Passerini criticó con dureza al Gobierno nacional: “No nos van a pasar por arriba”

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, formuló duras críticas al Gobierno nacional durante el discurso de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

“Mientras trabajamos codo a codo municipio y vecinos, mientras planificamos lo que haremos en los próximos cuatro años con la ciudad, nos empezamos a encontrar con decisiones nacionales que nos afectan de manera inesperada, injusta, violenta e ilegal”, cuestionó el jefe capitalino.

“Cuando creíamos que comenzaba una etapa de superación de divisiones y que se terminaba la grieta que tanto daño nos había hecho, el camino viene siendo el contrario. Nos retrotrae a épocas que creíamos superadas o por lo menos en camino a serlo. A profundizar la brecha entre el federalismo y el centralismo”, agregó Passerini.

Subsidios al transporte

“El Gobierno nacional está tomando medidas que afectan a los cordobeses. En realidad están afectando a todos los argentinos, sobre todo a los argentinos del interior porque han eliminado el Fondo Compensador del Transporte Público del Interior, pero están manteniendo esos privilegios para el área metropolitana de manera descarada e injusta”, afirmó el intendente durante su alocución en el Parque Educativo Este, en la zona de Campo de la Ribera.

Y luego recordó: “Veníamos dando la lucha ya injusta con el gobierno anterior para que la distribución de los subsidios fuera adecuada y no del 85% para el área metropolitana y sólo el 15%, las sobras, lo que sobraba para el resto de la Argentina”.

“Peleamos para recibir lo que corresponde y no las sobras. Lo que no corresponde siempre va a ser el total de lo que se distribuye, pero nos encontramos con una decisión que eliminó para el interior hasta esas sobras. Nos están dando cero, mientras seguimos aportando con nuestros impuestos nacionales”, enfatizó.

Así ejemplificó que “esta semana el Estado nacional decidió girar por lo devengado por el impuesto a los combustibles que pagamos en cada estación de servicios de Córdoba, de Mendiolaza, de Malvinas, de Montecristo, de Villa Huidobro” alrededor de “265 mil millones de pesos sólo al área metropolitana para los primeros cuatro meses del año”.

Y luego se preguntó para inmediatamente responder: “¿Saben cuánto le dieron al interior en todo el año pasado? 108 mil millones de pesos”.

Cómo sigue

“Este es un reclamo que no vamos a dejar de hacer. Estamos agotando las instancias institucionales. No vamos a dudar en ir a la justicia para defender los intereses de los cordobeses”, recalcó.

Además contó que no se quedó “quieto ni callado”. “Nos pusimos a trabajar junto a intendentes de casi todas las provincias y de todos los espacios políticos que representamos. Fuimos a Buenos Aires y reclamamos lo que nos corresponde”, añadió

Luego endureció sus críticas hacia la administración de Javier Milei, aunque sin nombrar expresamente al presidente. “No voy a permitir las injusticias, el ataque al gobernador, la discriminación y el maltrato hacia los cordobeses. No voy a dejar de pelear por cuidar a Córdoba. No nos van a pasar por arriba”, afirmó.

“Somos conscientes de que estamos atravesando un momento complejo así como también comprendemos y compartimos que no podíamos seguir como veníamos”, argumentó Passerini.

Y finalmente concluyó en esta parte de su largo mensaje: “Vamos a defender como corresponde nuestra historia, nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. No vamos a dejar de decir lo que son nuestros convencimientos y verdades. Aportamos visiones con respeto, pero recibimos ataques que afectan a nuestros vecinos. No hacemos planteos sin sentido ni amenazamos, pero no vamos a permitir que se provoque o insulte a los cordobeses. Vamos a defender a Córdoba y que nadie tenga ninguna duda”.