía especializada, un FBI, es razonable. Hay que tecnificar la policía especializada para lo que son crímenes trasnacionales o amenazas a la Seguridad".

A pesar de destacar esa propuesta de Massa, fue bastante crítico de todos en general: "Se escucharon cosas insólitas, como el tráfico de órganos". "Sobre crimen organizado se sabe que no hay sin la participación de alguna agencia del Estado. Se te corrompe la policía como en Rosario", señaló.

En esa línea, lamentó que "nadie habló en serio de prevención. Massa pone las cosas pero con camaritas no se pueden prevenir los homicidios intrafamiliares. El delito en abstracto no existe. Hay robos, homicidios, estafas. Cada modalidad tiene su forma de prevención".

"La prevención del delito es local y hasta barrial. No se previene igual un homicidio intrafamiliar que otra cosa", argumentó.

También cuestionó la propuesta de Milei y Bullrich de reformar el Código Penal. "Salen con que van a Reformar el Código Penal. Cuando reformaste el Código Penal ya estás muerto. El único Código que puede reformular un Presidente es el Procesal, que es el Federal", afirmó Zaffaroni.

Grabaciones a presos y el estado de la Corte Suprema

Por otro lado, le contestó a Bullrich sobre su propuesta de grabar las conversaciones de presos y sus abogados: "Eso no lo puede hacer, es una locura. El Jefe penitenciario no puede grabar las conversaciones” si no hay una investigación que lo amerite. "Lo tiene que decidir un juez, no el Poder Ejecutivo".

Y, por último, argumentó que "hay un escándalo en el Poder Judicial y no se habló realmente de eso" en los debates. "Tenemos una estructura irracional del Poder Judicial, necesitamos una Corte Suprema en serio, que haga una jurisprudencia".

La entrevista completa:

