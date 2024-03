Diputados cordobeses evaluaron el discurso del Presidente y la convocatoria al Pacto de Mayo

El Presidente abrió este viernes el 142ª período de sesiones con un discurso de más de una hora. Entre lo más destacado de su alocución se encuentra la convocatoria a los dirigentes provinciales para el 25 de mayo, en Córdoba, para firmar el Pacto de Mayo con los gobernadores. El mismo buscará una reforma tributaria y la reducción del gasto público como principales puntos.

Diputados cordobeses expresaron en diálogo con PERFIL CORDOBA cuál fue su impresión respecto al discurso del presidente.

Ignacio García Aresca, diputado nacional del bloque Hacemos por Nuestro País destacó el llamado al diálogo aunque enfatizó en atender cuestiones urgentes en materia de educación, salud y desarrollo productivo. “El presidente se dio cuenta de que hay que apostar al diálogo, a la unión nacional. Es muy positiva la convocatoria al Pacto del 25 de mayo pero hay que ver como saneamos antes la situación en materia educativa, salud y atender la producción que se está cayendo. Estamos viendo que hay menos ventas, se terminaron las horas extras, fábricas que cerraron hornos de trabajo. Está muy bien el pacto fiscal pero hay que pensar en una salida productiva”, indicó Aresca.

Y agregó: “Vamos a tener una inflación baja, el ajuste va a permitir eso, pero por el otro lado vamos a tener gente sin trabajo a la cual hay que rescatar. En materia de educación hay una transferencia del sector privado al público, una realidad en donde el sector estatal recibió 18 mil chicos que pasaron del sector privado al sector público, es una situación difícil porque son muchos bancos, hay necesidad de escuelas. Para el 25 de mayo falta mucho. Vamos a apostar al diálogo y al consenso, pero hay que mirar esto”, consideró García Aresca.

Respecto a la próxima Ley de Bases, García Aresca se mostró optimista, dispuesto a trabajar juntos, pero llamó a no imponer idea. “Tenemos que ver cuáles son los puntos de la Ley de Bases, tenemos la intención de trabajar juntos. La idea es que consensuemos, no imponer. Fui intendente y los proyectos se llevaban a consideración para que salga mejor. Es bueno los acercamientos, lo que pasó, pasó, ahora esperemos consensuar y buscar lo mejor para todos”.

Gabriela Estévez, diputada de Unión por la Patria, comentó a este medio que: “fue una gran puesta en escena, donde planteó un montón de falacias con números que nadie sabe de donde saca pero que los repite sin parar. También mencionó en varias oportunidades la situación de pobreza en que viven argentinos y argentinas, obviando que a partir de que asumió en el Gobierno, devaluó un 120 porciento, liberó los precios de manera indiscriminada, en Argentina hay un 15 porciento más de pobres. Creo que fue de una gran demagogia y de un gran cinismo”, analizó Estévez.

La diputada añadió que: “para hablar de salud, educación y pobreza, obvio el recorte sobre los medicamentos oncológicos sobre pacientes pediátricos. El tomó la decisión política de dejar de enviar fondos como el incentivo docentes a las provincias. Dejaron de enviar alimentos a comedores, son cuestiones que no tienen que ver con transparentar cosas, sino con un brutal ajuste para achicar el déficit fiscal, o congraciarse con el FMI a costa de la gente”.

A su turno, María Cecilia Ibañez diputada referente de La Libertad Avanza en tanto señaló que el miércoles en el encuentro previo que mantuvieron con el presidente Milei “nos había adelantado algunos puntos del discurso. Allí nos expresó que sus grandes preocupaciones eran la inseguridad y la inflación y nos felicitó por nuestras exposiciones durante el debate sobre las Ley Bases, lo cual me dio mucho orgullo”, reconoció la diputada.

“Fue Milei 100 porciento en sus palabras. Puso nombre y apellido a algunas cosas, no esquivó nombrar a Baradel, Cristina Fernández o Gerardo Morales. No dio lugar a dudas y eso la gente lo valora. Habló con el corazón, sin vueltas. Fue un discurso pensado y muy auténtico. También hizo un discurso federal, habló de gobernadores, planteó la reconstrucción argentina y cuando dijo que el lugar elegido iba a ser en Córdoba, a mí me llenó el corazón. Puso en el centro de la escena a Córdoba y eso da mucho orgullo. Hizo todo lo formal a pesar de todo lo que se dijo, no habló de espalda a nadie, saludó a su círculo íntimo como Zago, Bertie Benegas Lynch, a su hermana Karina, a Patricia Bullrich, Lilia Lemoine o Celeste Ponce. Habló de la situación económica y fue muy claro en la presentación de datos para describir el momento que estamos atravesando. Le habló a los propios, a los ajenos, al que quiera sumarse y puso en el centro de la escena al Pacto del 25 de Mayo”, completó Ibáñez.

UCR. Rodrigo de Loredo, diputado radical, se expresó por la red social twitter: “Es una gran noticia el impulso de un Pacto con los gobernadores para avanzar en reformas que den previsibilidad en el tiempo, reglas claras y generaran confianza en los inversores. Necesitamos que las reformas se sucedan, por eso es un paso trascendental la convocatoria. Como sugerencia, no puede haber un pacto constitutivo de un proceso de cambios en Argentina si no involucra la educación. Seria fundamental incorporarlo ya que también es de naturaleza estructural de los problemas argentinos. En la mayoría de las reformas planteadas no solo estamos de acuerdo sino que muchas ya habían sido presentadas en el Congreso: caso de la democratización de los sindicatos, ficha limpia, eliminación de jubilaciones de privilegio, ajuste en los asesores políticos, entre otras. Esperamos que Mayo y en nuestra querida Córdoba sea el punto de partida de una nueva construcción”.