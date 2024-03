El Gobierno estima que cada hogar pagará al menos $35.000 en luz y gas tras la quita de subsidios

La Secretaría de Energía presentó la nueva Canasta Básica Energética (CBE). Según detallaron los funcionarios del gobierno de Javier Milei, la misma busca "sincerar y transparentar" el costo real del servicio, lo que una vez implementado, aseguraron, simbolizará un costo promedio por hogar de $35.000.

Este dato surgió de la audiencia pública desarrollada este jueves, en donde la administración de La Libertad Avanza avanzó en la definición de un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de luz y el gas, que espera aplicar a partir de mayo.

Según el análisis realizado por la cartera, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, "una porción importante de la sociedad que va a tener necesidad de cubrir la Canasta Básica Energética con ayuda que se va a implementar a través de un subsidio".

Sin embargo, proyectaron, al examinar el impacto potencial de la CBE sobre los ingresos, que en el decil 1 de la población, es decir el de menores ingresos, el costo medio de la canasta de $35.000 representará aproximadamente el 35% de los ingresos. Para el decil 2, será del 15%, y para el decil 3, del 11%, en una progresión descendente que culmina en el decil de mayores ingresos, con una afectación del 2%.

Esto evidencia, tal y como remarcaron, que cerca de 5 millones de hogares tienen ingresos inferiores a la Canasta Básica Total, aunque, al mismo tiempo, el consumo promedio duplica la Canasta Básica Energética.

En números aproximados se presentó que en el caso de la electricidad la tarifa a usuario final será de aproximadamente $/kwh 85, con un rango de CBE de entre 150 y 200 kwh/mes, por lo que el costo se estima entre 15.400 y 20.600 $/mes.

En el caso del gas, la tarifa a usuario final es aproximadamente de $/m 3.380, con un rango de CBE entre 30 y 40 m3/mes, el costo se puede estimar entre 13.800 y 18.400 $/mes.

La UIA advirtió que el uso de máquinas fabriles cayó al nivel más bajo desde 2016

¿Qué ocurrirá con los subsidios a las tarifas de luz y gas?

Cabe remarcar que, durante la presentación, se detalló que el principal criterio para la entrega de subsidios a las tarifas pasará, de implementarse el sistema propuesto, por el porcentaje de representación del costo total del servicio sobre los ingresos totales. Sin embargo, no se definió aún cuál será el porcentaje de ingresos que se tomará como límite para subsidiar la CBE aunque probablemente esté alrededor del 10%.

"Solo vamos a subsidiar a quiénes los necesiten, los grupos más vulnerables, sin estar promoviendo el derroche. Porque el sistema energético y la economía del país están en una situación crítica", afirmó Mariela Beljansky, subsecretaria de Planeamiento Energético.

Además, durante la jornada se planteó que ninguna "actividad productiva" que utilicen al gas y la luz como "insumo" podrá recibir subsidios. De esta manera, quedarán excluidos de toda asistencia diversos rubros, como los comercios, los sectores industriales y los clubes de barrio, entre otros.

Complementaria a la CBE, se pusieron 'sobre la mesa' nuevos criterios de "presunción de ingresos no declarados" que "podrían tomarse en consideración para el rechazo o exclusión del beneficio".

Estos incluyen tener un plan de medicina prepaga no vinculada a empleo en relación de dependencia, haber realizado más de un viaje al exterior (fuera del Mercosur) en los últimos 5 años, haber adquirido moneda extranjera en al menos uno de los últimos tres meses o tener consumos en tarjeta de crédito superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM), lo que equivale actualmente a $780.000. En concreto, la lista publicada se compone de:

Ser titular de una aeronave.

Ser titular de una embarcación de lujo o con fines recreativos.

o con fines recreativos. Ser titular de dos o más inmuebles.

Ser titular de al menos un automóvil con una antigüedad inferior a 5 años o dos automóviles con una antigüedad menor a 10 años.

o dos automóviles con una antigüedad menor a 10 años. Ser titular de al menos un automóvil de lujo o colección independientemente de la antigüedad que registra.

Ser titularidad de medicina prepaga no vinculada a empleo en relación de dependencia.

Más de una salida a países no limítrofes en los últimos 5 años.

en los últimos 5 años. Pertenencia al directorio o ser propietario de una empresa privada (IGJ).

Consumos en tarjeta de crédito superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $780.000 (diciembre de 2023).

superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a (diciembre de 2023). Consumos en billeteras virtuales superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $780.000 (diciembre de 2023).

superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a (diciembre de 2023). Consumos en telefonía móvil superiores al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) lo que equivale a $39.000 (diciembre de 2023).

Desde la Secretaría de Energía se justificó esta decisión al presuponer que los usuarios que cumplen con estas características cuentan con suficientes ingresos o con un patrimonio que le permite afrontar el costo pleno de la tarifa de la energía, sin necesidad de acceder a los subsidios.

Los medicamentos aumentaron más del 100% en cuatro meses y advierten por la venta de remedios falsos

Con este esquema, la cartera busca resolver las supuestas "incongruencias que resultan de la acumulación de los esquemas de subsidios vigentes", denunciadas por sus autoridades en las últimas semanas, que "coexisten y se acumulan en una misma factura".

Entre otros números enfatuados por la Secretaría de Energía se encuentra el rojo que arroja la balanza comercial energética, con un déficit de US$ 30.000 millones en los últimos 10 años, y un subsidio anual que promedió los US$ 5.000 millones en los últimos 21 años. "Todo ese dinero representa miles de millones de dólares que la gente no sabía que se estaba pagando con emisión monetaria", señaló la funcionaria.

RS / LR