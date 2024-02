Gabriel Katopodis destacó la importancia de la obra pública en la sociedad: “Es oportunidad para la gente, mueve la economía, genera trabajo y es palanca para el desarrollo”, aseguró el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gabriel Katopodis es ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Obras Públicas de la Nación e intendente del partido de San Martín.

Alejandro Gomel: ¿Cómo va la escalada del Gobierno nacional con las provincias?

Está claro que Javier Milei y sus decisiones están unificando a los gobernadores de signos políticos diferentes. El Presidente está rompiendo las bases mínimas de convivencia, los acuerdos y los consensos básicos de entender que Argentina es un país y no un dirigente.

La modalidad del Presidente es atacar, ningunear y destratar a gobernadores que han sido votados con la misma legitimidad que él. Estos gobernadores tienen varias cosas en común, seguramente no tengan en común la pertenencia partidaria, pero se relacionan en la importancia del rol del Estado para desarrollar un territorio.

La obra pública, la construcción de caminos y universidades, le da más posibilidades a las provincias de poder mirar para adelante y no aceptan que un presidente, por más votos que haya obtenido, se quede con los fondos que le pertenecen a los ciudadanos de cada una de estas provincias.

AG: ¿Qué impacto está teniendo en la provincia de Buenos Aires el freno que puso el Presidente a la obra pública?

Cualquiera que haya recorrido el país se tiene que haber topado con un mapeo de obras paralizadas, de edificios que estaban al 70% y que quedaron parados, con el cartel de obra pública pero sin máquinas, ni operarios. Lo que se está desperdiciando es un gran esfuerzo de los trabajadores, las empresas, y de un Estado que planificó llevar adelante la obra pública.

El freno de la obra pública en Argentina.

Había un plan de ejecutar 2300 que el 10 de diciembre quedaron frenadas y los vecinos de todas las ciudades tienen derecho a que le terminen las obras de agua, la universidad que le permita que sus hijos no tengan que mudarse para estudiar, o las rutas que estaban esperando.

La obra pública es oportunidad para la gente, mueve la economía, genera trabajo y es palanca para el desarrollo. En estos cuatro años, demostramos desde el Ministerio de Obras Públicas que empuja la economía y, aun en tiempos muy adversos, pudimos generar empleo.

El futuro del peronismo y la gestión de Milei

Claudio Mardones: ¿Qué cree que va a pasar con la conducción del Partido Justicialista en la Provincia?

No hay un escenario de cambio de autoridades hasta marzo de 2025, tal como está contemplado por el estatuto. Lo más importante es que todos estamos ocupados en la tarea que nos toca que es lograr conversar y transmitir que este no es el único camino.

A mí me toca recorrer muchas obras en la Provincia y las conversaciones de la gente pasan por la angustia que están pasando. Todos están perdiendo algo, algunos perdieron el trabajo, otros perdieron la prepaga, otros tuvieron que sacar a su hijo de la escuela privada y llevarlo a la pública.

Son 70 días de un país que está dejando una impronta de ajuste y la del desempleo. La Argentina de Milei es la Argentina de la timba financiera y el desempleo. De los mendigos. Nosotros no queremos eso, estamos convencidos de que somos una gran Nación y no vamos a permitir que Milei o que cualquier sector de la política nos pongan en un lugar en el que no queremos estar. Todos los días hay un pueblo que sale a laburar con mucha preocupación de lo que está pasando.

Nuestra tarea es hacer comprender que no es que no hay plata y que todos estamos peor. Hay plata para los bancos y para las prepagas.

CM: ¿Cuál es la lectura del gobierno de la Provincia respecto a la eliminación del Potenciar Trabajo?

El gobierno de Milei y sus ministros no le hablan a la gente. Nosotros queremos que el país se ponga en marcha y genere trabajo, todo lo demás es transitorio. No van a venir inversiones a un país en el que hay casi 23 gobernadores enfrentados con el Presidente de la Nación y yendo a la Justicia para hacer valer su reclamo.

La ministra Sandra Pettovello.

No puede haber un horizonte de progreso en una Argentina en la que el Presidente sólo le habla a aquellos que simpatizan con sus posiciones políticas. La responsabilidad del presidente es gobernar para todos los argentinos y poner en marcha el motor de la economía.

El paso siguiente al ajuste es el desempleo. Lo que está pasando en la obra pública, también está pasando en el sector textil y va a pasar en el resto de los sectores. No pasa solo en las Pymes, o en los comercios, también pasa en las grandes multinacionales que hace muchos años demuestran que tienen espalda para soportar las crisis, y en este caso están tomando decisiones relacionadas con cortar la producción.

AG: ¿Qué piensa que puede pasar a nivel político en el caso de que sigan creciendo los conflictos?

Yo veo a un presidente que, en el momento en el que tendría que estar en su luna de miel con la sociedad, está perdiendo poder y recursos. Necesitamos un Gobierno nacional que entienda que el país no va a ser en su totalidad como él quiere, ni tampoco como quiere la oposición. El país será el resultado de acuerdos y diálogos que tienen que poner por delante las preocupaciones de los argentinos.

CM: ¿Cómo va a seguir el diálogo en el PJ Bonaerense?

La alternativa que nosotros tenemos que construir no va a ser en función del fracaso de ellos. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro y eso tiene que ver con consolidar una posición de confrontación con este modelo que permita poner por delante la preocupación sobre si esta Argentina es un país vivible o un país desgraciado para vivir como nos propone Javier Milei.

Máximo Kirchner.

Los argentinos van a ir teniendo mayor comprensión de que este no es el camino y todos los días va a haber gente tomará conciencia de que estaba equivocada. En esos momentos, tenemos que estar preparados para decir algo diferente. Tanto el peronismo, como los otros partidos, tenemos que estar en condiciones de proponer algo con bases nuevas y que empiece a generar las expectativas para encaminar la economía de nuestro país.

Los cagados a palos del gobierno de Milei van a necesitar peronismo, pero no en la consigna y en los símbolos, sino en la representación de los que menos tiene, en la participación de las mayorías, en el rol de Estado, la función de la educación pública de calidad. Tenemos que expresar eso y es nuestro gran desafío como oposición.

