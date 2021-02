Tierra del Fuego: denuncian que entró un submarino nuclear en el Atlántico Sur

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, denunció que un submarino nuclear de Estados Unidos pudo haber ingresado en aguas soberanas de la Argentina y repudió que la embarcación haya realizado tareas junto a aviones británicos con base en las Islas Malvinas.

"La información brindada por el comandante de la Fuerza de Submarinos en el Atlántico de los Estados Unidos (el vicealmirante Daryl Caudle) revela una violación flagrante a la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur aprobada por Resolución 41/11 de la Asamblea General de la ONU", sostuvo el mandatario patagónico en un hilo de Twitter.

El gobernador sureño se refirió a la publicación que hizo la mencionada fuerza estadounidense, que informó el pasado 10 de febrero a través de la misma red social: "Un avión del Reino Unido del Territorio Británico de Ultramar de Falklands Islands colaboró recientemente con el USS Greeneville en aguas abiertas del Atlántico Sur, demostrando el alcance global de las fuerzas de ambas naciones".

"Nuestras fuerzas submarinas dependen de alianzas y asociaciones para disuadir la agresión marítima, defender nuestros intereses nacionales y dominar el dominio submarino", remarcó Caudle sobre el ejercicio militar.

