Diana Mondino disertó en el think tank Atlantic Council de los Estados Unidos

La canciller argentina, Diana Elena Mondino disertó en el think tank Atlantic Council de EE.UU y formó parte de los principales oradores en el marco de la conferencia nombrada: “Redefiniendo la estrategia de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe para una nueva era”.

La titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto participó virtualmente del primer panel del evento, destinado a profundizar y ampliar las relaciones comerciales con América Latina y el gobierno norteamericano. La organización estadounidense administra diez centros regionales y programas funcionales vinculados a la seguridad internacional y la prosperidad económica mundial, que fue fundada en 1961 y tiene su sede en la ciudad de Washington D.C.

En este marco, en su primera intervención en el Atlantic Council , Diana Mondino sostuvo que “en la Argentina dimos inicios a una nueva etapa signada por la economía de mercado abierta, el fomento de la libre competencia de los actores económicos y la plena inserción en la economía global”.

Tras la ironía por Malvinas, Diana Mondino se reunirá con David Cameron en Brasil

La canciller argentina, Diana Elena Mondino disertó en el think tank Atlantic Council de EE.UU

En relación con ello, el director del Centro Adrienne Arsht, Jason Marczack respaldó al gobierno que preside la República Argentina recientemente y afirmó que “hemos trabajado con el gobierno de Fernández y cuánto Milei fue elegido, nos apresuramos porque queríamos demostrar que queríamos que tuvieran éxito a la hora de transformar su economía, y ese compromiso continúa”.

En este sentido, la canciller argentina señaló que “estamos decididos a construir relaciones de confianza y trabajar con una visión constructiva para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo” y pronunció que “el actual Gobierno argentino busca impulsar una recuperación económica de largo plazo y volver a ser un socio confiable en la arena internacional e indicó que un ejemplo de ello es la solicitud formal de ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)”.

En esta línea, Jason Marczack coincidió con la percepción de la funcionaria argentina y expresó que “se necesita una visión a largo plazo para la prosperidad económica de América Latina y el Caribe” y advirtió que “el tiempo apremia y la región debe darse prisa”.

La fina ironía de Diana Mondino con Cameron, luego de su viaje a Malvinas: "Valoramos el gesto de incluir a la Argentina en su visita"

“Ello se enmarca en un escenario global que exhibe múltiples desafíos, atento a lo cual creemos crucial la cooperación y el trabajo con los países occidentales incluido Estados Unidos , y los organismos internacionales del sistema financiero, como el FMI y el Banco Mundial”, analizó Diana Mondino.

Por lo que, la Ministra de Relaciones Exteriores concluyó su presentación en Atlantic Council y afirmó que “la Argentina aspira a diversificar el relacionamiento con EE.UU y promover la colaboración en todos los temas que integran la amplia agenda bilateral, que abarca desde lo político hasta lo económico-comercial”.

Think tank Atlantic Council de EE.UU

El encuentro contó con la presencia de integrantes de la administración de los Estados Unidos de América, América Latina y el Caribe, como el Asistente Especial del Presidente Joe Biden y Director senior para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, Juan González; el Subsecretario Adjunto Principal de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Mark Wells y el Vicepresidente y Director senior del Adrienne Arsht Latin America Center, Jason Marczak.

Estados Unidos: El Think Tank Atlantic Council, sus antecedentes con líderes latinoamericanos y los orígenes de sus fondos de financiación

Desde el año 2007, el presidente de la entidad Atlantic Council es el periodista Fred Kempe, ex miembro del diario económico The Wall Street Journal. La institución que se declara como no partidista e independiente de la Casa Blanca, contó dentro de su nómina con una selección de ex funcionarios nacionales en distintas jerarquías.

Entre ellos, se encontraban el nonagenario y ex secretario de Estado, Henry Kissinger y el general retirado de la Fuerza Aérea de EE.UU. James P. McCarthy.

Macri volvió de vacaciones, se reunió con su mesa chica y va por la presidencia del PRO

El ex presidente argentino, Mauricio Macri recibió el premio honorífico Global Citizen Award entregado por el Think Tank en 2018 por su “dedicación incansable y desinteresada con su país y su gente”.

La organización que encabeza Kempe tiene múltiples fuentes de financiamiento que explican el Global Citizen Award. Desde el banco Goldman Sachs al emporio armamentístico Lockheed Martin, o el multimillonario Bahaa Hariri –hermano del actual primer ministro del Líbano– y los Emiratos Árabes Unidos.

PM