Inflación del primer trimestre: se mantiene en dos dígitos mientras se desploma el consumo

A la espera del dato oficial, que se conocerá el 12 de marzo, las consultoras estimaron una inflación superior al 16% en febrero y proyectan un número similar para marzo. Entre los productos básicos que aumentaron por encima de este número, señalaron desde Focus Market, se encuentran el arroz (46,4%), el detergente para la ropa (46,6%), los pañales (29,5%) y el jabón de tocador (24,5%). Si bien los alimentos se ubicaron por debajo del promedio, se estima una caída interanual en el consumo del 28% en comercios minoristas.

La consultora señaló que los productos que más incrementaron sus precios de febrero de 2023 a febrero de 2024 fueron el arroz (951,9%), las cremas dentales (595,9%), las conservas (562,7%), suavizantes (541,5%), jabón de tocador (521,9%), condimentos (503,3%), puré (489,8), chocolates (483,5%), sales (483,3%), y desinfectantes (476,7%).

La inflación que se mantiene en los dos dígitos, sumada a la falta de actualizaciones salariales, impactaron directamente en la compra de bienes básicos. Incluso, de bienes de primera necesidad: de enero a enero el consumo de leche se derrumbó un 15%.

El Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia de Córdoba, que tiene mediciones propias, estima una inflación de entre el 15% y el 17% en febrero. Según señalaron a PERFIL, las ventas se desplomaron un 28% en ese mes. “Entre la caída de las ventas y el incremento de los servicios es muy preocupante la realidad de lo que significa la supervivencia de varios comercios minoristas. Este es un dato que nos preocupa y que puede llegar a vislumbrar cierres comerciales para más adelante”. Se espera, en promedio, un aumento del 500% en las tarifas de la luz para los pequeños comercios.

Según detallaron, durante febrero los rubros que impulsaron el número final fueron transporte, combustibles, impuestos, tarifas y servicios. Los alimentos, por el contrario, se mostraron por debajo del índice general.

El 3% de la clase media ya no llega a cubrir la Canasta Básica Alimentaria.

En un informe que mide el impacto de la inflación, el ajuste y la crisis económica en los distintos estratos sociales, el Centro estimó la caída del consumo en bienes y servicios básicos. Allí concluyeron que de la clase media baja (con ingresos familiares superiores a $860 mil), solamente el 43% sostiene, a fuerza de sacrificio, la educación privada para sus hijos, pero el 14% migró, en lo que va de este 2024, hacia la educación pública por no poder afrontar los costos. A su vez, el 3% no puede alcanzar a cubrir la Canasta Básica Alimentaria, y los que pueden hacerlo preparan “drásticas modificaciones en la dieta alimentaria de su grupo familiar para aliviar su estrecha economía”. Por otro lado, el 12% no tiene acceso a internet y un porcentaje similar planea cancelar el servicio.

El informe considera que es esta una de las clases más perjudicadas y en un “tobogán vertiginoso hacia la pobreza”. Dentro de este sector hay “trabajadoras y trabajadores registrados cuyos salarios se han visto notablemente deprimidos, mutilando las condiciones de vida que otrora le correspondía”.

Para la consultora C&T Asesores Económicos el principal impulsor de los precios en febrero fue el del transporte, que sufrió un incremento del 47%. Según el estudio de este mes, la inflación fue de 16,3% y la interanual de 275%, la mayor desde marzo de 1991. La salud también subió por encima del promedio mensual (23%), rubro en el que tuvieron una gran incidencia las prepagas.

Según las estimaciones de C&T, el rubro alimentos y bebidas subió menos que el promedio, un 11%. “Hubo moderaciones muy importantes en varios rubros relevantes de alimentos, como carnes, panificados y aceites y grasas, y, por el contrario, una aceleración muy fuerte en las frutas. No obstante, dichas moderaciones tuvieron lugar, sobre todo, entre fines de enero y principios de febrero. En las semanas siguientes se verificó un mayor ritmo de aumento”, aclararon.

Para marzo el estudio espera un arrastre del 3% debido al aumento en la electricidad a mitad del mes de febrero, por lo que estiman que la desaceleración de la inflación no será significativa: se proyecta un 15% mensual.

La Fundación Libertad y Progreso arrojó datos similares: estimó una inflación del 16,8% en febrero y un arrastre estadístico del 3% para marzo. El IPC lleva acumulado un 40,9% de incremento solamente en los dos primeros meses del año, y la variación interanual de precios fue del 288%.

“En la evolución del mes encontramos que la primera semana de febrero presentó una variación sustancialmente alta, debido a la actualización de tarifas en el transporte público del AMBA. A partir de la segunda semana del mes los datos convergieron a variaciones en el rango del 2%-3% semanal, manteniendo la tendencia de la última quincena de enero y ubicándose en valores similares a los de septiembre del 2023”, destacaron.

Para marzo también esperan un incremento del 15%.

Según informaron desde Abeceb a este medio la inflación de febrero fue de 16,4%, y estuvo “fuertemente impactada por regulados, principalmente el transporte en AMBA”.

Para Orlando Ferreres y Asociados los incrementos de marzo estarán determinados por los aumentos de los servicios de luz y gas, por lo que la inflación podría ser cercana al 16% “si la devaluación no es mayor al 2%”. Según señalaron a PERFIL, el rubro de educación será el que más influirá en el tercer mes del año, mientras el de la salud fue uno de los que más impacto tuvo en febrero.

Por lo pronto, el mes comenzará con aumentos programados: energía eléctrica (150%), colegios privados (50%), prepagas (20%), telefonía celular (25%), alquileres (165,5%) y taxis (30%).

Por otro lado, el impuesto nacional a los combustibles, que subió un 50% desde el primer día del mes, impactó en un incremento del 7,5% en las naftas. El rubro tiene también una fuerte incidencia en la cadena de valor de otros bienes y servicios.