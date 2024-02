El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a criticar en duros términos a su par de Rusia, Vladimir Putin, pero en esta ocasión fue un poco más allá y lo tildó como un "loco hijo de puta" durante un acto público de recaudación de fondos celebrado el miércoles en California. Más tarde, el líder ruso lo trató de "grosero" y sostuvo que su reelección sería mejor para él que el regreso de Donald Trump al poder.

"Tenemos un loco hijo de puta como ese tipo Putin, y otros, y siempre tendremos que preocuparnos por el conflicto nuclear, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima", aseguró el Jefe de Estado estadounidense en un discurso corto que realizó en el evento que tuvo lugar en San Francisco, al que asistió un grupo de periodistas.

Un fiscal especial afirmó que la memoria de Joe Biden está “significativamente limitada”

En inglés, Biden textualmente utilizó las tres letras "SOB", abreviatura de "son of a bitch", sigla que podría equipararse a "HDP" ya que el insulto se traduce al español como "hijo de puta" o "hijo de perra". Además, Biden adelantó que Estados Unidos anunciará este viernes un paquete de nuevas y fuertes sanciones contra Rusia luego de que se registrara la muerte del líder opositor ruso Alexéi Navalni, que se hallaba en prisión.

Esta no es la primera vez que el referente demócrata apunta contra el líder del Kremlin en fuertes términos. Ya lo había llamado "carnicero" y "criminal de guerra" a inicios de 2022, cuando ordenó la invasión a Ucrania. "Rusia ha estrangulado la democracia y ha tratado de hacerlo en otros lugares, no sólo en su patria", había sostenido en ese momento.

Además, cuando tenía micrófono abierto en enero de 2022, Biden también había llamado "estúpido hijo de puta" a Peter Doocy, periodista de Fox News.

Vladimir Putin.

Por su parte, portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de "inmensa vergüenza" las declaraciones del presidente estadounidense. "Si el presidente de este país utiliza este léxico, es inevitablemente vergonzoso", comentó en diálogo con la prensa de su país.

Según el funcionario, estas declaraciones "tan maleducadas no pueden herir al dirigente de otro Estado, todavía menos al presidente Putin". "Está claro que Biden, por intereses políticos nacionales, muestra un comportamiento en el estilo de vaquero de Hollywood", agregó Peskov.

Putin ironizó el insulto de Biden

Acorde a lo consignado por la agencia de noticias TASS, el presidente ruso afirmó que consideraba que la reelección de Biden sería mejor para Rusia que el retorno al poder de Trump. "Evidentemente no puede decirme 'Volodia, bien hecho, gracias por el apoyo, me has ayudado mucho", lanzó en tono de burla.

"Entendemos lo que está pasando allí desde el punto de vista de su política interna y esta reacción es absolutamente adecuada, lo que significa que tenía razón", añadió Putin.

Tras las declaraciones del presidente norteamericano apuntando directamente contra el mandatario ruso por la muerte de Navalni, aseguraron que Occidente se "apresuró a culpar a Putin" sin esperar a tener pruebas concretas y que su reacción al deceso del dirigente opositor es "inaceptable e injustificada".

FP