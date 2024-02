Francisco Devita, ministro de Economía de Tierra del Fuego, mencionó que más del 63% de la población fueguina se ve afectada por la quita de fondos educativos, alimentarios, de transporte e infraestructura por parte del Gobierno nacional. Además, repudió la visita de David Cameron a las Malvinas. “Siempre vamos a instar porque en algún momento pueda cesar la ocupación ilegal de Gran Bretaña sobre nuestra provincia”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Devita es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires con mención de honor. Es Magíster en Derecho Tributario egresado de la Universidad Austral con Diploma de Honor. Actualmente es el ministro de Economía en Tierra del Fuego.

Alejandro Gomel: ¿Cómo viene la situación de su provincia con la transferencia?

Nosotros, en lo que respecta a las transferencias automáticas de coparticipación, venimos bien. Las transferencias se vienen realizando correctamente con goteo diario, igual que todas las provincias. Si bien hay un incremento nominal, por supuesto que el incremento no se torna de la misma manera cuando comparamos el nivel de la inflación, es decir, en términos reales queda por debajo. Y sí, lo que estamos viendo, como todas las provincias y que todos estamos marcando a nivel unánime, tiene que ver con las transferencias no automáticas.

Tiene que ver con conceptos como la quita de fondos vinculados a la educación, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente, son $28.700 para cada docente por cargo, que en el caso de nuestra provincia para un docente recién ingresado representa el 13% de su sueldo. Con lo cual, es un monto importante. Tiene que ver con quita de fondos alimentarios, fondos que son generalmente para comedores escolares. Tiene que ver con quita de fondos compensadores para el transporte, que después los usuarios terminan viéndose afectados cuando tienen que pagar los boletos de colectivo. Y tiene que ver también con quita de obras de infraestructura, que son obras de infraestructura básica que ya estaban acordadas y que ahora no se están respetando. Entonces ese es el freno que intentan marcar los gobernadores respecto de la situación actual.

Si bien todos entendemos que la situación es compleja y que es necesario tomar determinadas acciones que tengan que ver con ampliar recursos y eficientizar los gastos, lo que se menciona es que muchas de estas medidas las terminan sufriendo los demás vecinos y vecinas. De hecho, hay informes que muestran que más del 63% de la población se ve afectada con las medidas que se están tomando.

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego.

AG: En el caso de Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella anunció que se sumaba a Chubut en su reclamo. ¿Esto, con la decisión judicial, quedó de lado?

Claro, con la decisión judicial que le dio la razón a la provincia de Chubut y que insta a las partes a lo que los gobernadores mencionan. Lo que los gobernadores mencionan es abrir una instancia de diálogo donde se puedan consensuar también acciones, anticipar las medidas que se van a tomar.

Entonces, la Justicia, cuando le da la razón a la provincia de Chubut, lo que hace es que los gobernadores se junten (los patagónicos), e inviten al Presidente que venga al sur de nuestro país, a la ciudad de Puerto Madryn, donde se va a realizar un parlamento patagónico el día 7 de marzo, para también buscar una agenda de trabajo conjunto. También en el sur tenemos muchos recursos y tenemos posibilidad de establecer una agenda común para el desarrollo de nuestro país.

AG: Lo que ven ahí, en cuanto a la manera de relacionarse del Gobierno central con las provincias, se complica cuando hablan de una agenda común y trabajar de forma conjunta. ¿Hay diálogo? ¿Hay algún interés o predisposición del Gobierno nacional?

Muchas veces no hay diálogo. Lo que sucede es que nosotros nos enteramos de decisiones que se van tomando por la prensa o por el vocero, y no está anticipado de parte de los ministros que se encuentran al frente de cada cartera.

No es que nosotros tenemos una relación con el ministro de Economía de la Nación y él nos dice cuál es su plan de trabajo y de qué manera nosotros nos veríamos afectados, porque de esa forma nosotros también podríamos tener una hoja de ruta y previsibilidad, que es lo que todos los ministros de Economía reclamamos al Ministerio de Economía.

Hemos hecho distintos encuentros entre los ministros de Economía donde hemos pedido reuniones al ministro de Economía de la Nación, que por el momento no nos ha convocado, justamente para trazar una hoja de ruta y tener previsibilidad de manera de poder organizar las economías regionales en función también de lo que espera el Gobierno de la Nación.

Claudio Mardones: La virulencia en las redes ha ido cambiando: de concentrarse en el gobernador Ignacio Torres a Gustavo Melella, especialmente por la idea de hacer un corte, aunque sea simbólico, por 24 horas del suministro de petróleo y gas. ¿Cómo cree que va a impactar esto en la relación de Tierra del Fuego? Sin perder de vista que Juntos por el Cambio y la Coalición Cívica buscaron enfocarse en su régimen de promoción industrial, luego eso cambió. Sigue la discusión de qué hacer con los gastos tributarios, pero se sumó el foco de los carboníferos y las usinas que responden al Gobierno apuntando contra Melella. ¿Cómo van a transitar esta situación? ¿Cómo se convive con esto a la invitación de que el Presidente esté presente en el encuentro de los gobernadores patagónicos?

Nuestro gobernador es una persona muy humana y que siempre busca tender puentes al diálogo, y ha intentado de varias maneras tender puentes a un diálogo, a un consenso, y creo que también ayer se vio al momento de poder observar la resolución de la Justicia, donde todos los gobernadores de forma unánime propusieron de alguna manera utilizar una bandera conjunta e invitar al Presidente, a pesar de los ataques, a armar una agenda común.

Los gobernadores patagónicos y el conflicto con Javier Milei.

Creo que los vecinos, todos los habitantes de la Nación, lo que quieren es que nosotros podamos tener soluciones concretas a sus problemas concretos de la vida cotidiana, y no quieren en este caso ver violencia entre los distintos funcionarios que tenemos también la responsabilidad de llevar adelante la realidad diaria de nuestro país.

Esperemos que esto que sucedió no impacte en los vínculos, siempre sin perder de vista cuál es el norte, que es el objetivo de poder mejorar la vida diaria de nuestro país y que los ataques que realizan habitualmente a través de las redes sociales queden en eso, en un ataque en una red social. Creo siempre que uno es libre de dar su opinión, con lo cual no se puede medir con un ataque en una red social. Y también siempre es lastimoso que distintos diputados que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que nunca vinieron a la provincia de Tierra del Fuego, ni saben cuál es la actividad de la provincia de Tierra del Fuego, ni saben cómo vivimos sus habitantes diariamente y lo que nos cuesta también hacer patria en nuestra provincia, ataquen sistemáticamente a un régimen que justamente lo que busca es eso, tratar de hacer patria, de conectar una isla a la Nación.

Nunca nuestra isla va a ser una formadora de precios, para nosotros siempre la vida es bastante cara. Entonces la verdad es que atacar siempre el subrégimen es algo bastante pasado de moda también. Los invitamos a trabajar en conjunto por el desarrollo de nuestro país.

AG: Uno de los temas que se venía hablando era que no se había tocado el régimen de Tierra del Fuego, y esto estaba relacionado a que el ministro de Economía tenía intereses allí. ¿Qué hay de esto?

De ninguna manera. Primero que es un régimen que está previsto en una normativa, es una ley. Segundo, que es un régimen que lo que busca es integrar un territorio insular que fue blanco de ataques y que tiene una parte de su territorio usurpado por una potencia extranjera. Lo que busca es integrar nuestro territorio al resto del país. La verdad es que la vida en Tierra del Fuego no es fácil.

Yo veía muchas veces cuando hacían informes de algunos medios nacionales sobre las veredas calientes, es porque no conocen realmente lo que es vivir en Tierra del Fuego, patinarse todos los días cuando uno sale en el invierno y no hay desierto, nada, sobre las veredas calientes. Es un territorio, como digo, insular donde nos cuesta mucho conseguir muchas veces comida o determinados medicamentos y la verdad que es integración, es soberanía, el régimen de la 19.640 de nuestra ley que nos protege. Con lo cual, no hay nada de cierto en que el ministro de Economía tenga una intención puntual sobre un grupo empresario de la provincia de Tierra del Fuego, es respetar soberanía nada más.

CM: ¿Dónde queda la agenda de Malvinas? ¿Qué van a hacer los gobernadores patagónicos ante esta gran incógnita?

La verdad es que a la agenda de Malvinas todos los fueguinos la tenemos bien presente en el corazón, y siempre peleamos por la restitución de las islas. Pero creo que es algo que excede a los fueguinos y argentinos.

El canciller británico David Cameron en Malvinas.

De hecho, hubo en el Senado repudio a la visita de Cameron a las Malvinas, y no lo hizo solamente el bloque de Unión por la Patria, lo hizo también el bloque de Juntos por el Cambio. Estuvo el senador Pablo Blanco hablando claramente al respecto, y también lo ha hecho la Vicepresidenta de la Nación, que tiene su padre como veterano y que ha pedido no instalar el tema usando política barata.

Creo que está en la agenda de todos los habitantes y que siempre vamos, por lo menos desde nuestro rincón, a instar porque el tema Malvinas nunca se olvide y siempre esté presente en todos los argentinos. De manera que, en algún momento, pueda cesar la ocupación ilegal de Gran Bretaña sobre nuestra provincia, sobre nuestro territorio.

