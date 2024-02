Asamblea Legislativa: los legisladores opositores analizan qué hacer si Milei sale con un “martes 13”

Javier Milei calificó al Congreso como un "nido de ratas" y acusó a los diputados de "coimeros". En su cruzada contra el Poder Legislativo cayeron, incluso, algunos que habían hecho explícitas sus intenciones de colaborar con el gobierno nacional. El ejemplo más claro es el de Nicolás Massot, que hizo un trabajo parlamentario fino con los suyos para que saliera la llamada Ley Ómnibus, y de todas maneras fue incluido en la lista de "traidores" del presidente. "Delincuentes" y "casta" fueron hasta ahora los agravios más suaves. En este contexto, el economista inaugurará el viernes a las 21 el período de sesiones ordinarias y en los bloques opositores se repite una pregunta: ¿qué hacer si los insultos mediáticos se trasladan al recinto?

Hay quienes interpretan que el presidente da señales permanentes contra el Congreso. Desde el día que asumió y decidió dar su primer discurso en la calle, de espaldas al edificio y no frente a los legisladores hasta la actualidad, el vínculo de Milei con el Poder Legislativo fue cada vez más tenso. La caída de la ley ómnibus en Diputados y la posibilidad de que el DNU 73/2023 no avance en el Senado no hacen más que alimentar la conflictividad.

De hecho, en diálogo con PERFIL, hubo reclamos sobre el cambio de horario de la Asamblea Legislativa, que esta vez no será a las 11 de la mañana: "No tiene que ver con el horario, sino con cómo se vincula con nosotros. El problema es que nos enteramos por televisión. Hasta los de La Libertad Avanza se enteraron por los medios", se quejó una diputada de lo que en enero se llamaba "la oposición dialoguista".

Desde Presidencia explicaron que Milei decidió dar su discurso por la noche para que la mayor cantidad de argentinos lo pueda escuchar. Ese no fue el único cambio que trajo el nuevo Gobierno. Según confirmaron desde el despacho de Victoria Villarruel a PERFIL, frente a la presidencia del Senado se montará una tarima para que hable el presidente parado frente al Poder Ejecutivo -y no sentado como hicieron todos los presidentes de la historia reciente-.

La oposición en alerta

Antes del viernes a las 21 todos los bloques tienen previstas reuniones para prepararse de cara a la Asamblea Legislativa. Unión por la Patria se juntará el jueves aunque las charlas de pasillo entre los diputados no paran: "Este tipo te puede salir con cualquier cosa. La pregunta es qué hacemos si sale con un 'martes 13'", aseguró un legislador que espera la reunión con sus compañeros y la opinión del presidente de bloque, Germán Martínez.

"No sabemos a qué vamos el 1, si a que nos insulten o a que nos cuenten un plan de gobierno", se lamentó una diputada de Hacemos Coalición Federal. Su espacio fue uno de los que más heridos salió del debate por la ley ómnibus. A pesar de que buena parte de sus integrantes intentó colaborar con el Ejecutivo, las agresiones en su contra por parte del presidente cuando se cayó fueron durísimas.

En el bloque hay desconfianza sobre cómo quiere vincularse Milei con el Congreso y ponen un ejemplo. Luego de que Mónica Fein presentara un pedido de informes para conocer detalles sobre el funcionamiento de la cuenta de X "Oficina del Presidente" (presupuesto, quiénes trabajan, en qué oficinas), el ataque "el redes en su contra fue impresionante", contaron allegados. Hacemos Coalición Federal también tendrá su reunión el jueves.

En la Unión Cívica Radical no todos piensan lo mismo: mientras que hay un sector que muestra preocupación ante una posible escalada de conflicto, en otro repiten que "no hay que engancharse". El bloque se reunirá el viernes.

"En contextos normales esto no sería un tema. ¿Qué se espera? Que venga el presidente, haga un diagnóstico, hable de la herencia y marque el trazo grueso de lo que será su gestión con la descripción de los proyectos que enviará al Congreso. Pero por cómo viene esto, nadie puede asegurar que la Asamblea Legislativa de este año sea igual a las del pasado", contaron cerca del diputado Julio Cobos.

Los legisladores en alerta suman el reciente conflicto con el gobernador chubutense, Ignacio Torres, y con las provincias en general. "Julio se pronunció. La preocupación y la incertidumbre es real", agregaron fuentes cercanas al mendocino.

Entre los que no se quieren enganchar está Martín Tetaz, que asistirá a la reunión de bloque con una posición tomada: "No hacerle el juego a Milei", respondió a PERFIL. "La gente quiere que le resuelvan sus problemas y no que los legisladores hagan un espectáculo", agregó. De todas formas, la posición que tome la UCR será definida en conjunto.

Nadie se imagina un discurso moderado. Todo lo contrario. Sin embargo, la duda es cuál sería la mejor respuesta institucional si el presidente traslada al recinto las formas y las agresiones que utiliza en público de manera permanente.

Por estos días más de uno recuerda la Asamblea Legislativa del 2022, cuando el PRO se retiró del recinto apenas Alberto Fernández se refirió a la deuda de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un rato antes el diputado Fernando Iglesias se había puesto de espaldas al presidente como forma de manifestar su queja. Hay también quienes citan a Elisa Carrió, la exdiputada que en 2014 pegó el faltazo el 1 de marzo como forma de cuestionar a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

De ausencias todavía nadie habla. Dar la espalda, rezongar y hasta abandonar el recinto pueden llegar a ser escenas que se observen si Milei sale con los tapones de punta con agresiones.

El Frente de Izquierda, por ahora, es de los pocos espacios que ya tomó definiciones concretas. Los diputados estarán presente y evaluarán cómo manifestar su oposición "al brutal ajuste del gobierno", según contaron desde el partido. Pero también ya organizaron acciones concretas en la calle: a partir de las 19, las asambleas del AMBA se movilizarán hacia el Congreso para "repudiar las políticas de hambre y ajuste de Javier Milei y contra el protocolo de Patricia Bullrich", agregaron. Cuando termine la sesión, los legisladores se unirán a la manifestación.

El PRO, sin preocupaciones

Los legisladores del bloque PRO se juntarán a cenar el jueves 29 para hablar de la Asamblea Legislativa. Hasta el miércoles, las respuestas sobre qué esperaban eran ambiguas. El conflicto de Milei con Torres, el intento frustrado de Mauricio Macri por interceder y los apoyos de Patricia Bullrich al presidente no hicieron más que alimentar las versiones de la tensión del partido amarillo hacia adentro y con La Libertad Avanza.

Sin embargo, el miércoles 28 por la mañana Cristian Ritondo mantuvo una reunión con Milei y en las horas que siguieron solo hubo respuestas de buena expectativa sobre lo que será la Asamblea.

Cuando salió de la Rosada, Ritondo contó que el encuentro fue una invitación del presidente, que conversaron sobre economía y dijo que Milei destacó el aporte de su espacio en el proyecto de ley ómnibus. "Vamos a esperar con mucha expectativa el mensaje que dará el viernes ante la Asamblea Legislativa", declaró y advirtió que no se habló de cargos ni de una alianza de partidos.

Por esas, una importante dirigente del espacio subrayó que, a diferencia de sus colegas, no tiene "ninguna preocupación por el discurso". "Me gustaría que el presidente traiga temas al Congreso, que recoja asuntos que estaban en la ley ómnibus como el del cambio de fórmula de las jubilaciones, que es urgente, o la declaración de la educación como servicio esencial. Es probable que mantenga la línea que tiene. No se puede esperar que no sea confrontativo o que no cuestione al Congreso porque lo viene haciendo. No espero que venga Mahatma Gandhi y no comparto sus formas. Pero eso no es lo importante", agregó.

Reunión libertaria previa

El jueves Milei también recibió en Casa Rosada a un grupo de legisladores de La Libertad Avanza. Según trascendió, el presidente habló sobre su gestión y la situación económica del país. “Se trató de un balance de los primeros 70 días”, según confirmó a la salida la diputada cordobesa María Celeste Ponce a la prensa cuando finalizó el encuentro.

El discurso, que escribirá Milei, todavía no está terminado. Sin embargo, Ponce adelantó cuáles son las expectativas de los legisladores sobre su jefe político: "Esperamos a un Milei auténtico, como siempre es él".

cp