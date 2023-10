La alianza entre Javier Milei y Luis Barrionuevo avanza a la par de la candidatura del libertario. Pero ese acuerdo no está libre de tensiones. El titular del gremio de gastronómicos anticipó este fin de semana que en un eventual gobierno de La Libertad Avanza, los sindicatos manejarán los planes sociales, algo que el propio aspirante presidencial desmintió: "No es así".

Barrionuevo advirtió que en el acuerdo se busca avanzar en la cuestión laboral, y habló de la necesidad de aggiornar convenios colectivos de trabajo que datan (algunos) de 1975. En ese sentido planteó la posibilidad de tener seguros de desempleo similares a los del gremio de la construcción UOCRA, algo que Milei ya había respaldado en sus propuestas.

Milei, Barrionuevo y la casta sindical

Pero la polémica llegó cuando habló de planes sociales y aventuró que el objetivo es que esos presupuestos los manejen directamente los gremios: "La mayoría (de los piqueteros) usa a la gente. Los gastronómicos desocupados los tiene que capitalizar gastronómicos. Cada uno tendrá que organizarlo y que salga del sindicato el contralor que tiene que haber. Basta de que los tengan arriando. Los desocupados van a cobrar directamente con su cuenta (a través de los sindicatos)", sentenció.

El propio Javier Milei salió a desmentirlo este lunes 9 de octubre, aunque sí se mostró a favor de terminar con la intermediación. "Yo le puedo asegurar que eso no es así", dijo el candidato ante la consulta de Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre) sobre las declaraciones de Barrionuevo.

Ante la consulta de cómo se manejaría el tema, el economista anticipó que "se va a terminar con todos los intermediarios, se va a hacer que la gente reciba de manera directa la plata". Y sostuvo que del tema se encargará su futura "ministra de Capital Humano", que sería Sandra Pettovello.

"Ellos no lo conocen, lo ignoran"

El planteo de Barrionuevo no dejó en claro cómo se administraría o que gremio recibiría a cuantos desocupados y quién definiría a dónde va cada beneficiario del plan social. Ante los dichos, PERFIL consultó distintos dirigentes de organizaciones sociales que no se mostraron sorprendidos con la idea de Barrionuevo de "avanzar" sobre presupuestos ajenos pero descartaron que tenga posibilidad de concretarse por la manera en que el sistema de asistencia social está armado.

Un dirigente clave de una de las organizaciones, señaló a este medio: "Ni Milei ni Barrionuevo tienen idea del mundo de la informalidad con cierto grado de organización. Va mucho más allá de una intermediación. Tienen asiento en el propio barrio. Ellos no lo conocen, lo ignoran. Barrionuevo es un tipo muy inteligente, muy audaz, pero con una cabeza puesta en los '90. Razona como si Milei fuese Menem. Yo no sé si sabe que es consecuencia de una fragmentación sin precedentes en la historia argentina".

Campaña libertario-sindical

Barrionuevo además explicó cuál será su tarea más importante para el 22 de octubre: fiscalizar para los libertarios. Con una estructura nacional, UTGHRA deberá cuidar la boleta de Milei: “Ya tenemos muchísima gente que se ha anotado, sólo queda llevar las boletas", sostuvo.

"Yo vengo a ocuparme de la fiscalización, nos inquieta y nos interesa que la boleta se encuentre en el cuarto oscuro. Quiero ayudar a que el país tenga un cambio. A mí me alcanza con que el presidente sea mi amigo, con que levante el tubo y sea el presidente quien atienda. Lo he hecho siempre, no quiero un cargo”, completó el gastronómico.

