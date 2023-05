Quién es Gustavo Melella, el gobernador reelegido en Tierra del Fuego

Gustavo Melella fue elegido para continuar al frente del gobierno de Tierra del Fuego, con más del 50% de los votos. Se trata de un radical aliado al kirchnerismo y con buena relación con el Presidente, Alberto Fernández. Se presentó con la lista Unidos Hacemos Futuro y su compañera de fórmula fue su actual vice, Mónica Urquiza.

Melella nació en la ciudad de San Justo, en La Matanza, hijo de un albañil y una modista, estudió en un colegio salesiano y se graduó de profesor en filosofía y ciencias de la educación. Viajó a sus 26 años a Tierra del Fuego para ser parte de la congregación de Río Grande en la Escuela Agrotécnica Salesiana y fue su rector hasta 2002.

A partir de entonces comenzó a trabajar en la municipalidad de Río Grande. Fue director de Desarrollo Local en 2004, de 2005 a 2011 fue secretario de la Producción y en 2011 fue elegido intendente de la ciudad de Río Grande y reelecto en 2015 con el 53 % de los votos.

Los resultados de las elecciones en Tierra del Fuego

Se trata de un miembro del Partido de la Concertación FORJA, un partido de origen radical que se presentó por el frente Concertación Fueguina, que incluye al Movimiento Popular Fueguino (MOPOF), el Partido Social Patagónico (PSP) y otras fuerzas de carácter provincial de centroizquierda.

El 16 de junio de 2019 fue elegido gobernador de Tierra del Fuego y el 18 de junio de ese año reveló su homosexualidad en una entrevista radial, donde también contó que estaba en pareja hacía 16 años.

Denuncias de abuso sexual

Tras su declaración en la que contaba que era homosexual aparecieron denuncias de abuso sexual en su contra de las que fue absuelto. El gobernador electo contó que el caso fue motorizado por “un medio nacional”, y que usaron como testigo a un exempleado de maestranza del municipio, que “después se desdijo ante la Justicia y que terminó recibiendo una casa social para su hija por parte del gobierno de la provincia”. Ante esto,concluyó: "Este testigo y otros fueron denunciados por falsa denuncia”.

Respecto a por qué decidió compartir esa información sobre su vida en una entrevista, contó que no era algo que nadie sabía. “El periodista me lo preguntó con mucha naturalidad y creo que no tenía por qué mentir. No creo igual que a todos los gobernadores electos le pregunten sobre su vida sexual. Soy reservado con mi vida personal, pero como especulan y dicen cosas, dije: ya está, listo”, contó a PERFIL en una entrevista.

Política previsional

A fines de 2022 logró por unanimidad la aprobación del proyecto de jubilación anticipada en Tierra del Fuego que ofrece la posibilidad de que los empleados públicos puedan jubilarse con 55 años hasta el 2027. De esta manera, algunas personas podrán acceder a un haber jubilatorio que comprenda el 88% de sueldo en actividad.

Tras la aprobación, el expresidente, Mauricio Macri, había cuestionado a oficialistas y propios por darle apoyo a esa iniciativa. “Una vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del FdT (Frente de Todos) y Juntos por el Cambio (JxC). Flexibilizaron requisitos de jubilación para empleados públicos y podrán jubilarse con 20 años de aportes sin importar la edad”, dijo Macri en su cuenta de Twitter y disparó: “La fiesta la pagan los que trabajan. O somos el cambio o no somos nada”.

Rápidamente Melella apuntó: “Usted le falta el respeto a todo el pueblo fueguino, a los servidores públicos de nuestra provincia, a todo el arco político fueguino; incluso, a su propio espacio”, aseguró. De esta manera, definió al antiguo mandatario como un “repetidor de frases hechas” y agregó: “Usted es el mejor discípulo del ajuste, el recorte y el hambre del pueblo argentino”.

