Hoy fue el día de estreno, en la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20, de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. El escenario que diseñó no podría ser más optimista: en comparación con años anteriores, la economía norteamericana alcanzó 3,3% en 2023, de modo que en ese progreso acompañó el ascenso de la economía global “que creció por encima de lo esperado, en cuanto a la inflación experimentó una caída”. Yellen admitió con todo que la velocidad de la subida este año puede ser menor, pero “no habrá recesión”.

Sentada al lado de Marina Silva, ministra de Medio Ambiente de Brasil, la secretaria del Tesoro reafirmó el apoyo a uno de los ejes de esta cita del G20, que apuesta al fortalecimiento de los bancos de desarrollo multilaterales (como el BM, el BID y el Banco Latinoamericano de Desarrollo) que en principio dispondrían de 200.000 millones de dólares para aumentar su capacidad de préstamos en los próximos años. “Esos bancos deben ayudar a movilizar las inversiones privadas, para apoyar a los países emergentes”, concluyó.

Con ese entorno positivo, que parece sugerir posibilidades de aprovechamiento, aterrizan esta noche en la capital paulista el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili; donde seguramente se encontrarán con la directora general del FMI, Kristalina Georgieva; con Janet Yellen; con los Ministros de Economía de España, Carlos Cuerpo; de Italia, Giancarlo Giorgetti; de Francia, Bruno Le Maire y de Alemania Christian Lindner. Pero no podrá tener una cita “face to face” con su colega brasileño Fernando Haddad, quien se contagió de COVID, lo que le impide estar en la cita en forma presencial.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen

La presencia de la ministra Marina en la conferencia de prensa de este mediodía, fue una opción del propio Haddad, según contó ella. Y en ese contexto, la funcionaria estadounidense sostuvo que la Casa Blanca “se comprometió a combatir los cambios climáticos, con apoyo financiero a los países en desarrollo”.

El tono de Yellen fue muy poco simpático al hablar de Rusia, del conflicto con Ucrania y de los 300.000 millones de dólares en activos rusos inmovilizados en el exterior. La secretaria negó la posibilidad de incautar parte de ese dinero “porque hacer eso requiere un cambio en las leyes de Estados Unidos”. Sin embargo, juzgó que los europeos deben analizar sus posibilidades de desbloquear las inversiones para “respaldar la resistencia de Ucrania y garantizar su reconstrucción”.

El ministro de finanzas de Rusia, Antón Siluanov, replicó media hora después en un rápido encuentro con los periodistas que cubren las reuniones en el Pabellón de la Bienal. Para él, esa eventual iniciativa “socava los fundamentos y pilares del sistema financiero mundial", al exponer "las reservas de oro y de divisas” a decisiones políticas. “Quiénes más daño se harán son los mismos que se proponen incautar las reservas rusas” añadió.

Caputo viaja a San Pablo a la reunión de Ministros del G20 y tendrá encuentros claves

Subrayó que a Rusia no le faltan elementos para la respuesta: “Nosotros también hemos congelado una cantidad considerable de activos extranjeros”. Desde su punto de vista, “decisiones de este tipo no hace más que agravar la tensión internacional, cuando debemos reducirla. No tengan dudas que, de accionar en esa dirección, obtendrán una réplica simétrica”.

Otro capítulo internacional abordado por Yellen fue el de Israel y la guerra desatada en la Franja de Gaza. “El Tesoro está preocupado con la economía de Tel Aviv y la de Cisjordania. Le escribí una carta al premier Benjamin Netanyahu sobre el tema y dije que bloquear residentes de Cisjordania que trabajaban en Israel tiene un efecto muy negativo sobre la economía regional”. Le solicitó, también, que libere los recursos destinados a la Autoridad Palestina, que permanecen en manos del gobierno israelí. “Somos conscientes de los riesgos que enfrentan las perspectivas globales” admitió, debido a los dos grandes conflictos que conmueven la arena internacional.

Gi