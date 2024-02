Shila Vilker: "Hay una posibilidad de que Milei intente gobernar sin el Congreso"

La directora de la consultora TresPuntoZero, Shila Vilker, estimó que el próximo viernes 1 de marzo, en la ceremonia por la apertura de las sesiones en el Congreso de la Nación, Milei va a “apretar el acelerador de la antipolítica”. “Lo que cabe esperar es una situación de fuerte confrontación, de conflicto”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Shila Vilker es licenciada en ciencias de la comunicación y magíster en comunicación y cultura por la Universidad de Buenos Aires. Además se desempeña como analista política y directora de la consultora Trespuntozero.

Alejandro Gomel: Hoy se cumplen 80 días del Gobierno de Milei, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza al pensar en esta gestión?

Creo que la palabra de todo el 2023 fue "incertidumbre" y la palabra del 2024 es "impredecible". Es un presente distópico, me da la impresión de que hay una tensión muy fuerte entre lo macro y lo micro, el Presidente tiene una convicción firme respecto de lo macro y creo que hasta él mismo se asombra del acompañamiento que tiene y que se mantiene, nosotros seguimos teniendo estudios en torno al 48 o 49 puntos de aprobación de su gestión. Van sucediendo distintos momentos que por ahí podrían ser críticos pero, no obstante, un segmento de la opinión pública acompaña. Nuevamente, tenemos el país partido, te diría que hace curvas parecidas a las que generaba Cristina, de fuerte acompañamiento y de fuerte repulsión. Otro elemento que me parece importante destacar es el dominio total de la discusión pública que ha logrado parar Javier Milei.

Para Shila Vilker, Milei podría intentar gobernar de espaldas al Congreso de la Nación.

Te diría que esto que se ha visto en el último tiempo, en la cantidad de horas que pasa el Presidente en twitter, de alguna manera hay una especie de medicina acumuladora de contenidos que le permite tener ese dominio tan férreo de la opinión pública. Hay otro elemento que también me llama la atención, que es que, en el discurso presidencial hay una tensión entre la macro y la micro, que es la cotidianidad. Fijate que en el discurso presidencial no hay individuos, no hay docentes, jubilados o trabajadores, pero sí hay Banco Central, por ejemplo.

El otro día tomé nota cuando le preguntaron al vocero en qué momento se iba a ver un poco la luz, y la respuesta tenía que ver sobre todo para las políticas de Estado, rastros estadísticos, variables financieras, cotización de bonos, riesgo país, etc. Entonces, me da la impresión de que esta era la gran pregunta del momento: ¿Cómo es posible una adhesión tan sólida en un ajuste tan extremo? en donde de alguna manera la ciudadanía tiene un acompañamiento pero al mismo tiempo no está reflejado en el discurso presidencial.

Día 80: Milei acelera, la justicia lo frena

AG: Para que hoy haya un Milei tuvo que haber antes un Alberto Fernández y antes un Mauricio Macri. Es muy impresionante lo que pasa con el acompañamiento, duramente muchos años hablamos de que el eje era Cristina Kirchner y la política se movía en base a su figura, ¿es prematuro decir que hoy el eje es Javier Milei?

No, sin lugar a dudas el centro del sistema solar político hasta hace muy poco tiempo era Cristina Kirchner y hoy el centro del sistema solar es Javier Milei. Tiene mucho que ver con esto que te decía del dominio de la discusión pública, este fenómeno de plantear un tablero inquisitivo de dos con kirchnerismo o casta de un lado y mileismo o las “personas bien” del otro, hay un nuevo tablero que está en vivo. Hay algunas cosas curiosas que pasan y que empezamos a revelar: han dejado de funcionar las ideas de oficialismo y oposición para los sectores de Milei, son categorías difíciles de aplicar en la escena contemporánea y a su vez, esas tensiones de conflicto dejan en una situación muy difícil a los aliados, a los que no tienen una adhesión de 100% pero si quieren acompañar algunas ideas. Hay como una línea divisoria donde "o hay purismo o se está en la vereda de enfrente", y algo de eso está presente en los ciudadanos.

Javier Milei se reúne en Casa Rosada con sus diputados antes de la Asamblea Legislativa

Claudio Mardones: La novedad es el cambio de la ceremonia de la asamblea legislativa. Fernando Cerimedo, dijo a través de su cuenta de twitter que es para capitalizar el encendido del Prime Time a las 21hs. ¿Con qué escenario cree que nos vamos a encontrar en la noche del viernes? Además, la información es que algunos gobernadores no han sido invitados pero asistirán igual

Yo creo que, como venimos viendo en estos 80 días y como vimos también en la campaña, va a apretar el acelerador de la antipolítica y, por supuesto, todo esto refuerza un clima tremendamente hostil. Entonces, lo que cabe esperar es una situación de fuerte confrontación, de conflicto. Me da la impresión de que hay una posibilidad de que el Milei intente gobernar sin el Congreso, esa hipótesis no se puede sacar de escena. Venimos viendo un ejercicio de la presidencia muy extremo, muy a todo o nada, y me da la impresión de que algo por el estilo vamos a ver el viernes a la noche. Es impredecible, pero creo que el clima hostil es lo que hoy está ordenando los vínculos y el tablero. Hay muchos frentes abiertos, es muy probable que en este contexto de clima hostil el DNU tenga más dificultad para ser aprobado, también hay interrogantes sobre qué puede pasar en la calle, si va a haber cacerolazos o movilización. Obviamente que impacta en los mercados y creo que hay muchos interrogantes. Me parece que todas esas escenas también son parte del dominio de la agenda que se plantea, creo que refleja cómo se está manejando la escena comunicacional del Gobierno.

Sí, 21hs. Prime time. Para que todos sepan el choreo que hubo en el estado. — Fernando Cerimedo (@FerCerimedo_ok) February 27, 2024

AG: ¿Qué puede pasar si el ajuste se sostiene durante unos meses más? me parece que esto que decías de la incertidumbre es el dato de lo que se viene.

Creo que es una elección muy jugada por parte del Presidente, porque sabemos que la opinión pública es movible, lo ha sido siempre, no existen los desplomes o los crecimientos acelerados. Es una cosa riesgosa, porque la debilidad política del Presidente es muy fuerte, y su principal activo es la opinión pública. Además de la opinión pública, que es un activo con riesgo futuro, tiene la dificultad de la fragmentación en la oposición y de fomentar un liderazgo dentro de esto. Creo que la mayor tensión hoy está en el interior de la provincias antes que en espacios o partidos políticos, entonces la falta de liderazgo en la oposición es un activo del Presidente. Otro activo tiene que ver con la disposición anímica de un segmento muy importante de la población a aguantar ciertos ajustes, a cambiar la perspectiva respecto de cuál es el rol del Estado en la vida de las personas, un cambio cultural y de las ideas que nos han venido acompañando. Hoy priman ideas más cercanas a la despoblación social. Me la impresión de que ese esquema de ideas que forman parte de la batalla cultural son fortalezas del Gobierno hoy.

VF FM