El ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrá este jueves una reunión con la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en el marco del encuentro de ministros del G20 que comenzó este miércoles en Brasil y que continuará durante la presente jornada.

La reunión con la funcionaria de la administración de Joe Biden se realizará a partir de las 14 horas en el Pabellón de la Bienal de San Pablo, el edificio modernista de vidrio y curvas de concreto que alberga la primera reunión de ministros de Finanzas y presidentes del Banco Central del G20 bajo la presidencia brasileña, informó la agencia Télam.

Esto ocurrirá apenas días después de que el presidente Javier Milei viajara a Washington para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) organizada por el expresidente norteamericano, y contrincante del mandatario en la carrera por la Casa Blanca, Donald Trump.

El titular del Palacio de Hacienda también tiene en agenda, según divulgó el Ministerio de Economía, encuentros bilaterales para este 29 de febrero con el ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, y con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Este diálogo con la funcionaria norteamericana tendrá lugar, a su vez, tras el encuentro que, este miércoles, mantuvo con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Tras la reunión, el funcionario del gabinete libertario remarcó que el organismo "celebra y apoya las medidas y los resultados obtenidos por esta nueva administración". "Los equipos continuarán trabajando en la mejor estrategia para seguir apoyando los esfuerzos del país", agregó.

Con esas expresiones, compartió una imagen en su cuenta de X (ex Twitter) en donde ambos aparecen sonrientes. Dicha fotografía también fue difundida por la ex Directora General del Banco Mundial, quién resaltó "los esfuerzos sostenidos de las autoridades para restaurar la estabilidad".

"Excelente reunión con el ministro argentino Luis Caputo", escribió. A su vez, saludó "los esfuerzos sostenidos de las autoridades para restaurar la estabilidad, apoyar a los más vulnerables y generar apoyo para las reformas".

