Martín Yeza: "El PRO retrocedió a un partido del siglo XX"

Martín Yeza desdramatizó el pleito entre el gobernador de Chubut y Javier Milei y afirmó que hay gente "trabajando silenciosamente para disminuir el conflicto". Además, expresó su opinión favorable a que Mauricio Macri vuelva a liderar el PRO. “Yo quería que Macri sea nuestro presidente de la Nación, imaginate si no voy a querer que sea el presidente de nuestro partido”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Yeza es diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires. Además fue, durante 8 años, del partido de Pinamar.

Alejandro Gomel: Hoy escuchábamos a Nacho Torres, gobernador de la Provincia del Chubut, decir que Patricia Bullrich utilizó el conflicto entre Chubut y Nación en su interna partidaria. ¿Cómo sigue la interna del PRO? Hay también un silencio de Mauricio Macri…

Mirá, sobre el silencio de Mauricio Macri, me parece que también alguno se tiene que quedar callado. Mauricio estuvo en silencio públicamente, pero trabajando silenciosamente como lo requería la circunstancia. Cuando te aislás de ruido, en lo grueso lo que ocurre es un gobernador que recibe una herencia pesada del gobernador anterior, kirchnerista, en Chubut, y por el otro lado un presidente que recibe la herencia de la economía kirchnerista en la Nación, discutiendo sobre el cambio. Entonces, por un lado, cuando uno se aísla del ruido, son un gobernador y un presidente intentando cambiar a partir de lo que les ha tocado gobernar.

Por otro lado, lo que se refiere a la interna del PRO, para mi gusto, sería mejor que se resolviera en un ámbito privado. Eso no significa que se encierren entre cuatro paredes a hablarlo, pero no es necesario hacerlo por twitter.

Creo que se va a resolver, que las personas que creemos en el cambio tenemos que aislar todo el ruido para poder concentrarnos en las cuestiones centrales.

Presentaron un pedido de juicio político contra Javier Milei por "mal desempeño de funciones" | Perfil

AG: ¿Ves conveniente que Macri vuelva a ser presidente del PRO?

Imaginate que yo desde hace 3 años, cuando estaba la posibilidad, yo quería que Macri sea nuestro presidente de la Nación, imaginate si no voy a querer que sea el presidente de nuestro partido. Es una persona que tiene una visión y una experiencia en un país en crisis donde esas personas no sobran. La importancia de la experiencia de Mauricio no es tanto por lo que logró, sino por el entendimiento de por qué no logró lo que no logró.

Cuando una democracia empieza a respetar, pero también a aprovechar, en el mejor de los sentidos, la experiencia de las personas que pasaron por cargos complejos, me parece que ese partido es un partido con más futuro.

El PRO fue el primer partido del siglo XXI realmente competitivo después del “que se vayan todos”, y ahora estamos ante el desafío de hacer una actualización. El PRO retrocedió a un partido del siglo XX, en el sentido de la dinámica, las formas y la representación. Creo que tiene que volverse mucho más ágil e innovador para volverse no solamente más competitivo sino más representativo del espíritu de la época.

Claudio Mardones: Hay una conversación que se esperaba que sucediera y se postergó, habló de la reunión que estaba prevista para el lunes entre el gobernador de Chubut, Nacho Torres, con los legisladores del PRO. Después vino el comunicado de Patricia Bullrich, y de ahí en adelante no se supo más de esa reunión. ¿Qué pasó?

Bueno, todos sabemos cuál es la circunstancia. La realidad es que el conflicto es a cielo abierto, y celebro que, por un lado, ya está institucionalizado el conflicto, lo que siempre es importante.

Yo a Nacho lo entiendo, podrá uno compartir o no las formas, pero lo entiendo. Hace diez años que en Chubut no empiezan las clases. Yo sé lo que es esa molestia cuando uno tiene que gobernar. Cuando algo está tan roto, las personas que te han votado creen que vos vas a hacer una diferencia. Evidentemente era importante. Si el mecanismo que adoptó era el mejor o no lo analizará él mejor que nadie, y después está el Presidente, que ha tenido una postura muy clara desde hace tiempo diciendo que “no hay plata”, y que va para adelante para lograr un cambio profundo como creemos muchos que necesita la Argentina.

Hay gente que está trabajando para disminuir el conflicto, para que los chubutenses salgan beneficiados y el Presidente pueda continuar con su plan de cambio y transformación de la Argentina. A veces se necesita que alguien se quede callado.

Milei y los gobernadores aceleran hacia el abismo | Perfil

CM: Usted opina que es mejor que no se hayan reunido esta semana…

No digo siempre, pero a veces es necesario. Yo no le daría mayor entidad que esa.

CM: También hubo un movimiento telúrico en el Ministerio de Seguridad, especialmente por la partida de Sebastián García de Luca. No es un tema menor, Nacho Torres dijo ayer que lamentaba que se haya perdido una figura así, pero podía suceder, teniendo en cuenta el conflicto con los gobernadores. ¿Cómo impactó su salida en el PRO?

No se en el PRO. A Sebastián lo conozco hace muchísimos años y, efectivamente, es una persona de diálogo con otros sectores políticos, pero me parece que hay algo sano en todo esto. Te lo pinto al revés, imaginate que no compartís el rumbo, sos parte de algo en lo que no creés, pero seguís en un cargo público. Eso es lo que va dañando la representación pública.

Sebastián García de Luca.

Hay un Presidente con un equipo que van en dirección a que la Argentina cambie, con dos variables centrales: la destrucción de la inflación y el déficit para ir al equilibrio fiscal, y todos los días nos invita a cuestionarnos si esto es realmente necesario que se haga el Estado. Creo que se va a venir una segunda generación de discusiones. Una vez que establezcamos qué cosas tiene que hacer el Estado va a venir la discusión de qué nivel del Estado tiene que hacer eso. Con el Fondo de Fortalecimiento Docente se estuvo discutiendo eso, por ejemplo. ¿Por qué la Nación tiene que bancar docencia si la docencia depende de la Provincia?, y en la provincia de Buenos Aires te pueden decir, “si salud es de la Provincia, los docentes los financiaba la Nación, la seguridad la fueron adoptando los municipios, cuando la Constitución dice que salud, educación y seguridad son funciones del gobernador. Creo que hay algunos desbarajustes respecto a qué nivel del Estado se tiene que encargar de cada cosa, y creo que eso se tiene que empezar a acomodar y volver más honesta la discusión política, para que los funcionarios puedan rendir cuentas de aquello por lo cual lo votaron y por lo cual dice la Constitución que tenés que rendir tu cargo.

Asesor de Patricia Bullrich renunció ante la crisis de Milei con las provincias | Perfil

Cuando pasa, como ha pasado en estos últimos años con Kicillof, que si sos de otro color político no se sientan a conversar. Entonces no podés hacer un intercambio para tomar decisiones inteligentes…

Lo que más me duele de todo este proceso que estamos viviendo es que, en el fondo del corazón, cuando hablamos de que cambie la Argentina, no sólo hablamos de cambios en lo formal e institucional. En la provincia de Buenos Aires vive el 40% de los argentinos. Cada vez que hablamos de que la argentina cambie, hablamos fundamentalmente del Conurbano, y hoy no se está dando ninguna discusión ahí. Tenés a Nacho Torres discutiendo el cambio en Chubut, a Rogelio Frigerio discutiendo el cambio en Entre Ríos, pero cualquier argentino que vivió acá los últimos 40 años sabe que es fundamental un cambió en el Conurbano, y no escuchamos una sola propuesta de cambio ahí. La única respuesta es “no hay plata” y “quiero más plata”, “emití” o “bajá los impuestos”, y esa es una discusión muy corta.

Gremios docentes no llegaron a un acuerdo con el gobierno: "No ofrecieron nada. Fue un diálogo de sordos" | Perfil

La Provincia es un modelo que no funciona, que está en quiebra. Ningún bonaerense, a pesar del esfuerzo que hace la policía, vive seguro. Tenés que hacer una reforma judicial, y del Código Procesal Penal, y del sistema penitenciario, etc.

Mirá esto, en el caso de la educación, ¿sabés cuál es la tasa de licencias diarias que tiene el sistema educativo en la Provincia? 15%. Diariamente el 15% de los docentes se toma docencia, estamos hablando de 45 mil docentes sobre 300 mil. Con el mismo estatuto, en el sistema privado es del 3%. Concedamos que el Estado es más complejo, son 300 mil personas y es muy difícil de controlar. Bueno, ¿cuánta más sería la ineficacia respecto al sector privado que tiene esos porcentajes? ¿Se iría al doble?

Lo que digo es que hay que meterse en el control. María Eugenia Vidal en el 2019 se metió con el control de las licencias diarias, que tienen que ser reemplazadas diariamente. Eso te genera, sólo por el pasivo de las licencias, un gasto de 204 mil millones de pesos por año, es una bestialidad de plata. Saquemos el voucher, saquemos todo, lo que digo es cómo hacemos el sistema más eficaz. Cada vez que se intentó cambiar esto, Baradel paró toda la educación en la provincia. ¿Es progresista quintuplicar la cantidad de licencias que tiene el sistema privado? No veo el progresismo ahí, ni tampoco veo que sea de derecha controlar si alguien que presenta un certificado médico está enfermo.

FM