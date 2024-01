Las acciones se disparan ¿es momento de invertir o ser precavidos?

El Merval superó el 38% en lo que va del año. Hay acciones que pegan saltos del 60% en un día, otras registraron picos de 130% sólo en una semana. ¿Qué está pasando?

Boldt y B-Gaming las acciones de la compañía a cargo de los sistemas de las empresas de apuestas online fueron la “vedette” de esta semana con subas extraordinarias que superaron el 30% diario pero que el viernes mostraron caídas.

En el caso de las acciones líderes, como son las mayorías de los bancos también están consolidando un enero envidiable. Solo esta semana, Galicia alcanzó el 16,37% y el Grupo está un 6,8% por encima de sus máximos, similar a BBVA Argentina que se ubica 6,2%. Otras acciones como Banco Macro y Supervielle están 11% y 8,9% por encima de los máximos previos. Todo parece ser buenas noticias.

Los bonos en dólares cerraron con sólidas ganancias este viernes 26 de enero y acumularon subas del 9% en promedio en la semana. Todo en marco de una jornada impactada por la tensión política que generó la salida del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y la discusión entre Nación y las provincias por la ley ómnibus.

En la plaza local, los bonos nominados en dólares que más avanzaron fueron el Global 2029 (+4,7%); el Bonar 2041 (+1,8%); y el Global 2046 (+1,6%). Mientras que los que más bajaron fueron el Global 2041 (-3%); y el Global 2038 (-2,3%). En EEUU, los títulos soberanos operaron tomadores durante todo el día, para cerrar con alzas de hasta 0,9% (AL30). Punta a punta en la semana los Globales suben 5% y los Bonares 9%.

“En Argentina, lo primero que se estabilizan son los bonos. Vienen subiendo, pese a que están baratos. Todo esto tracciona sobre el panel general y ocasiona que acciones suban de una manera fuerte por corto tiempo. Hay papeles que suben casi un 200 por ciento y difícilmente se puedan mantener. Es decir que solo lo haces subir por la compra, pero no se mantienen”, remarca Aníbal Casas de S&C Inversiones.

Enero en la piel

Enero fue un buen mes para el Merval y excelente para el panel en general. Los bonos están en el máximo. Los inversores y analistas de mercado sostienen que Argentina amplificó va en senda de ampliar su mercado. “Cuando Estados Unidos sube, los instrumentos argentinos suben. El plan de estabilización y alguna confianza a Milei está ayudando un poco para que las acciones se mejoren”, sostienen.

Como el primer mes del año suele mostrar algunas buenas noticias, febrero muestra tranquilidad y quizás algunas bajas. No hay reglas perfectas. “Febrero no suele ser un mes bueno para los mercados. Pero en Argentina este mes, pasan y pasarán cosas”, adelanta Casas.

Hay una situación a la que se le debe prestar atención, el gobierno está vendiéndole dólares a las pymes. El BCRA habilitará el acceso al MULC a 10.000 PyMEs con deudas declaradas por hasta US$ 500.000. A partir del 10 de febrero podrán acceder por un máximo de hasta US$ 50.000, a partir del 10 de marzo por un adicional de US$ 100.000, y a partir del 10 de abril por el monto restante de su deuda registrada. Además, “en más de 20 años no pasa lo que está pasando ahora que el país compre dólares en tantas rondas seguidas. Hay indicadores que generan entusiasmo”, indicó el responsable de S&C Inversiones.

Bonos, instrumentos cautelosos y con subas

Los bonos soberanos argentinos retomaron la suba en sus cotizaciones. En este marco, los bonos legislación extranjera que más subieron respecto al cierre de la semana anterior fueron: GD29 8.7%, GD30 5.4% y GD46 5.4%, por el lado de los Bonos ley local, el AL30 representó la mayor suba con un +8.3%.

“Nosotros, si tuviéramos que dar sugerencias iríamos a instrumentos mas cautelosos. Las acciones son de alto riesgo. Hay inversiones prudentes que pueden dar tazas extraordinarias. Compradas en pesos y con ganancias medidas en dólares.”