Francisco Paoltroni: "Somos hiperinflacionarios de nacimiento"

Francisco Paoltroni sostuvo que es esencial un cambio de legisladores para llevar a cabo las reformas de gobierno y negó la crisis con los gobernadores tratando a los opositores de "artistas". Además, afirmó que el país tiene la ventaja de tener un presidente que es "líder mundial de la economía". "Si no estuviéramos haciendo este esfuerzo todos los argentinos para atravesar esta situación, no sería posible”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Francisco Paoltroni es senador nacional de La Libertad Avanza.

Alejandro Gomel: ¿Qué expectativa hay con respecto a lo que puede pasar esta noche?

Hay un cambio de paradigma y creo que va a ser un día bisagra en nuestra historia.

Aquí va a haber un mensaje de nuestro presidente que va a dejar huellas, sin dudas, y va a marcar un antes y un después en la historia del país.

De por sí ha elegido un nuevo horario, también es algo histórico, un horario en donde las familias están en la comodidad de su hogar para recibir el mensaje del presidente, que es lo que se busca, llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posible con un mensaje directo.

AG: ¿Por qué un antes y un después? ¿Qué hay que esperar del discurso esta noche?

Porque estamos recorriendo un camino, que empieza a ser visible para la mayoría, de desarrollo y crecimiento económico.

Argentina está en un contexto internacional favorable totalmente. Todo lo que produce la Argentina tiene demanda y buen precio internacional.

Entonces, que coincida este escenario con un presidente economista, con la claridad y el conocimiento que tiene que tener en esta materia que ha sido permanentemente fracaso de los argentinos, es una garantía que esta vez vamos a poner definitivamente en el camino el crecimiento y el desarrollo económico y que esta sea nuestra última crisis.

Día 82: Milei, cara a cara con la casta (parte 2)

AG: ¿La gente aguanta? ¿Hasta dónde puede aguantar?

Por supuesto. Y esto es gracias al esfuerzo del conjunto de la sociedad. Si no estuviéramos haciendo este esfuerzo todos los argentinos para atravesar esta situación, no sería posible.

Pero aquí viene de la mano también del cambio cultural, de que aquí no hay magia, de que no se puede gastar más de lo que se recauda y de que no podemos vivir sin lo básico de un país que es tener moneda y crédito, que es lo normal en cualquier país del mundo, nada más que nosotros hemos naturalizado esa situación, somos hiperinflacionarios de nacimiento ya.

Pero bueno, como dije anteriormente, tenemos esta gran ventaja de tener un presidente que es economista y líder mundial de la economía.

Entonces no es persuadible en los temas económicos, qué es lo que ha traído a recurrentes fracasos a la Argentina en diferentes periodos y diferentes gobiernos. Y la verdad es que es transversal a cualquier color político.

Terminó la reunión de la Bicameral que analiza el DNU de Javier Milei: "Queremos que vengan los funcionarios y expliquen"

Claudio Mardones: Ayer, en la segunda reunión de la comisión bicameral de trámite legislativo, Nicolás Massot dijo que “este DNU, aparentemente, se va a caer dentro de poco” y le recomendó al oficialismo que empiece a preparar leyes para reemplazar esta posible caída. Y por otro lado, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, viene de cerrar el periodo de extraordinarias luego de haber desconocido cuatro pedidos de la oposición para sesionar y tratar el DN. ¿Qué espera?

En realidad aquí hemos estado, desde el Gobierno, concentrados en ordenar la economía. Este es el primer objetivo, porque si no se ordena esta primera cuestión, el resto no pasa nada.

Ahora, nuestro presidente durante toda la campaña habló de reformas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Y yo me tomo el atrevimiento de rebautizar esos dichos como reformas de primera elección, reformas de segunda elección y reformas de tercera elección.

Según Francisco Paoltroni, el discurso de Milei marcará "un antes y un después en la historia".

Para llevar adelante la reforma profunda de la República Argentina, indudablemente vamos a tener que tener otra composición en las cámaras. Y eso significa que ingrese gente nueva, que ingrese gente que abrace las ideas de la libertad y dispuesta a desarmar a la máquina de impedir.

Pero esto no quiere decir que nos vaya a ir mal en la economía, porque la economía está siendo controlada. El dólar ayer cerró en $1000, el oficial está en $850. Posiblemente a mediados de abril se unifiquen los tipos de cambio. Posiblemente en noviembre ya tengamos libre competencia de monedas y la Argentina no va a parar de crecer.

Por lo tanto, en este camino, en la medida que se recambien los legisladores, se van a llevar adelante estas reformas profundas que van a poner a la Argentina en el lugar donde siempre debería haber estado, alrededor de los 15 o 20 países con mayor economía del mundo.

Congreso en vilo: Milei inaugura las sesiones ordinarias y hay enorme expectativa por su mensaje

CM: Parece que los 39 votos que le permitieron a Villarruel definir las autoridades, ya no están, y si hay una próxima sesión existen chances de que vuelva a aparecer una mayoría adversa al oficialismo, pero en este caso contra el DNU 70/23. ¿Qué van a hacer en ese sentido? ¿Qué están analizando?

Bueno, pero si no están dispuestos a acompañar las reformas profundas y ya lo han dejado en evidencia en la Cámara de Diputados, ¿qué más queda por hacer? Hay que esperar a que la Cámara vaya cambiando.

CM: ¿O sea que no van a sesionar? ¿Usted cree que no van a sesionar?

No sé si no voy a sesionar. Yo en lo personal quiero sesionar y sacar todos los trámites que se puedan sacar porque hay cosas que son insólitas.

Hay, por ejemplo, embajadas que desde hace cinco años están esperando el nombramiento de vicecónsules.

CM: Otro problema, como usted dice. Y en la Comisión de Acuerdos, tiene todas las designaciones de militares y embajadores en comisión.

Todo es una vergüenza. Entonces, si no te acompañan a aprobar las leyes que necesita la Argentina y la gente votó, bueno señores, por lo menos acompáñennos con estos trámites menores que a eso calculo que no se van a poder negar, porque si no ya no podrían y ni siquiera deberían percibir que la dieta que perciben por no hacer nada.

Diputados de UxP y La Libertad Avanza firmaron un proyecto para pedirle información a Caputo sobre un tren

CM: ¿No le parece que después de la crisis patagónica empezó a aparecer una de las razones por las cuales esos 39 votos que tuvo Villarruel empiezan a diluirse?

Primero, no veo ninguna crisis, al contrario, nada más alejado.

CM: ¿Usted no considera que hubo una crisis con el gobernador Ignacio Torres esta semana?

Pero no, pero no.

CM: ¿Tampoco con los gobernadores patagónicos? ¿Cómo definiría esa situación?

Hay más artistas que legisladores. Acá no hay crisis, nada más alejado de eso. Se empieza a ver la luz al final del túnel.

Yo no vi cadena de medios ayer hablando de cómo baja el dólar. Dentro de poco vamos a tener un problema del efecto holandés, porque va a bajar tanto el dólar.

"No me voy a dejar apretar", dijo Torres y agravó la pugna con Milei: "Nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias"

CM: Ahí está el problema, porque la centralidad parece que está puesta en la inflación y en un escenario en donde se siguen multiplicando los conflictos. Pero ahí hay un elemento, la macroeconomía, en parte, se ordena o se desordena por las medidas del Gobierno, también porque hay una parte de la ley ómnibus que no prosperó, pero la otra parte, el intento de intervenir directamente en la microeconomía, es el DNU 70/23.

Con o sin DNU, con o sin Ley Bases y puntos de partida para la Argentina, se va a dominar la economía y se va a llegar para que, en las elecciones del año que viene y en la reelección del 27, se concrete el plan de reforma profunda en la República Argentina. Que los mismos de siempre se niegan absolutamente porque saben que se van a quedar afuera, y muchos de los que han estado en la escena política, van a pasar a ser cadáveres políticos. Y se resisten a eso, quieren una vida de privilegios y de estar en el escenario permanentemente.

Pero es a lo que la gente quiso ponerle punto final en la elección, le va a volver a poner punto final en el 25 y le va a poner el sello en el 27.

Argentina está entrando en un ciclo económico totalmente favorable. Esto excede ya al escenario político argentino. El mundo conspira a favor de la Argentina y de Sudamérica. Por eso esto es un camino de ida.

Obviamente, los que hacen un negocio de la política en los últimos 20, 30, 40 o 70 años, se resisten y se desesperan porque se dan cuenta que si a los argentinos nos va bien, termina este negocio que ellos han mantenido.

Hernán Madera: “A Javier Milei no le interesa la reelección, porque es alguien que está dispuesto a ir bien a fondo”

AG: ¿Imagina una reelección del presidente?

Pero por supuesto, escúcheme, yo soy productor agropecuario, nosotros planificamos a diez años.

AG: ¿Y aquí hacen falta ocho años por lo menos?

Tres elecciones, querido, para renovar el 100% de las dos cámaras. Pasamos una, falta la del 25 y falta la del 27. Vos hiciste una renovación total de diputados y senadores, y ahí te van a aprobar la reforma profunda que el país necesita, para dejar 70 años de atraso, para dejar las crisis que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, y nosotros.

AG: Generalmente cuando se habla de reelecciones se lo emparenta a la casta política.

No, la Constitución prevé una reelección y eso es normal.

Lo que sí, en nuestro caso de la provincia de Formosa, imagínate que que toda esta gente que se resiste a los cambios en Formosa modificaron la Constitución, tenes la reelección indefinida, y el presidente del bloque de Unión por la Patria, Mayans, es el representante de Gildo Insfrán, la vergüenza y la inconstitucionalidad más grande está representada en haber engañado a la Constitución. Estamos mostrando un fallo de la Corte en este sentido.

Milei: "Hagamos que este país en 35 años sea una potencia, rompamos las urnas el 22 de octubre"

AG: Milei hablaba de 30 años que hacían falta para renovar y para ser un país del primer mundo.

Yo te estoy hablando de hacer las reformas. Cuando vos pusiste el auto en una dirección o el barco en una dirección, obviamente llegar a estar dentro de las 20 potencias mundiales va a llevar 30 años, ahora hacer las reformas de las que estamos hablando va a llevar cuatro años.

CM: Habla en términos de mediano y largo plazo, pero en el corto plazo no logro escuchar una definición de si el Senado va a sesionar o no

Es lo que le dije, lograremos el consenso en trámites menores. A ver señores, ¿qué tienen ustedes contra los vicecónsules de España?

CM: No, pero ahí es donde yo le digo, porque como ya hay cuatro pedidos para tratar el DNU 70/23 en el recinto, y la titular del Senado no lo convoca, hay un movimiento defensivo del oficialismo, pero eso va a implicar entonces que el Senado no sesione.

Y sesionará para otras cosas, como le estoy diciendo, yo en lo personal estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, la presido, y tengo un interés absoluto en sacarle los trámites a los embajadores, porque me da vergüenza el destrato y el desprecio que se le ha tenido a nuestros clientes, a nuestros socios.

CM: ¿Y en la comisión de acuerdos no teme que esta situación de que no se trate el DNU 70/23 implique que esto genere un efecto dominó en otras comisiones y que se profundice esa situación?

Yo creo que muchos de los legisladores que apostaban a una crisis económica, inflacionaria y que a Milei todo esto se le vaya de las manos, en la medida que vean que la economía está controlada y van a empezar a recular, porque obviamente van a ir quedando en el ostracismo si mínimamente no acompañan con algo.

El cogobierno de Macri- Milei

CM: ¿Con algo como que? Porque el DNU 70/23 parece un parteaguas, que Nicolas Massot, un integrante de la bicameral, que era aliado de Hacemos Coalición Federal, insista en que es muy posible que el DNU caiga, es porque no está flojo de papeles.

Tendrá que preguntarle al diputado si está para acompañar cambios o está para poner las trabas, eso ya se lo tiene que preguntar a él. No te puedo ayudar con esas preguntas.

CM: La relación entre Milei y Villarruel en este momento, ¿cómo la definiría?

Esa pregunta se la tienen que hacer a ellos.

CM: Bueno, pero usted estuvo a un paso de ser presidente provisional del Senado.

Sí, ¿y qué tiene que ver eso?

CM: Y que posiblemente podría tener más acceso a alguna información respecto a esta situación.

No, en absoluto. Yo vine a trabajar y estoy todos los días trabajando 16 horas por día.

Aparte vengo de una provincia como la de Formosa, que si en una provincia las ideas de la libertad tienen que causar efecto, bueno, justamente es Formosa.

Miren el dólar, la tasa de interés y vayan comunicando como día a día se van acomodando las cosas.

