"Están desorientados". La frase la utilizó para definir a los sindicalistas más poderosos alguien que los conoce hace décadas, cuando analiza el estado de situación de los gremios y su vínculo con Javier Milei y los libertarios. Gerardo Martínez (UOCRA) y Luis Barrionuevo (UTHGRA) fueron los primeros en acercarse al candidato a Presidente. El gastronómico ya se mueve como su armador estrella y está en cada detalle de un acto que el libertario encabezará el viernes en la Ciudad de Buenos Aires.

Es que el candidato presidencial de La Libertad Avanza no incluye a los sindicalistas en sus diatribas contra "la casta". Cuando le consultaron por la reelección sin límites en los gremios, respondió: “Es un problema que tendrán que encontrar la solución los trabajadores. No tengo que estar rompiendo yo una institución”.

Por eso, y por sus chances de ganar la presidencia en primera o segunda vuelta, los jefes de los sindicatos más importantes comenzaron a buscar puentes con el espacio liberal. Otros, critican por lo bajo a los que ya saltaron: "Parece que se olvidaron que somos peronistas", vociferó uno ante PERFIL.

"Para sentarte a un café hay 'condiciones' y los muchachos no están acostumbrados. Suele ser al revés", señaló un conocedor de las negociaciones que intentan abrirse a 34 días de la elección de octubre. Cuentan que uno de los que escuchó esas condiciones fue José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias. "Encima a medida que se acerca el 22 la condición es más fuerte", agregó la fuente. "Los que tienen poder dentro del Estado son los apuntados. Por eso Barrionuevo está tranquilo".

Dentro de los llamados, un sindicalista docente contó a PERFIL que un interlocutor de Milei lo llamó para saber si lo recibiría en el gremio. "Era un periodista. Me preguntó si podía armarse algo. Le dije que no. Después del 22, en todo caso, veremos qué hacer. Hay otros que están jugando a la desesperación. Es un grave error", sentenció.

A raíz de las especulaciones y los acercamientos –que cayeron muy mal en las oficinas del Frente Renovador de Sergio Massa– el ministro de Obra Pública, Gabriel Katopodis, consideró que desde la UOCRA fueron contra Milei. "Gerardo (Martínez) me comentó la conversación con Milei y la posición de él fue en defensa de obra pública y de su gremio y su sector. Le planteó que el modelo que él propone ya fracasó en la Argentina", apuntó el funcionario en diálogo con Opinión Pública (Canal 9). ¿Fue realmente así? Martínez evitó responder ante la consulta de este medio.

Dentro del sindicalismo, otro que reconoció contactos fue Facundo Moyano: "Voy a tratar de ser un puente para dar un debate dentro del peronismo gane quien gane. Que yo me junte con libertarios es algo natural para mi perfil político pero no significa que los apoye. Que me haya ido de Unión por la Patria no implica que me cambie de vereda. Sigo creyendo en ese Sergio Massa que prometió barrer con los ñoquis de La Cámpora, aunque ahora se me haga difícil verlo con (Eduardo) 'Wado' de Pedro y Máximo Kirchner", dijo el dirigente del sindicato de peajes al diario Ámbito Financiero.

Milei, Barrionuevo y la casta sindical

Debuta la "mesa sindical" de Milei

Este viernes será la primera foto entre Milei y su nuevo aliado, Barrionuevo. El acto será en el Salón Golden Center de Parque Norte a las 19 horas y desde el gremio convocaron a movilizar. El principal orador será el libertario, que presentará su "mesa sindical". No se descarta que el gremialista también pida el micrófono para apuntalar a su preferido del 22 de octubre.

Milei será el primer orador de la jornada que tendrá lugar en el predio perteneciente al sindicato de Armando Cavalieri, de Empleados de Comercio. Desde el lado del secretario general de la UTHGRA se espera la participación de aquellos gremialistas que le responden.

