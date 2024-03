Torres: "acompañamos ir al déficit 0, pero con estrategia y no a cualquier costo"

Pasaron semanas álgidas para la diputada Alejandra Torres (Hacemos Coalición Federal) luego de que su voto en contra de algunos artículos de la Ley de Bases Económicas, fuera interpretado por el presidente como “una traición”. A los agravios, le siguió la expulsión de su pareja, el exministro de Finanzas de Córdoba Osvaldo Giordano, quien desembarcó en el gobierno nacional como director de Anses.

En la previa a lo que fue el discurso del presidente para apertura de sesiones ordinarias del Congreso y también en la previa de una nueva conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo próximo la diputada Torres repasó los últimos sucesos, y reflexionó sobre los desafíos que mantienen las mujeres en el terreno de la política. Considera que hay retrocesos en algunos aspectos, remarca que el debate por la Ley de Bases puede reencausarse o tratarse de otra manera y anticipa que apoyarán el camino hacia el déficit 0, aunque no a cualquier costo.

“Creo que estamos viendo algunas descalificaciones, como tratar al Congreso como un recinto de ratas, que son poco prudente y lesionan la institucionalidad del Congreso. Son agravios que terminan hablando más de uno que del otro. El ladrón cree que todos son de su condición”, dice.

-¿Y en este contexto de agresividad en aumento, qué están viendo para el rol de la mujer y de la mujer en política?

-Bueno, los estudios internacionales han demostrado que cuando las sociedades son más subdesarrolladas hay mayor brecha entre los hombres y las mujeres. Uno lo puede ver históricamente. Y acá lo que vemos es que en el 2018 había 4 gobernadoras mujeres, en 2019 había 5, eso fue decreciendo y hoy no hay ninguna. Eso refleja que hay mucha aversión a la participación del género femenino en política. Hay muchas descalificaciones hacia el género femenino, y muchas veces son cosas que inhiben a la participación. También hay que pensar que hay una carga mayor en el género femenino, de muchas cosas. Las obligaciones son mayores, los datos en el mercado laboral también lo muestran. Hay una brecha de 24% en los salarios y cuando uno tiene hijos la brecha se incrementa porque se entiende que la mujer debe cuidar a los hijos y esa brecha se aumenta al 32%. Creo que hoy más que nunca y en el lugar que ocupo tengo que ser valiente y enfrentar las dificultades, provocar un cambio cultural y a su vez promover herramientas jurídicas, diseños de políticas públicas, para combatir estas cosas.

-¿Esto de prohibir el lenguaje inclusivo lo pones en el terreno de las micro violencias?

-Puede ser, son microviolencias. Pero yo puedo estar en favor de que no destruyamos el lenguaje, pero hay maneras y estrategias. El feminismo tiene varias corrientes, es un trabajo muy fuerte que tiene distintas perspectivas. Pero lo importante es la consideración de todos, es que más allá del género y la autopercepción de cada uno, se debe entender que cada persona es un sujeto con derechos y obligaciones y que somos iguales en eso. Yo estratégicamente no haría lo que hicieron con el lenguaje inclusivo. Me parece que está bien que cada uno hable como le parezca.

-Se nota un clima de mucha grieta y enrarecido, ¿si no trabajamos en algunos aspectos centrales de las personas, creemos que estamos en riesgo de perder algunos derechos?

-Sí, sí, claramente. Ahí creo que lo más valioso que tiene que tener una mujer, lo más importante es que vos tengas capacidad económica para sostenerte. La mujer o quien sea, tiene que buscar tener su financiamiento y proyecto de vida propio. Ahí es cuando vas a poder hacer valer lo que vos pensás. Tengo 40 años de trabajo en esto, en todos los lugares que he trabajo tuve dificultades con respecto al género. Una vez en el Poder Ejecutivo Nacional alguien hizo una descalificación hacía mí persona. No lo pude tolerar y renuncie. Me pidieron disculpas, pero fue indeclinable la renuncia. Esa fortaleza a finales de los ´90 es lo que me ha mantenido y creo que la mujer tiene que buscar eso, hacer respetar sus derechos y buscar su sostenimiento económico.

-¿Cómo vieron y viviste la decisión de expulsar a Giordano por tu voto en el debate de la Ley Bases, ¿Cómo lo procesaron?

-Yo estoy bastante segura de lo que creo y en lo que pienso. Las descalificaciones hacia mí no las tomé como personales, Lamento que se haya perdido a un funcionario con la capacidad de trabajo que tiene Osvaldo Giordano. Fue una incoherencia porque yo fui elegida antes de que se lo convoque al gabinete y es lesionante a la inteligencia de las mujeres y mía que alguien piense que porque tu pareja tenga un cargo a vos te condiciona en tu forma de votar. Creo que la sociedad está buscando otro tipo de soluciones y de conductas. Creo que no es conveniente para el país ni para alguien que tiene que llevar tranquilidad a la población.

-El punto es, además, la capa política de la acusación, cuando expulsan a un funcionario y los tildan a ustedes de traidores. Si hay traición antes hubo un pacto o acuerdo.

-No había ningún acuerdo, nunca hubo un acuerdo, nada en los términos de lo que la palabra traición deja entrever y personalmente jamás voy a sentar una posición que me condicione en mis pensamientos o posturas. No estoy en la cabeza del presidente para entenderlo, me resulta muy difícil. No entendíamos que es lo que estaba sucediendo por su mente o que le dijeron. Siempre pienso que como tienen un mecanismo de comunicación tan especial pasó esto. Se vio cuando se cayó la ley ómnibus, no fueron ordenados. Como digo, fue un show mediático para ocultar el error propio que tuvieron.

-¿Cómo sigue el tratamiento de la Ley Ómnibus?, ¿se puede reconducir o recuperar?

-Creo que hay cambios que se ameritan encarar. Yo brego por los cambios para la eficiencia y transparencia de la administración pública. La ley ómnibus tenía cosas muy valiosas e interesantes, es muy probable que diputados como yo presentemos proyectos puntuales de ley. Y creo que de parte de ellos va a haber un cambio, creo que nos tiene que servir mirar este comienzo tan alocado para hacer lo que necesita la sociedad. Hay muchos puntos interesantes a abordar, como la modernización laboral, yo vengo trabajando mucho para un sistema más moderno, hoy está obsoleto, viene de los ´70. O la eliminación de las multas que generan litigiosidad, muchas veces espuria, y generan más costos. Hay muchas cosas que se pueden trabajar. Lo pasado lo tomaré como algo anecdótico para los nietos.

-¿Te preocupa la situación económica?, está muy castigada la clase baja, la clase media baja, la clase media.

-Me preocupa mucho, buscaría la forma de apuntalar un poco más a los jubilados, están transitando una situación muy difícil. Me preocupa la gente de escasos recursos, estamos trabajando en Córdoba en el Consejo Provincial de Políticas Sociales para mitigar los problemas de hambre y de vivienda.

-¿Con que dispositivos?

-Se han reforzado líneas de asistencia a las familias vulnerables, el Paicor, hay mejoras en los hospitales públicos porque estamos viendo más gente ahí. Creo que hay que ser súper eficiente en el manejo de los recursos públicos y trasparentes. Esa debería ser la bandera a sostener para que la sociedad recupere la confianza.

-Paradójico que el presidente que habla de cortar negociados y gastos de la casta termina echando a un funcionario que encontró cajas millonarias en Anses.

-Bueno, esas son las cosas de la coherencia que los funcionarios deberíamos tener. Creo que el presidente está apuntando a lograr el déficit cero, al igual que nosotros. Giordano no estaba buscando un curro, sino que estaba indagando sobre la eficiencia de los recursos. Tu mirada tiene que ser la búsqueda de la eficiencia, que no haya filtraciones de recursos de ninguna índole.

-¿El déficit cero hay que buscarlo a cualquier costo?

-No, yo lo busco en base a una estrategia. Yo apoyaría en 1000% que busquemos el déficit 0, pero miraría el funcionamiento del Estado nacional para saber dónde no es eficiente. No hace falta que desaparezca una institución, sino que sea eficiente. Cortaron el FONID, ok, pero era 0,17% de tu presupuesto y el daño que se hace es enorme, ahora todo el cuerpo docente no da clases y los niños no estudian. ¿Eso es ser eficiente? No es estratégico, por buscar el déficit 0 no se tienen en cuenta las consecuencias. Por ejemplo, no hago los pagos a las cajas de jubilaciones a las provincias. Ok, otra vez juicios, honorarios, intereses, etc. Estamos de acuerdo en el déficit 0%, pero hay que ser eficiente en lo social y en lo judicial mirando todas las consecuencias.