Kamala Harris se dice "preparada para gobernar" mientras arrecian críticas a Biden por su edad y "mala memoria"

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se declaró capacitada para gobernar en medio de las críticas contra el presidente Joe Biden por sus continuas lapsus, especialmente después de que un informe sobre la retención de documentos clasificados le retratase como un "anciano bien intencionado y con mala memoria".

"Estoy preparada para gobernar. No hay dudas sobre ello", afirmó Harris durante una entrevista realizada la pasada semana a bordo del avión presidencial 'Air Force Two' con el diario The Wall Street Journal, pero publicada este lunes. Agregó que todos los que saben cómo trabaja conocen su "capacidad" de liderazgo.

Biden defendió su capacidad mental ante las acusaciones de un fiscal: "Mi memoria está bien"

Todos los que la ven en el cargo "se van plenamente conscientes de mi capacidad para liderar", dijo Harris, la primera vicepresidenta negra, del sur de Asia y mujer en la historia de Estados Unidos.

La avanzada edad de Biden se convirtió en un tema central de la campaña electoral para las presidenciales de noviembre muy a su pesar y dirigió el foco hacia Harris, que le sucedería en el puesto si renunciara o quedara incapacitado.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que estaba lista para desempeñarse como líder, en una entrevista del Wall Street Journal publicada el lunes, mientras aumentan las preocupaciones de los votantes sobre la edad del presidente Joe Biden en un año electoral.

Qué dice el informe del fiscal especial que calificó a Biden como "anciano bien intencionado y con mala memoria"

Las declaraciones de Harris se produjeron dos días antes de que el fiscal especial Robert Hur concluyese en un mordaz informe de 400 páginas que la memoria de Biden está "significativamente limitada".

La Casa Blanca cargó contra el fiscal por las críticas "gratuitas e inapropiadas" sobre la agudeza mental del mandatario de 81 años, que a veces tartamudea, confunde nombres y se muestra muy cansado.

Un fiscal especial afirmó que la memoria de Joe Biden está “significativamente limitada”

"Cuando la conclusión inevitable es que los hechos y las pruebas no respaldan ninguna acusación, uno se pregunta por qué este informe dedica tiempo a hacer críticas gratuitas e inapropiadas al presidente", afirmó Ian Sams, el portavoz de la oficina del asesor legal.

"Cuando eres el primer fiscal especial en la historia que no inculpa a nadie, hay presión para criticar", afirmó. Agregó que hubo un comentario que ofendió profundamente a Biden: "Sugerir que no podía recordar cuándo murió su hijo está realmente fuera de lugar", añadió Sams.

"Estoy lista para servir. No hay duda al respecto", dijo Harris al periódico The Wall Street Journal cuando se le preguntó si las preocupaciones de los votantes sobre la edad de Biden significaban que debía convencerlos de sus credenciales.

Tras la publicación del informe, Biden afirmó a la prensa que su memoria estaba "bien", si bien poco después confundió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con el egipcio, Abdelfatá al Sisi, alimentando nuevamente las críticas sobre su estado de salud.

"Soy bien intencionado, soy un hombre anciano y sé lo que estoy haciendo. Soy presidente y pondré a este país nuevamente en pie". "Mi memoria es buena", afirmó muy enojado de que el informe mencione que olvidó el día del fallecimiento de su hijo Beau. "¿Cómo diablos se atreve?", dijo.

Una nueva confusión de Joe Biden: recordó al fallecido Helmut Kohl en vez de a Angela Merkel

La propia Harris afirmó en declaraciones a la prensa que los comentarios del fiscal, concretamente sobre la fecha de la muerte de su hijo Beau, fueron "gratuitos, inexactos e inapropiados". Además, calificó el informe del fiscal especial de "motivado políticamente".

"La forma en que se caracterizó el comportamiento del presidente en ese informe no podría ser más errónea en cuanto a los hechos y (estaba) claramente motivada políticamente", declaró Harris.

La edad de Joe Biden fue durante mucho tiempo su talón de Aquiles, pero una investigación de un fiscal especial que sugiere que ni siquiera puede recordar cuándo murió su hijo la ha convertido en potente arma en su contra en un año electoral.

"Cuando se trata del papel y la responsabilidad de un fiscal en una situación como esa, deberíamos esperar que haya un nivel de integridad más alto del que vimos", sentenció la vicepresidenta.

Para el senador demócrata John Fetterman está claro que Hur tenía intenciones como "designado por Trump". "Fue sólo una difamación y un golpe bajo", afirmó.

La mayoría de los estadounidenses cree que Biden y Trump son demasiado mayores para ser reelectos

Según un sondeo de ABC News/Ipsos realizado entre el 9 y el 10 de febrero, más de la mitad de los estadounidenses consultados cree que tanto Biden como su predecesor, Donald Trump, son demasiado mayores como para volver a competir por la Casa Blanca como ya hicieran en 2020.

En concreto, un 59 por ciento de los encuestados concluye que tanto Trump como Biden ya no están capacitados, por edad, para dirigir el país.

Biden ganó las primarias en Carolina del Sur: "Nos han puesto en el camino para convertir a Trump en un perdedor"

En el caso particular de Biden, el porcentaje es claramente mayoritario: un 86 por ciento creen que es demasiado mayor para volver a ser presidente del país, mientras que un 62 por ciento cree que el magnate republicano no debería ser electo para un segundo mandato.

El informe del fiscal especial sobre las "facultades disminuidas" de Biden animó a los republicanos en su campaña contra el presidente demócrata.

Una serie de encuestas muestran que la edad de Biden es una de las mayores preocupaciones para los votantes estadounidenses. Tendría 82 años al comienzo de un eventual segundo mandato y 86 al finalizarlo.

En una intervención este viernes ante la Asociación Nacional del rifle, el propio Trump se permitió opinar sobre el estado mental de Biden. "Me pregunto si se da cuenta de que está vivo", dijo el exmandatario de 77 años.

"Un hombre demasiado incapaz de rendir cuentas por la mala gestión de información clasificada ciertamente no es apto para el Despacho Oval", estimó el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, cercano a Trump.

Encuesta electoral en EE.UU: Trump aventaja a Biden por 11 puntos entre los votantes independientes

Y jugando con una frase del informe, el también congresista republicano Kevin Hern escribió: "Un 'anciano bien intencionado y con mala memoria' que tiene acceso a los códigos nucleares...".

Harris asumió un papel cada vez más importante en la campaña de reelección de Biden, centrándose en temas como el aborto, antes de las elecciones de noviembre en las que se espera que se enfrente a una revancha con el expresidente Donald Trump.

Sin embargo, en las encuestas tanto Joe Biden como Kamala Harris cuentan con índices de aprobación bajos en esta campaña por otros cuatro años en la Casa Blanca, que posiblemente disputarán en las urnas a Trump.

ds