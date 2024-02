Advertencia del FMI por el ajuste y el impacto en los sectores vulnerables

La número 2 del FMI Gita Gopinath tuvo una breve estadía en el país en la que pudo mantener una serie de extensas reuniones de trabajo, que incluyó sobre todo, al presidente Javier Milei. En la previa, había mantenido un encuentro con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. También mantuvo una charla con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro político, Guillermo Francos.

Antes de reunirse con Milei, la funcionaria del FMI pidió reunirse con Karina. Tuvo un encuentro cálido con la persona de máxima confianza del Presidente en la previa.

Pero más allá de las fotos, los gestos de cordialidad, y los comunicados cargados con elogios y buenos deseos, la funcionaria del Fondo le hizo saber al Gobierno de Milei que veían con mucha preocupación el ajuste fiscal que están llevando a cabo.

El organismo encendió las alarmas no tanto por los números, si no por la situación de los sectores más vulnerables. Además, Gopinath aprovechó la ocasión para transmitir que el organismo no ve con buenos ojos que el Presidente avance en una dolarización. Esos, fueron parte de los ejes principales de la reunión que mantuvo con el jefe de Estado.

La visita de la funcionaria del FMI se dio en medio de rumores de devaluación

Milei reconoció en una entrevista en TN que habían conversado del tema. Eligió llamarlo “competencia de monedas” que incluya al peso, pero aclaró que sería durante una “transición”, lo que ratifica que la meta sigue siendo dolarizar la economía.

En materia, la propia primera subdirectora gerente dejó claro el parecer del organismo: solicitó que “la carga del ajuste no recaiga en las familias trabajadoras”.

Y es que el propio Javier Milei sostuvo ser “más ortodoxo” que el FMI y reconoció que el organismo no le habría pedido un ajuste fiscal tan fuerte como el que está llevando a cabo, de la mano de Caputo y Posse.

El desembarco de Gopinath en el país exhibe el interés del organismo en el país, sobre todo por el volumen del crédito otorgado en tiempos de Macri. El Presidente reconoció que se podría avanzar en un nuevo acuerdo, y hasta dejó abierta la puerta a que haya nuevos desembolsos aunque estuvo lejos de ser confirmado.

Gita Gopinath. Foto: Télam

La visita de la funcionaria se dio en medio de rumores de una nueva devaluación. Y es que paradójicamente los dólares se encuentran calmos. Con una economía inflacionaria pero con el gobierno jugando para quitar los pesos del mercado, la brecha se achicó considerablemente.

Aún en un marco en el que la inflación de enero estuvo en el 20%, el dólar no sirvió como refugio de valor. Y es que muy por el contrario son muchas las familias que se están consumiendo sus ahorros para llegar a fin de mes. Hecho que el Presidente celebró en las redes sociales.

La estrategia del Gobierno implica una devaluación suave mes a mes (denominada crawling peg) muy por debajo de la tasa de inflación lo que podría atrasar el tipo de cambio. Caputo le hizo saber a Gopinath que no está en el menú de su cartera realizar una nueva devaluación.

La funcionaria del organismo en el que EE.UU. es el socio mayoritario aprovechó su primera visita al país para reunirse con dirigentes de la CGT. También se reunió con representantes de la sociedad civil y con la dirigente industrial, Carolina Castro.