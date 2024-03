El politólogo Javier Timerman analizó que el principal punto del plan económico de Javier Milei es bajar la inflación y culpar a los políticos de lo que no se puede. “La recesión sería culpa de los políticos y la baja de la inflación sería el objetivo”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Javier Timerman es asesor, analista financiero y politólogo. Además, conoce Wall Street desde cerca, socio de Adcap, empresa financiera que fundó junto a Agustín Honig y Juan Martín Molinari.

Alejandro Gomel: Todo este ruido político relacionado al DNU, ¿impacta en el mundo financiero?

Creo que va por dos caminos. El Gobierno intenta, por un lado, y se enfoca mucho el Ministerio de Economía en estabilizar ciertas variables que tienen que ver con el control de la inflación. Buscan a toda costa que la inflación se derrumbe en algún momento y termine en un dígito lo antes posible, para eventualmente ver la posibilidad de la unificación cambiaria y salida del cepo. Eso vendría a ser lo que realmente creen que es lo mínimo que deberían hacer para mantener cierto nivel de apoyo y popularidad. También creo que, en términos de reformas estructurales y todo lo demás que Milei no va a hacer, no está dispuesto a negociar porque cree que va a salir debilitado de la negociación y con las políticas aguadas, prefiere confrontar y asegurar que está bajando la inflación pero, a la vez, declara que reactivar la economía es difícil con la gente que lo rodea porque, según él, “le traban todo”. En los mercados lo ven de una manera similar, como a alguien que apuesta y controla lo necesario: si hay recesión, si tiene que apretar a las provincias o si tiene que pisar el gasto lo va a hacer. Hay inversores que aseguran que esto va a traer problemas de gobernabilidad y se asustan un poco pero otros afirman que esta es la única forma.

Es como que Milei siempre busca llegar a la mesa de negociaciones con la otra persona prácticamente rendida, y hay inversores que compran eso y por eso vemos activos financieros que se están corriendo por un camino distinto al de la economía. Eso es muy común porque no tiene que estar bien la economía para que el mercado ande bien. Incluso en una economía desarrollada, como las europeas, hay muchas veces que las economías están tan "calientes" que los activos reaccionan mal. El mercado financiero no va al mismo ritmo que la economía real.

AG: Milei asegura que estamos bien y que los mercados "están de fiesta"…

Eso es una mirada cortoplacista, los mercados buscan oportunidades y eventualmente también se corrigen de forma inesperada, no te avisan. Si vos mirás la presidencia de Macri, es muy interesante porque él arranca en el 2016. Cuando las cosas iban bien, él no lograba hacer mucho. Después ganó las elecciones de medio término de forma contundente y uno podría haber pensado que eso era suficiente para empoderarse políticamente y que los mercados que habían festejado su llegada y la consolidación del poder de Juntos por el Cambio, iban a festejar también. Sin embargo, en abril del 2018, ante una sola encuesta que aseguraba que Cristina le ganaba a Macri, nunca volvieron los mercados, fueron un derrumbe constante. Es peligroso que todo lo que tengas para agarrarte sea que los mercados festejan, porque festejan un día y se asustan al otro, lo hemos visto en un sinfín de activos financieros, es muy típico. Creo que lo que ellos quieren dar a entender es que financieramente están haciendo las cosas bien, y mucho de lo que hacen está bien en el sentido de que están buscando credibilidad en el 2% de devaluación mensual. Están haciendo muy buenas operaciones de manejo de la deuda pública con el objetivo de hacer caer la inflación y poder financiar todo y licuar la deuda. Me parece que la estrategia es continuar con eso y culpar a los políticos de que no se pudo lo otro, entonces la recesión sería culpa de los políticos y la baja de la inflación sería el objetivo de lo que vinieron a hacer. Muchos pueden pensar que es todo una negociación, que eventualmente las leyes o el DNU se va a negociar y todo va a encarrilar, porque la verdadera transformación de un país se hace con leyes en una democracia, nadie va invertir en una industria que no tenga una ley o seguridad jurídica atrás; y si todo se basa en DNU, decretos y presidencialismo, ya ves cómo cambia de una día para el otro. Me sorprende cómo de un día para el otro un decreto cambia cualquier cosa en este país.

DÓLAR E INFLACIÓN

La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que surge de un exceso de oferta de dinero que hace que el poder adquisitivo de la moneda caiga y con ello todos los precios expresados en unidades de moneda local suban. El dólar al ser un activo… — Javier Milei (@JMilei) February 29, 2024

AG: Javier Milei dice que van a abrir el cepo y habla de una competencia de monedas como un paso previo a una dolarización. ¿Cómo ves este camino?

La competencia de monedas a mí me intrigó siempre, o sea vos abrís el cepo y tenés una competencia de monedas, no sé lo que es. Me imagino que si querés hacer un contrato en euros lo hacés, no creo que ningún país con una moneda que circula libremente te prohíba que circule una distinta. En la época de Macri había libre competencia de monedas.

Respecto a la dolarización, creo que era una forma de hacer campaña, pero eso uno lo hace pensando que el que gobierna va a ser el otro. ¿Por qué Milei se va a limitar en su capacidad de gestión teniendo una moneda a la que no puede controlar? Creo que eso es más un tema de popularidad y tener la dolarización como plan para que al que sigue le cueste más. Además hay un tema legal, hay que pasar por el Congreso y habría tantos problemas que ni siquiera generaría la confianza que en su momento se pensó que podía generar la dolarización como forma de salvar la convertibilidad.

Cuando ya estaba muriendo la convertibilidad había dos teorías: quienes decían que había que salir de eso, que eran minoría, ya que Duhalde pierde diciendo que iba a salir de ahí mientras que muchos alrededor de De la Rúa decían que había que dolarizar como una forma de no sacar nunca la convertibilidad, y eso podría generar cierto entusiasmo inversor para salir del círculo vicioso. Hoy no lo veo así, sería una forma más de mantener la confrontación y la disputa política al infinito. Creo que Milei se conformaría con una unificación del tipo de cambio y que eventualmente se salga del cepo. Si algo se cree que podría llegar a cambiar con un nuevo acuerdo con el Fondo, donde entren más divisas, sería un poco para apuntalar esa salida, que me parece bien porque estos artilugios de los cepos que a veces se usan son contraproducentes, como cuando se te va la fiebre tomando aspirina. Pero si tenés una enfermedad, el cepo no te lo soluciona porque es muy difícil ir a un inversor en la economía real.

Javier Milei junto a Donald Trump en Estados Unidos.

Claudio Mardones: Respecto a la relación bilateral con Estados Unidos, hace una semana nos encontrábamos con Javier Milei y Diana Mondino recibiendo a Antony Blinken, todo con mucho cuidado. Al día siguiente, Milei se encontró con Donald Trump y la noticia que llegó aquí fue un contrapunto: por una parte, una relación sobre piedras con los demócratas y un gesto muy afectuoso con el archienemigo de Joe Biden. ¿Cómo cree que va a transitar la Argentina este año necesitando la ayuda demócrata pero apostando por su archienemigo en EE. UU.?

Sí, la verdad que es muy audaz por parte del Presidente ese tipo de involucramientos. Me acuerdo que en el 2004, cuando fue la convención demócrata, asistió Cristina Kirchner (que era senadora y esposa del presidente) y fue criticada por ese acercamiento a los demócratas, donde el presidente Bush iba por la reelección. A la convención republicana fue Scioli como vicepresidente porque quedaba mal si no, pero claramente la preferencia eran los demócratas, porque Cristina era más importante que Scioli.

En ese momento no había una grieta tan fuerte entre los demócratas y los republicanos respecto a la Argentina. De todas maneras, hoy en día hay una grieta muchísimo mayor y me da la sensación de que Milei tiene una visión filosófica más cercana a la de Trump. De todas maneras, la política exterior americana para un país como la Argentina, que es relativamente marginal, está bastante burocratizada. Pasó algo similar con Mauricio Macri con el Fondo: para los americanos Macri era una salida más pro-mercado que los gobiernos kirchneristas. Eso ayudó y claramente hay una relación personal. Además, Trump es una persona a la que le gusta que lo quieran, entonces Macri tenía una buena relación y la manejó bien. No creo que sea algo demoledor en caso de que reelijan a Biden, pero es algo que en algún momento le pueden echar en cara.

