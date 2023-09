Milei: "Hagamos que este país en 35 años sea una potencia, rompamos las urnas el 22 de octubre"

El economista y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, brindó este viernes una conferencia de prensa en Parque Norte, a la que asistieron cientos de personas, entre periodistas, integrantes de las listas de La Libertad de Avanza y militantes. Durante su disertación, el postulante a la Casa Rosada de explayó sobre la crisis económica y los lineamientos de su propuesta en caso de convertirse en el próximo mandatario nacional.

Fiel a su estilo rockstar, Milei irrumpió en el escenario mientras sonaba la canción de La Beriso "Vamos por la gloria".

"¡Viva la libertad carajo!", fueron las primeras palabras del economista outsider, ante un público que cantaba "La casta tiene miedo!".

Ante empresarios, dirigentes y referentes sindicales, el libertario expuso los lineamientos de su plan económico, además de recolectar fondos para lo que resta de campaña hasta el 22 de octubre.

Javier Milei. Foto: Prensa LLA

El discurso de Milei comenzó a las 20.20, cuando fue recibido con el cantito "La casta tiene miedo", y arengó a los militantes: "Vamos a ganar en primera vuelta".

El postulante presidencial también presentó en público, tras haberlo hecho en una entrevista más temprano, al economista Emilio Ocampo como su presidente del Banco Central, con el principal objetivo de cerrarlo.

"La historia te recordará como la persona que asesinó a la inflación", le dijo. Lo mismo hizo con Guillermo Ferraro, a quien anunció como ministro de Infraestructura.

El economista estuvo acompañado por Ramiro Marra, Carolina Píparo, Bertie Benegas Lynch, Oscar Zago, Karina Milei, Carlos Kikuchi, Francisco Oneto, Agustín Romo, Agustín Coto y Nahuel Sotelo, entre otros.

Acto de Javier Milei en Parque Norte. Foto: NA

El evento se montó en un sobrio salón con butacas celestes, cada una adornada con una bandera argentina, al igual que la iluminación que mostró los colores celeste y blanco.

"Si mejoramos nuestra fiscalización y si logramos que más gente vaya a votar, no les quede ninguna duda que vamos a tener un 'Viva la libertad carajo'", arengó el economista.

"Frente a las dudas, quiero que conozcan al que va a ser el presidente del Banco Central de la República Argentina y que lo va a cerrar, el doctor Emilio Ocampo", lanzó Javier Milei.

Antes de abordar su exposición, el libertario anticipó los ejes de la charla: la decadencia argentina, la lógica del modelo liberal y los lineamientos de una eventual gestión de La Libertad Avanza.

"Desde nuestra posición, la decadencia argentina arrancó hace un poco más de cien años, con el primer populista llamado Hipólito Yrigoyen, que contaminó de socialismo a la Argentina", comenzó a disertar Milei.

"De ser el país más rico del mundo a inicios del siglo XX, hoy somos 140 al tipo de cambio paralelo, tenemos 40% de pobres, 10% de indigentes, con el agravante de que Argentina siendo un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con un presión fiscal en el campo del 70%, quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y en Argentina hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer", argumentó Milei.

"¿Para que sirve el Estado presente si no es para hacer rico a los políticos chorros? La solución es el capitalismo. El único modelo exitoso a lo largo de la historia, que conduce al máximo bienestar", insistió.

Milei encabeza una encuesta nacional con Massa a un punto de distancia y Bullrich se ubica tercera

Principales frases de Javier Milei en Parque Norte

Javier Milei. Foto: Prensa LLA

- "Cuando se creó el Banco Central la inflación era del 0.9 por ciento".

- "El primer socialista fue Hipólito Yrigoyen, contaminando con ideas socialistas un país que crecía".

- "El mejor presidente de la historia argentina fue Carlos Saúl Menem".

- "Cuando los políticos se quedaron sin financiamiento, luego de Menem, los políticos volvieron a llevarse puesto el Banco Central".

- "Hoy la inflación viene viajando al 470% si miramos la inflación en alimentos, por lo tanto estamos camino a una hiperinflación, por eso es una locura que se defienda tener un Banco Central".

"La locura no es no tener Banco Central, sino tenerlo. Tenemos indicadores sociales peores que en 2001. El desequilibrio del Central están en niveles similares a 1989 en la antesala de la hiperinflacion. Están todos los elementos dados para que tengamos la peor crisis".

"Argentina tiene la presión fiscal más alta del mundo. Tenemos 170 impuestos y 300 mil regulaciones. Este país así es inviable. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Si seguimos así el único destino es ser la villa miseria más grande del mundo. De los últimos 122 años Argentina tuvo déficit en 112; tuvo 22 crisis, de las cuales 20 tuvieron origen fiscal".

- "Tenemos un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en el Rodrigazo".

- "Tenemos que sumar indicadores sociales que son peores que los del 2001".

- "Gracias a este equipo maravilloso que me acompaña, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para poner a la Argentina de pie y para que en 35 años volvamos a ser una potencia mundial".

- "Cuando ocurre el desastre monetario, no queda otra que ajustar las cuentas públicas".

- "Y los políticos siempre hicieron lo mismo: jamás bajaron el gasto público, porque no se puede tocar nunca el gasto público, pero sí suben los impuestos".

- "Somos el único espacio con una propuesta completa, que abarca todas las áreas. Sabemos que hay que hacer y cómo. Y además tenemos el coraje".

- "Uno puede inferir que si Argentina hiciera las reformas de mercado, en un lapso de 35 a 45 años, Argentina podría alcanzar el nivel de vida de Estados Unidos en términos dinámicos".

- "En la última dictadura se abrió la economía, pero el impacto se fue sobre los trabajadores. Por lo que es importante no solo la reforma, sino la secuencia. Tenemos que ir por el fisco, por la modernización del mercado laboral, y recién ahí abrir la economía".

- "Estamos concentrados en las reformas de primera generación. Básicamente, son cuatro pilares: reforma del Estado, modernización del mercado laboral, apertura comercial y en paralelo una reforma monetaria que a la postre termine con el Banco Central".

- "En cuanto a la reforma del Estado, lo primero que vamos a hacer es cambiar la Ley de Ministerios. Vamos a ir a 8 ministerios: Economía, Infraestructura, Relaciones Exteriores, Capital Humano, Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior."

- "Hemos presentado lo que denominamos el plan motosierra (...) Estamos proponiendo eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena".

- "Queremos ajustar 15 puntos del PBI. Pero a diferencia de los otros ajustes que se hicieron en la historia argentina, este ajuste no va a caer sobre la gente de bien, sobre las personas que trabajan, las que crean riqueza y que hacen grande a este país".

- "Eso nos permitirá no solo recuperar el equilibrio fiscal, sino que nos va a permitir ir a un Estado previo al kirchnerismo. Eso además nos va a permitir reformular el sistema impositivo, simplificarlo y llevarlo a 10 impuestos, para que la economía argentina sea competitiva fiscalmente".

- "Argentina no crea puestos de trabajo desde el año 2011. El empleo en el sector privado formal está clavado en 6 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, el mercado informal hoy ya tiene 8 millones de trabajadores".

- "Nosotros estamos proponiendo un seguro de desempleo como tiene la UOCRA, pero potenciado con mayor profundidad financiera".

- "Hay desempleo encubierto en el formato de empleo público y en el formato de planes sociales que entran como monotributo social".

- "En 2001 hubo un que se vayan todos. No sólo no se fueron todos, si no que vinieron hasta con los familiares".

- "Está todo dado para que pongamos de pie al país. Que sea un orgullo ser argentino y que nuestros hijos se quieran quedar".

- "Siempre se dice que los políticos carecen de programas de largo plazo. Cuando nosotros lo presentamos dicen que las propuestas tienen delay. El gataflorismo en este país es espectacular".

- "Vamos a tener un presidente economista. Ortodoxo hasta la médula. Y al que viene a gastar le corto la mano".

- "Proponemos eliminar las transferencias discrecionales y eliminar el déficit de las empresas públicas privatizándolas".

CA/HB