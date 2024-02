La agenda internacional de Milei: Mercosur, litio y un péndulo entre Biden y Trump

A dos meses de haber asumido la presidencia, Javier Milei se encargó personalmente de priorizar el giro en relaciones internacionales que prometió en campaña. Tanto que a sus viajes a Israel, Italia y Vaticano sumó la visita de altos funcionarios de Estados Unidos y Francia, incluido el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken, que pisará Buenos Aires en la previa a la cumbre del G20 en Brasil.

La frenética semana del mandatario argentino concluirá con un viaje a Washington para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora, un grupo que nuclea a referentes conservadores y de extrema derecha cuyo cierre estará en manos del expresidente y rival de Biden en las presidenciales, Donald Trump.

Este lunes Javier Milei y su ministra de Exteriores, Diana Mondino, recibieron en Casa Rosada al canciller francés Stéphane Séjourné, en un encuentro clave para el futuro de las negociaciones por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, resentido por los empresarios agropecuarios que paralizaron varios puntos del viejo continente en los últimos días. Previo a viajar a Brasil para la cumbre de cancilleres del G20, Séjourné se reunirá con los ministros de Economía, Luis Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Defensa, Luis Petri.

Las sonrisas intercambiadas por el representante de Emmanuel Macron, Milei y Mondino también sirvieron para dejar atrás el ruido que generaron las declaraciones que realizó tras conocerse el resultado electoral en Argentina, cuando todavía no ejercía como ministro de Europa y Asuntos Exteriores.

"Argentina ha elegido democráticamente la aventura populista de la extrema derecha. Es la elección soberana del pueblo argentino, pero lo repetimos hasta la saciedad: cada vez estas experiencias terminan en un fracaso y con sufrimiento", había dicho Séjourné, entonces eurodiputado y titular de Renacimiento, el partido del presidente Macron.

La visita de Antony Blinken

El desfile diplomático en Buenos Aires será coronado con la visita del secretario de estado, Antony Blinken, el próximo 23 de febrero. La agenda del funcionario más importante de la diplomacia estadounidense fue adelantada por Brian Nichols, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos y Comerciales, Ramin Toloui.

Milei y Blinken, en tanto, hablarán de "el crecimiento económico sostenible, la prosperidad económica, los derechos humanos, la importancia de la gobernanza democrática, la profundización de la cooperación en energía y minerales críticos, y las oportunidades de inversión comercial entre nuestros dos países", indicó el Departamento de Estado.

Además, otro de los puntos "importantes" que discutirán serán las reformas económicas implementadas por el gobierno libertario para "hacer frente al sobreendeudamiento masivo que sufre el país y hacer que el gobierno sea más eficiente". "Argentina tiene un enorme potencial, ya sea en energía o en minerales críticos, y será importante hablar sobre esas oportunidades comerciales entre nuestros dos países", indicaron.

El interés de un funcionario del nivel Blinken en visitar la región no escapa la coyuntura, en el marco de la competencia global por minerales críticos que son esenciales para la agenda 2030. Entre ellos el litio, un sector en el que Argentina juega en las grandes ligas por formar parte del "triángulo del litio" con las mayores reservas a nivel mundial, sino que cerró el 2023 como el cuarto productor a nivel mundial (según cifras oficiales).

En otra reunión de alto nivel, días antes Blinken se encontrará en Brasilia con Lula da Silva para discutir temas "bilaterales y globales". El encuentro ocurrirá después del ruido que generaron las declaraciones del presidente brasileño respecto al genocidio en la Franja de Gaza, y luego de que Israel, principal socio estadounidense en Medio Oriente, lo declarara "persona no grata".

Milei, entre Biden y Trump

La visita de Blinken sellará la simpatía (narrativa o real) del presidente Biden hacia el presidente argentino, una postura que quedó plasmada en los elogios que le propició Nichols en su visita a Buenos Aires del 6 de febrero. Tanto que el asesor de confianza de Biden en todo lo relativo a las américas había destacado el status de Argentina como uno de los mayores aliados de Washington por fuera de la OTAN, y había elogiado el ajuste de Milei.

"Biden hace un esfuerzo muy fuerte para no regalarle Milei a Trump. Hay varias señales del gobierno de Biden que juegan a favor de Milei, como la venta de aviones", indicó a PERFIL Lourdes Puente, analista y especialista en seguridad internacional.

Después de su paso por el G20, la ministra Mondino regresará a Buenos Aires mientras que Milei viajará a Maryland, cerca de Washington, para disertar en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). El mandatario compartirá espacio con Donald Trump, quien lidera los sondeos de intención de voto frente a Biden y con quien no tiene previsto reunirse de manera privada.

El magnate estadounidense, que enfrenta varios frentes judiciales incluido su rol en el asalto al Capitolio, mantiene una buena relación con el presidente argentino, tanto que hasta lo llamó por teléfono para felicitarlo después del balotaje y recibió la invitación formal para visitar Argentina. Pero más allá de la afinidad, existen puntos que separan a los dos líderes. En especial desde lo ideológico.

"Con Trump, Milei comparte la idea del outsider que viene a pelear con la casta política, pero la ideología es completamente contraria. Trump y la CPAC tienen una idea más proteccionista que liberal. No es un tema ideológico sino compartir la idea de que hay una casta socialista. Comparten un enemigo pero no tanto el tipo de país que quieren", explicó Puente, y cerró: "Para Estados Unidos es importante el posicionamiento de Argentina, le viene bien que le sea funcional, sobretodo con los cuestionamientos de Lula da Silva a occidente. No es solo un interés de Trump o de Biden".

Junto a Milei, participarán de la cumbre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el presidente de Vox, Santiago Abascal, Nigel Farage, principal impulsor del Brexit, y la exprimera ministra británica Liz Truss.

