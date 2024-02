Caputo y Georgieva del FMI calificaron como "excelente" la reunión que mantuvieron en Brasil

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco del encuentro de ministros del G20 que comenzó este miércoles en Brasil y que continuará durante el jueves.

Dijeron presente, formando parte de la comitiva argentina, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning, y el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Tras la reunión, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que el organismo "celebra y apoya las medidas y los resultados obtenidos por esta nueva administración". "Los equipos continuarán trabajando en la mejor estrategia para seguir apoyando los esfuerzos del país", agregó.

Con esas expresiones, compartió una imagen en su cuenta de X (ex Twitter) en donde ambos aparecen sonrientes.

Dicha fotografía también fue difundida por la ex Directora General del Banco Mundial, quién resaltó "los esfuerzos sostenidos de las autoridades para restaurar la estabilidad".

"Excelente reunión con el ministro argentino Luis Caputo", escribió. A su vez, saludó "los esfuerzos sostenidos de las autoridades para restaurar la estabilidad, apoyar a los más vulnerables y generar apoyo para las reformas".

Excellent meeting with 🇦🇷 Argentina Minister @LuisCaputoAR on the margins of #G20Brasil. I welcomed the sustained efforts of the authorities to restore stability, support the most vulnerable, and build support for reforms. pic.twitter.com/w8bBTbER6O